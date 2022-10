Lewandowski marque deux fois alors que Barcelone bat Villarreal

Barcelone a rebondi de son Classique défaite contre le Real Madrid avec style alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire 3-0 à domicile en Liga contre Villarreal avec un doublé de Robert Lewandowski jeudi.

L’équipe de Xavi Hernandez est restée deuxième du tableau avec 25 points, trois derrière le Real Madrid et trois devant la Real Sociedad, troisième.

Barcelone a marqué trois fois en sept minutes en première mi-temps en commençant par la frappe de Lewandowski depuis l’intérieur de la surface à la 31e.

L’attaquant polonais a augmenté l’avance quatre minutes plus tard avec un tir enroulé précis depuis le bord de la surface pour terminer une contre-attaque après que Pedri ait volé le ballon à un adversaire proche du cercle central.

Ansu Fati a marqué le troisième but du Barca trois minutes plus tard, plaçant un tir à bout portant dans le filet vide sur un centre bas de Ferran Torres.

1. Lewandowski et Barcelone répondent des résultats récents

Une semaine difficile avait fait monter la pression sur Barcelone. Un match nul avec l’Internazionale mercredi dernier les a laissés au bord de l’élimination en Ligue des champions, suivi d’une défaite décourageante dans le Classique au Real Madrid dimanche. Le Barça, cependant, a trouvé une réponse bien nécessaire devant une foule d’un peu plus de 70 000 personnes au Camp Nou contre Villarreal jeudi.

Trois buts en sept minutes en première mi-temps ont suffi à dissiper la morosité qui avait accompagné l’équipe la semaine dernière et l’entraîneur principal Xavi Hernandez admet qu’il pourrait être sans emploi s’il ne remporte pas de trophée cette saison. Robert Lewandowski a marqué les deux premiers pour porter son total pour la campagne à 16. Le toucher et la rotation de son premier but ont été améliorés par la finition de son deuxième quatre minutes plus tard. Ansu a ajouté le troisième.

À partir de ce moment-là, le Barça ressemblait à nouveau à une équipe pleine de confiance. Frenkie de Jong était sublime à la base du milieu de terrain, Pedri filtrait les passes entre les lignes et, si Villarreal menaçait de briser, le rythme de récupération de Jules Kounde faisait en sorte qu’ils n’y parvenaient pas. Cette victoire signifie que le Barça recule à moins de trois points du leader madrilène, cette défaite dimanche Classique toujours leur seule défaite en 10 matchs de championnat cette saison.

Barcelone a rebondi en battant Villarreal après de récents résultats décevants contre le Real Madrid et l’Inter Milan. Alex Caparros/Getty Images

2. Ansu, Torres chauffent Raphinha, Dembele

Lorsque les grands matchs sont arrivés cette saison, Xavi a opté pour Ousmane Dembele et Raphinha pour flanquer Lewandowski. Cependant, après une semaine décevante, il s’est tourné vers les jeunes attaquants espagnols Ansu Fati et Ferran Torres, qui s’étaient combinés pour le but de consolation sur le banc contre Madrid ce week-end.

Ils se sont à nouveau combinés ici pour ajouter le troisième du Barça. Torres a montré un jeu de jambes brillant pour créer un robinet pour Ansu, bien qu’à la deuxième fois. C’était son troisième but en championnat de la saison, soit le même montant que Dembele et Raphinha ont réussi à combiner – et en beaucoup plus de temps de jeu.

Cela représente un beau dilemme pour Xavi. Ansu et Ferran ont tendance à offrir plus de contrôle et aiment tous les deux occuper des positions centrales. Dembele et Raphinha sont des ailiers plus naturels et conviennent peut-être à un jeu plus de bout en bout. C’est aussi une bonne nouvelle pour l’entraîneur espagnol Luis Enrique, qui aura été préoccupé par le manque de minutes d’Ansu et Torres en début de saison.

3. Le jeu de Villarreal gêné par le cœur lourd

L’équipe d’Unai Emery n’a jamais été susceptible de gagner au Camp Nou, mais la manière dont son effondrement en première mi-temps aura alarmé son entraîneur. Avant jeudi, ils n’avaient encaissé que trois buts en neuf matches de championnat. En sept premières minutes chaotiques, ils en ont concédé trois autres ici, leur bloc bas démonté.

La défaite était insignifiante dans le schéma plus large des choses, cependant, après Villarreal a confirmé la mort du vice-président Jose Manuel Llaneza tôt dans la journée. Cela a affecté leur préparation pour le match. Un match à domicile contre Almeria dimanche représente une bonne occasion de rendre hommage à Llaneza et de retrouver une certaine forme.

