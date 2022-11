Lewandowski rejette le problème avec Messi concernant le Ballon d’Or

Robert Lewandowski a déclaré qu’il n’y avait aucun ressentiment envers Lionel Messi concernant le Ballon d’Or 2020 et s’est engagé dans un échange gênant avec un journaliste lors de la conférence de presse de la Pologne vendredi.

L’attribution du prix 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, et Messi a ensuite demandé que Lewandowski reçoive quand même le prix en reconnaissance de la saison remarquable de l’attaquant vedette avec le Bayern Munich.

Lewandowski a joué un rôle clé en aidant le Bayern à terminer le quadruple en 2020, mais Messi a remporté le prix prestigieux après avoir mené l’Argentine à la gloire de la Copa America cette année-là.

L’attaquant aurait déclaré qu’il espérait que les mots de Messi n’étaient pas des “mots vides”, avant de clarifier plus tard ces citations attribuées.

L’homme de 34 ans s’exprimait à Conférence de presse de bienvenue de la Pologne à la base de l’équipe à Doha alors que l’équipe se prépare à affronter le Mexique, l’Arabie saoudite et l’Argentine dans le groupe C.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il ferait une démonstration publique de serrer la main de Messi lorsque les deux se rencontreront à la Coupe du monde, Lewandowski a demandé au journaliste de clarifier ses propos en disant: “Je ne comprends pas la question.”

Lewandowski a enchaîné avec “pourquoi aurais-je besoin de serrer la main? Entre moi et Messi, je n’ai rien [bad] avec lui, je n’en ai jamais eu.”

Le journaliste a répondu par une clarification à la question, et Lewandowski a répondu : “Où et quand [did I say] ce? Je ne me souviens pas l’avoir dit comme ça. Peut-être que vous l’avez vu sur Instagram et que quelqu’un a pensé que je l’avais dit comme ça, mais ce n’était pas moi.”

Lewandowski est maintenant dans l’ancien club de Messi à Barcelone et, interrogé sur les rappels du grand argentin au Camp Nou, il a répondu : “Leo Messi est en pleine forme.

“A Barcelone, vous pouvez voir partout qu’il est une légende.”

La Pologne affrontera l’Argentine lors du dernier match de la phase de poules le 30 novembre.