Lewandowski met fin à la sécheresse de la Coupe du monde alors que la Pologne remporte une victoire vitale

Robert Lewandowski a couronné une performance courageuse et infatigable pour la Pologne contre l’Arabie saoudite avec son tout premier but en finale de Coupe du monde. Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

AL-RAYYAN, Qatar – Robert Lewandowski a inspiré la Pologne à une victoire 2-0 contre l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde pour s’assurer que le Groupe C reste grand ouvert avant le dernier tour de matches.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

L’Arabie saoudite cherchait à consolider sa place dans la phase à élimination directe après avoir renversé l’Argentine 2-1 au premier tour, mais elle s’est heurtée à un Lewandowski inspiré qui a marqué son premier but en Coupe du monde en seconde période. À ce stade, Piotr Zielinski avait déjà donné l’avantage à la Pologne avec son but en première mi-temps, mais ils avaient le gardien Wojciech Szczesny à remercier pour avoir préservé leur avantage alors qu’il réussissait un remarquable gardien de but sur le coup de la mi-temps alors qu’il sauvait un penalty puis le rebond.

L’Arabie saoudite a continué à marteler le but de la Pologne mais n’a pas pu dépasser l’inspiré Szczesny. Alors que l’Argentine affrontera le Mexique plus tard samedi soir, la Pologne et l’Arabie saoudite ont toujours une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, mais c’était la soirée de Lewandowski.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Lewandowski fait enfin sa marque lors d’une Coupe du monde

La Pologne vise à atteindre les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986, et a encore une chance d’y parvenir grâce en grande partie aux acrobaties de Szczesny, au rythme de travail implacable et à la classe pure de Lewandowski et à un plan de match pragmatique qui a vu ils frustrent l’Arabie Saoudite.

Le but de Zielinski à la 39e minute est venu contre le cours du jeu et a donné à la Pologne une heureuse avance à la mi-temps. Bien que l’Arabie saoudite ait dominé une grande partie du jeu en seconde période, la Pologne a frappé les boiseries à deux reprises – d’abord grâce à une tête plongeante d’Arkadiusz Milik, puis à Lewandowski frappant le poteau à bout portant. Mais vint alors le moment que Pologne et Lewandowski attendaient.

2 Connexe

Avant ce match au Education City Stadium, il avait disputé quatre matches de Coupe du monde mais n’avait pas réussi à marquer. Il risquait de rejoindre d’autres grands comme Luis Figo, Pavel Nedved et Zlatan Ibrahimovic en jouant dans une Coupe du monde pour leur pays, mais sans jamais marquer. Il semblait pour tout le monde que sa chance allait encore lui échapper. Mais tout ce qu’il fallait, c’était une glissade – et c’était Mohammed Al-Burayk qui était le malheureux alors que sa mauvaise touche a permis à Lewandowski de bondir et de passer devant Mohammed Al-Owais qui se précipitait à la 82e minute pour le faire 2- 0.

Le but fait de Lewandowski – à 34 ans et 97 jours – le joueur le plus âgé à avoir marqué dans une Coupe du monde pour la Pologne et met fin à un récit inachevé de cette compétition. Son rythme de travail est tout simplement incroyable à regarder avec la star de Barcelone qui recule constamment pour aider à construire des attaques profondes, faisant signe à ses coéquipiers de les garder concentrés et essayant de jouer dans les bonnes zones, puis il parvient à équilibrer tout cela avec sa journée. travail de notation. Après avoir réussi à faire glisser le ballon devant le gardien, Lewandowski a été assailli par ses coéquipiers après avoir glissé la tête la première pour célébrer sur le gazon. Il est déjà le plus grand joueur polonais de tous les temps, mais il a maintenant un but en Coupe du monde à son actif. La prochaine étape pour la Pologne est l’Argentine, et ils auront besoin de leur homme vedette à son meilleur niveau mortel s’ils veulent obtenir un résultat là-bas.

Wojciech Szczesny a maintenu en vie les espoirs de la Pologne de se qualifier dans son groupe de la Coupe du monde grâce à son superbe double arrêt. Laurence Griffiths/Getty Images

2. Les acrobaties de Szczesny aident la Pologne à traverser

Le penalty sur le coup de la mi-temps n’aurait jamais dû être donné, malgré l’intervention du VAR et le contrôle ultérieur sur le moniteur. C’était au mieux doux, car Krystian Bielik a attrapé Saleh Al-Shehri. Mais la faiblesse de l’arbitrage nous a au moins permis de voir l’un des moments les plus marquants de cette Coupe du monde jusqu’à présent.

Le Saoudien Salem Al-Dawsari a frappé le penalty en bas à droite de Szczesny. Le gardien de la Juventus a réussi à descendre (avec son pied touchant juste sa ligne au moment où le penalty a été tiré) et à le repousser, laissant à Al-Burayk la tâche simple de le marteler à la maison. Mais Szczesny a réussi à se dégager du pont et a en quelque sorte tourné l’effort suivant au-dessus de la barre. C’était un magnifique gardien de but et l’un des doubles arrêts les plus remarquables que vous verrez dans cette Coupe du monde.