Notes des joueurs

Barcelone: Ter Stegen 6; Roberto 6, Koundé 7, Alonso 6, Alba 7 ; De Jong 8, Gavi 7, Pedri 7 ; Torres 7, Lewandowski 8, Ansu 7

Sous-titres : Busquets 6, Bellerin 6, Raphinha 6, Dembele 6, Piqué 6

Villarréal : Rulli 5; Kiko 6, Albiol 5, Torres 5, Pedraza 5 ; Pino 6, Parejo 6, Morlanes 5, Baena 5 ; Danjouma 5, Jackson 5

Sous-titres : Mojica 6, Morlanes 6, Trigueros 6, Moreno 6, Mandi 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Frenkie de Jong, Barcelone.

Lewandowski serait l’option facile, mais De Jong mérite d’être reconnu. Il y a eu un débat pour savoir s’il pouvait succéder à Sergio Busquets en tant que milieu de terrain défensif du Barca et il a montré ici qu’il pouvait très bien fonctionner derrière Pedri et Gavi. Il a intercepté, poussé vers l’avant avec le ballon et complété 95% de ses passes. Le Camp Nou a chanté son nom quand il a été emmené pour souffler.

PIRE : Arnaut Danjuma, Villarreal.

Vous pouvez faire votre choix parmi les joueurs de Villarreal. La défense s’est éteinte en première mi-temps mais alors qu’elle en a concédé trois, Arnaut Danjuma a semblé le plus déplacé. L’attaquant a marqué un doublé lors de la victoire contre Osasuna lundi alors qu’il revenait d’une blessure mais a eu du mal au Camp Nou. Emery a accepté et l’a tiré à la pause.

Faits saillants et moments marquants

Avant le match, un trio de stars de Barcelone – Lewandowski, Alexia Putellas et Gavi – montre leurs distinctions reçues lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 à Paris lundi.

Alexia, Gavi et Lewandowski ofrecen el Balón de Oro, el Trofeo Kopa y el Trofeo Gerd Muller al Spotify Camp Nou. ¡Félicitations ! 👏 pic.twitter.com/nDpkmsdC1l — FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 20 octobre 2022

Putellas est entrée dans l’histoire en remportant le Ballon d’Or féminin pour la deuxième année consécutive, devenant la première femme à remporter le prix deux fois depuis son lancement en 2018. Gavi a remporté le trophée Kopa, le prix décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans. Lewandowski a remporté le prix Gerd Muller du meilleur attaquant de l’année.

Également avant le coup d’envoi, les deux équipes ont rendu hommage au vice-président de Villarreal, Jose Manuel Llaneza, dont le décès a été annoncé avant le match.

Llaneza était avec le club depuis 1994 et avait occupé divers rôles.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Xavi Hernandez de Barcelone sur le résultat : “Je pense qu’il a très bien joué. Nous devions réagir et nous devions une performance dans un grand match. Ce n’était pas une journée facile après avoir perdu au Bernabeu et fait match nul avec l’Inter. Il y a de grands espoirs pour cette équipe, on attend beaucoup. Nous avons intensifié et montré du caractère, une bonne intensité, bon en défense et, surtout, en attaque.”

Unai Emery de Villarreal à propos de la mort de Llaneza : “Jose Manuel a lancé ce projet, avant que la famille Roig ne prenne le relais. Je voulais dédier une victoire à sa famille mais ce n’était pas le cas. Cela a été deux années très intenses pour moi avec lui et des nouvelles comme celle-ci vous affectent toujours. Maintenant nous devons penser à dimanche.”

Manu Trigueros de Villarreal sur Llaneza : “Nous avons eu du mal à nous adapter après ce qui s’est passé, le décès de Llaneza. Si nous jouons dans des stades comme celui-ci, c’est grâce à son travail. Il a été phénoménal pour ce club. Nous l’avons découvert en mangeant plus tôt et c’était un grand coup. Il était vraiment proche et toujours à nos côtés. Le club a grandi à ses côtés.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Avec ses deux buts dans la soirée (11 désormais en Liga), Lewandowski en est à 601 buts en club et en sélection.

– Seul Erling Haaland de Manchester City (56,3) a un meilleur ratio de minutes par but que Lewandowski parmi les joueurs ayant joué au moins 500 minutes dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison.

Suivant

Barcelone: Un autre match à domicile de LaLiga, cette fois avec l’Athletic Club en visite au Camp Nou. Puis retour à l’action en Ligue des champions alors que Lewandowski revient au Bayern Munich pour la première fois depuis son départ cet été.

Villarréal : A domicile contre le promu Almeria.