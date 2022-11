Lewandowski, Mbappe et Messi – le jour où les stars du solo ont brillé : cinq points à retenir de la septième journée de la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde 2022 approche à grands pas, le deuxième tour des matchs étant maintenant à mi-chemin – et les groupes C et D sont sur le point de se terminer.

Samedi a vu des célébrations chaleureuses (Australie), des atmosphères incroyables (Argentine et Mexique) et une légende a inscrit son tout premier but en Coupe du monde (wait and see).

Voici ce que nous avons pris du septième jour :

Robert Lewandowski fait les affaires

(Crédit image : Getty)

Robert Lewandowski est une machine à buts : auteur de plus de 300 buts en Bundesliga et meilleur buteur de son pays. Pourtant, il n’avait jamais marqué de but en Coupe du monde – bien que lors de seulement quatre matchs précédents.

À 34 ans, il semblait que le temps était compté pour que le Polonais marque un but sur la plus grande scène. C’était, jusqu’à la 82e minute contre l’Arabie Saoudite. Se retrouvant seul devant le but à la suite d’une erreur défensive, le grand homme est rentré chez lui avec un sang-froid typique pour inscrire son tout premier but en Coupe du monde.

Il était si heureux d’enfin marquer la dernière étape de sa liste enviable de réalisations qu’il a pleuré … et certains prétendent que les footballeurs ne le font pas. se soucie vraiment sur le beau jeu. Des trucs adorables.

L’Australie pourrait être des chevaux noirs

(Crédit image : Getty)

Pendant 18 minutes en première mi-temps contre la France, l’Australie a semblé être un cheval noir dans cette Coupe du monde. Ils avaient rapidement pris les devants, pressé et bousculé comme des dingos pour tenter de tenir tête aux champions du monde en titre.

Ça n’a pas marché, les Bleus les mettant brutalement à l’épée après qu’Olivier Giroud a égalisé le score. Le match s’est terminé 4-1 contre la France et l’Australie.

Mais leur réponse contre la Tunisie a été admirable. Ils n’ont pas toujours été la meilleure équipe, mais ils ont montré le courage et la détermination qui les ont amenés au Qatar en premier lieu. Mitchell Duke a marqué un but fantastique, combinant puissance brute et rythme avec qualité technique et une touche d’invention. Son but, une tête en arrière, s’est avéré la seule percée du match, et les supporters australiens espèrent qu’un match nul contre le Danemark lors de leur dernier match suffira à les faire passer. Faites cela, et peu de gros canons apprécieront de jouer un côté avec leur ténacité et leur passion.

L’éclat de Mbappe pourrait relancer la France

(Crédit image : Getty Images)

Il compte désormais autant de buts en France que Zinedine Zidane et plus de buts en Coupe du monde que Thierry Henry.

Oui, alors que la France manque Kante, Pogba et Benzema dans son équipe, alors que Kylian Mbappe est dans l’équipe, vous ne pouvez pas les empêcher de remporter une deuxième Coupe du monde consécutive.

Les Bleus sont devenus la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale, et même s’ils ne semblent pas invincibles, Kylian et compagnie. se sont imposés comme la première équipe à battre.

Messi peut-il faire de même pour l’Argentine ?

(Crédit image : Getty Images)

L’Argentine a semblé désespérément pauvre pendant une heure de son match contre le Mexique – les experts d’ITV remettant même en question (choc, horreur) la candidature de Lionel Messi.

Mais un moment de génie du vieux Leo a donné vie à l’équipe, et ils se sont beaucoup améliorés pendant la dernière demi-heure.

Même un Messi vieillissant peut-il inspirer l’Argentine encore et encore ? Il est peut-être leur seul espoir.

Vous vous souvenez du VAR ?

(Crédit image : Getty Images)

Exactement zéro décision VAR litigieuse le septième jour. Sur quoi diable la FIFA s’attend-elle à ce que les journalistes du football écrivent ?