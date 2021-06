Lewandowski montre à l’Espagne gaspillée ce qui lui manque, alors que Morata et Moreno échouent à nouveau

Malgré tous leurs passages soignés et complexes, si l’Espagne doit être jugée comme de véritables prétendants à l’Euro 2020, elle doit résoudre son problème d’avance. Ils ont eu 28 tentatives lors de leurs deux premiers matches et n’ont que deux points et un but à montrer pour leurs efforts.

Samedi soir à Séville, Alvaro Morata et Gerard Moreno ont fait de leur mieux pour déjouer la défense polonaise, et même si cela a fonctionné une fois en première mi-temps, l’Espagne a eu le rappel le plus clair de ce qui leur manquait juste devant eux : Robert Lewandowski.

Après leur match nul 0-0 contre la Suède lors du premier match, ce fut l’occasion pour l’Espagne de prouver ses références en tant qu’espoirs de l’Euro 2020. Mais encore une fois, ils ont été frustrés et, même s’ils ont finalement terminé 1-1, la Pologne a eu sa juste part d’occasions décentes de remporter une victoire. La Pologne sera la partie la plus heureuse de ce résultat.

« Ils ont fermé beaucoup d’avenues que nous utilisions habituellement pour avancer, ils ont arrêté nos transitions et nous ont poussés haut, donc c’était un match difficile ce soir », a déclaré le sélectionneur espagnol Luis Enrique par la suite.

L’Espagne a terminé avec 69% de possession – un peu en dessous des 85% qu’elle avait contre la Suède lors de son premier match 0-0 – et bien qu’elle n’ait marqué qu’un seul but, elle a le plus grand nombre de buts attendus combinés (xG) de toutes les équipes de ce tournoi avec 5.70. Ils ont même raté un penalty contre la Pologne avec l’effort de Moreno frappant le pied du poteau et Morata gonflant ses lignes dans le suivi.

« Le fait de rater le penalty a un peu augmenté la tension, mais même si nous nous sommes créés quelques occasions, nous n’avons pas été en mesure de créer des opportunités nettes », a déclaré Enrique par la suite. « La chance Moreno à la fin de la première mi-temps aurait pu être décisive, mais je m’en tiendrai aux points positifs avec l’attitude et la motivation des joueurs. »

Morata est un attaquant déroutant. Il a dépensé 180 millions d’euros au total au cours de sa carrière en club et travaille à un assez bon taux de grève de 19 sur 42 pour l’Espagne. La performance de la soirée était un bon résumé en deux parties de la façon dont il doit être exaltant et frustrant de le gérer.

Le joueur de 28 ans, qui est prêté à la Juventus, a résisté à de nombreuses critiques. Il a lui-même déclaré qu’il avait eu du mal à dormir dans la préparation de ce match après ses deux ratés contre la Suède. Mais Luis Enrique est resté à ses côtés. Vendredi, le manager espagnol déroulait des statistiques sur les raisons pour lesquelles Morata était si impressionnant (il y avait plus qu’une touche de Jose Mourinho dans la façon dont il tentait de faire taire les critiques en utilisant des chiffres). Il a souligné comment Raul et Fernando Torres avaient moins de buts que lui après 41 apparitions – il a ensuite croisé les Français Kylian Mbappe et Antoine Griezmann, et le Belge Romelu Lukaku, qui est également tombé en dessous du taux de but de Morata au niveau international. Sa confiance en Morata était si absolue qu’il l’a même nommé dans sa formation de départ vendredi, affirmant que l’équipe sera « Morata et 10 autres ».

Plutôt que d’être le point focal de l’équipe, avec ses 10 autres coéquipiers, il était emblématique de leur gaspillage. Il a marqué lors de quatre de leurs cinq derniers matches de Championnat d’Europe, mais vous vous sentez toujours un peu trompé lors de ses performances. Cela a si bien commencé pour Morata samedi. Après avoir subi une relation difficile avec la ligne de hors-jeu à l’ère du VAR – il avait 13 buts pour la Juventus exclus pour être hors-jeu en 2020, dont un tour du chapeau de buts refusés contre Barcelone en Ligue des champions – il a finalement eu un aperçu de chance car le pied gauche de Bartosz Bereszynski le maintenait sur le terrain alors qu’il frappait le centre de Moreno à la 25e minute. Il a couru directement chez Enrique pour célébrer et montrer son appréciation pour la foi de son manager.

Mais ensuite, les choses ont commencé à se dégrader, comme elles le devaient souvent avec Morata. Il a gaspillé deux occasions claires en seconde période, d’abord, ne réussissant pas à convertir le rebond sur penalty de Moreno, puis à frapper une occasion à bout portant contre le gardien polonais Wojciech Szczesny. Le jeu de liaison avec Moreno – qui est entré dans le camp de Ferran Torres – a été efficace, mais au cours des 90 minutes, lui aussi a été beaucoup trop prodigieux.

Moreno a l’air mieux quand il court à la défense et il a eu tellement de joie pour Villarreal la saison dernière, opérant juste à droite du milieu. L’Espagne n’a pas encore exploité cela et doit trouver un moyen de l’amener davantage dans la surface, bien qu’il soit également coupable d’avoir gâché deux occasions brillantes – d’abord une opportunité en fin de première mi-temps alors qu’il attaquait le premier poteau et tirait à côté, puis la pénalité. Son xG individuel était de 1,43 contre la Pologne, ce qui est le plus élevé pour un joueur à ne pas marquer dans un match d’Euros depuis 1984, lorsque l’Espagnol Santillana n’a pas réussi à marquer contre le Danemark et est reparti avec un xG de 1,5.