Il a enchaîné avec un fantastique arrêt à bout portant sur Al-Dawsari en seconde période, alors qu’il réussissait à mettre ses jambes en travers d’un effort à bout portant et repoussait tout ce qui se présentait à lui. Mais c’était une démonstration de classe mondiale de la part du vétéran.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

3. Les Saoudiens ramenés sur terre

La victoire 2-1 de l’Arabie saoudite sur l’Argentine lors du premier tour a été l’un des plus grands chocs de l’histoire de la Coupe du monde. Mais la foudre ne frappe pas deux fois, et ils ont été frustrés par une équipe polonaise bien organisée et un arbitrage erratique. Ils se sentiront à juste titre lésés que Matty Cash évite au moins un deuxième jaune pour avoir attrapé Mohammed Al-Burayk au visage avec un coude égaré en première mi-temps. Les erreurs de l’arbitre ont suscité la frustration des deux camps, mais c’était une mauvaise erreur qui a changé la donne, car Cash jouerait un rôle clé dans le match d’ouverture de la Pologne.

Groupe C généraliste O ré L GD STP 1 – Pologne 2 1 1 0 +2 4 2 – Arabie du Sud 2 1 0 1 -1 3 3 – Mexique 1 0 1 0 0 1 4 – Argentine 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Mais à part les erreurs, l’Arabie saoudite a essayé et essayé de briser la défense polonaise, mais il lui manquait ce moment de magie et de pointe que nous avons vu lors de sa victoire contre l’Argentine. Dans un Education City Stadium bondé où l’Arabie saoudite devait avoir au moins 85% du soutien, ils ont été incroyablement près de sortir de leur impasse. Mohamed Kanno a eu un tir bien sauvé par Szczesny en première mi-temps, ils ont raté le penalty et le rebond et ont de nouveau été contrecarrés par Szczesny avec un effort à bout portant en seconde période. Feras Al-Brikan a eu l’occasion d’égaliser le match à l’heure de jeu mais a lancé un tir à bout portant.

Ils ont encore le Mexique à venir – une victoire là-bas et ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Cette défaite n’était pas faute d’efforts, c’était juste un de ces matches où rien n’allait vraiment en leur faveur. Ils ont réussi à bien étirer la Pologne par moments, mais après avoir remporté la plus grande victoire de leur vie contre l’Argentine, il est impossible de répéter la même intensité quatre jours plus tard. Ils ont eu des jours fériés décernés en leur honneur et parlent des joueurs récompensés de Rolls Royces. Mais c’était un vrai match de poule de la Coupe du monde et ils doivent se reprendre pour le Mexique.

Notes des joueurs

Pologne: Szczesny 9, Bereszynski 6, Kiwior 6, Glik 6, Cash 7, Zielinski 7, Krychowiak 8, Bielik 6, Frankowski 7, Milik 6, Lewandowski 9.

Sous-titres : Kaminski 6, Piatek 5.

Arabie Saoudite: Al-Owais 6, Abdulhamid 7, Al-Burayk 5, Al-Bulayhi 6, Al-Amri 6, Kanno 7, Al-Malki 5, Al-Naji 5, Al-Dawsari 7, Al-Brikan 6, Al-Shehri 7 .

Sous-titres : Al-Abid 5, Al-Ghannam 6, Al-Obud 6, Al-Dawsari 6, Babhir 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Robert Lewandowski

Le capitaine polonais a réalisé une performance pour les âges et bien qu’il y ait eu des performances remarquables de ses coéquipiers, il a été à la hauteur de sa réputation de meilleur joueur sur le terrain.

Le pire : Sami Al-Naji

A eu un match calme au milieu de terrain pour l’Arabie saoudite et a été retiré à la mi-temps avec son équipe 1-0 sur un but très direct de la Pologne.

Faits saillants et moments marquants

Lewandowski est devenu le dernier grand à ajouter un but en Coupe du monde à sa liste de réalisations, mais le double arrêt de Szczesny pour maintenir l’avance de la Pologne mérite d’être revu.

DOUBLE SAUVEGARDE Wojciech Szczęsny est ÉNORME pour la Pologne 💪😤 pic.twitter.com/tjPxgcN6S9 – Football FOX (@FOXSoccer) 26 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Les citations d’après-match apparaîtront ici…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Il s’agissait de la toute première rencontre entre la Pologne et l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde.

Le premier but de Zielinski était le premier de la Pologne lors d’une Coupe du monde marqué en jeu ouvert depuis 2002.

L’arrêt sur penalty de Szczesny était le premier d’un gardien polonais en Coupe du monde depuis que Jan Tomaszewski en a sauvé deux en 1974 (hors fusillades). La Pologne a sauvé trois pénalités en temps réglementaire/prolongation d’un match de Coupe du monde, à égalité avec l’Espagne et les États-Unis.

La Pologne n’a jamais perdu ni fait match nul lorsqu’elle menait à la mi-temps d’un match de Coupe du monde, et elle a prolongé cela en remportant son 10e match alors qu’elle devançait à la pause en battant l’Arabie saoudite.

Suivant

Pologne: Un affrontement crucial contre l’Argentine aura lieu mercredi à 14 h HE au stade 974, dans un match opposant deux des plus grands joueurs de l’ère moderne – Lewandowski et Lionel Messi – l’un contre l’autre.

Arabie Saoudite: Malgré ce revers, l’Arabie saoudite sait qu’elle passera à la phase à élimination directe si elle peut battre le Mexique au stade Lusial, peu importe ce qui se passera dans l’autre match du groupe C.