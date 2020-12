Robert Lewandowski a été nommé meilleur joueur masculin de la FIFA pour 2020, voyant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour décrocher le gong.

Lewandowski a renvoyé le Bayern Munich à un triplé historique la saison dernière, marquant 55 buts dans le processus, dont 34 en Bundesliga, 15 en Ligue des champions et 16 dans le DFB-Pokal.

Son Heung-min de Tottenham a remporté le prix Puskas du meilleur but de l’année pour son incroyable effort en solo contre Burnley.

Le Sud-Coréen a déclaré: « Super, super! C’était tellement agréable – quand j’ai eu le ballon, j’ai essayé de passer, je l’ai reçu dans ma propre boîte, je n’ai trouvé aucune option et j’ai commencé à dribbler, et après deux secondes, c’était devant le but – c’était une telle surprise, un si beau but.

« Ils (mes coéquipiers) devraient me donner plus d’options … Je plaisante! J’ai fait une belle course, un bon but, donc je suis aussi reconnaissant envers mes coéquipiers.

«Après avoir marqué, je ne me suis pas rendu compte que c’était si incroyable – après le match, je l’ai regardé à nouveau et je me suis dit » wow, c’est quelque chose de spécial « .

« Pendant le match, vous vous concentrez, après j’ai été tellement surpris d’être si loin, autant de monde autour de moi. C’était une sensation incroyable. »

Jurgen Klopp de Liverpool a remporté le prix de l’entraîneur masculin pour la deuxième année consécutive après avoir mené les Reds à un premier titre de Premier League.