Le système 4-3-3 que joue Luis Enrique est parfaitement aligné sur le besoin d’un n ° 9 prolifique. Ce système, et leur façon de jouer, réclament un jeune Fernando Torres ou David Villa. L’Espagne a tenté en vain de résoudre ce problème avec Diego Costa et Rodrigo qui vont et viennent, tandis que Iago Aspas du Celta Vigo a été curieusement omis de l’équipe de 26 joueurs, ne laissant que Morata et Moreno comme options traditionnelles.

Après une poignée de ratés choquants de l’Espagne, Robert Lewandowski ne s’est pas trompé avec une demi-chance de garantir à la Pologne un point vital. Photo de Diego Souto/Qualité Sport Images/Getty Images

Pour défendre Morata et Moreno, ils auraient besoin de plus de soutien. Le tika-taka soigné entre les trois milieux de terrain espagnols ne se prête pas naturellement à l’utilisation de la largeur offerte par Jordi Alba et l’exceptionnel – et gaspillé – Marcos Llorente. Vous pensez que s’ils ne sont pas disposés à jouer un n ° 10 derrière Morata, ils doivent alors pousser Koke plus loin ou au moins trouver un moyen de tirer le meilleur parti de Dani Olmo. Jusqu’à présent, 24% de leurs passes à l’Euro 2020 ont progressé, le pourcentage le plus bas de toutes les équipes de la compétition. Mais Enrique, qui est enclin à la rotation, est inhabituellement systématique dans ces championnats – faisant même des substitutions similaires du premier au deuxième match. Tout simplement, ils manquent de physique et de ce joueur qui change la donne qui peut attaquer au centre et causer des ravages, comme le Polonais Lewandowski.

Le capitaine espagnol Jordi Alba a décrit Lewandowski comme le « meilleur au monde » après le match. C’est Alba qui a dû sprinter en première mi-temps alors que Lewandowski menaçait de parcourir la longueur du terrain après avoir intercepté une passe au bord de sa propre surface. Le Lewandowski que nous voyons avec la Pologne est un peu différent de celui des buteurs francs au Bayern Munich. Alors que son taux de but en Bundesliga pour le Bayern était ridicule de 41 buts sur 29, c’est un peu différent sous les couleurs de la Pologne. Il n’a pas le même niveau de service, mais son opportunisme impitoyable et sa capacité à se faire du mal est tout de même le même.

Bien sûr, pour un attaquant comme lui qui est le meilleur du monde, les buts sont vitaux. Il comprend que l’équipe nationale n’a pas la même dynamique et les mêmes joueurs que le Bayern Munich », a déclaré le manager Paulo Sousa par la suite.

« Il a d’autres choses à faire, et il le reconnaît et le comprend. Nous voulons le remplir de buts. Il a eu deux occasions lors du dernier match et n’avait pas la capacité de marquer là-bas, mais il centre , se battre et aider l’équipe », a ajouté Sousa. « C’est un joueur qui mène de différentes manières. »

Lewandowski s’est nourri de miettes contre la Slovaquie lors du premier match, mais contre l’Espagne, il a presque pris sur lui de créer ses propres opportunités. Vous l’avez vu se greffer sur l’aile, tentant de forcer l’Espagne à commettre des erreurs, et une fois que la Pologne a fait pression en tant qu’unité dans le dernier tiers, elle a produit la marchandise. Ils auraient pu marquer deux buts à la mi-temps.

Groupe E GP W ré L DG STP Suède 2 1 1 0 +1 4 Slovaquie 2 1 0 1 0 3 Espagne 2 0 2 0 0 2 Pologne 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Tout d’abord, Karol Swiderski a raté de six mètres après le centre de Lewandowski. Plus tard, la Pologne a frappé le poteau grâce à un superbe effort de Swiderski et Lewandowski a manqué de manière inhabituelle le rebond, tirant directement sur Unai Simon. Mais c’est son but en seconde période qui a rappelé à l’Espagne ce qu’elle manque. C’était une demi-chance, mais une qu’il a créée grâce à son propre mouvement et à son physique. C’était à nouveau un centre précis de Swiderski, et il a dépassé et intimidé Aymeric Laporte – à peine un petit défenseur – pour dépasser Unai Simon. Ce fut un moment de classe impitoyable, et un rappel de l’importance d’une star n°9.

La Pologne exploite ses atouts et Lewandowski se nourrit de la pression d’être le talisman du pays. Il a cette merveilleuse capacité à anticiper les mouvements avant qu’ils ne se matérialisent – son mouvement n’est pas nécessairement dans l’espoir, mais plus dans l’attente. Son but signifie que la Pologne a maintenant besoin d’un résultat contre la Suède pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’Espagne a joué un beau football, et si ces Euros étaient décidés sur la capacité de garder le ballon, alors ils le feraient marcher. Mais lorsque vous arrivez à 1 956 touches par but jusqu’à présent dans l’Euro 2020, contre 246 pour l’Italie, alors cette statistique à elle seule met à nu leur problème.

« Le type de joueurs que nous avons dans cette équipe sont des joueurs qui peuvent jouer un bon football offensif et qui peuvent bien presser. Je ne pense pas que nous manquions d’attitude ou de caractère », a déclaré Enrique. « Je m’attendais à plus, je m’attendais à six points et aucun but contre, mais c’est comme n’importe quel manager. Mais c’est la situation. Maintenant, nous entrons dans le match critique, si nous voulons progresser, nous devons gagner le troisième match . C’est la réalité du football. »

La Slovaquie est la prochaine étape de La Roja et elle a besoin d’une victoire si elle veut remporter le groupe E. À plus long terme, pour vraiment devenir de sérieux prétendants à l’Euro 2020, elle doit résoudre son problème dès le départ et trouver cette finale clinique. toucher.