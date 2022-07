Lewandowski, lié à Barcelone, a battu Messi et Ronaldo au cours de ses 8 années au Bayern Munich

Une époque incroyable s’est terminée au Bayern Munich avec la nouvelle que l’un des plus grands buteurs du club de Bundesliga, Robert Lewandowski, est parti pour se lancer dans un nouveau défi à Barcelone en Liga.

2 Connexe

Huit années chargées de trophées après avoir rejoint le Borussia Dortmund lors d’un transfert gratuit, Lewandowski quitte le Bayern après avoir marqué 344 buts toutes compétitions confondues pour les géants bavarois. Un seul joueur dans l’histoire du club a marqué plus : le regretté Gerd Muller (531 buts).

Le capitaine polonais quitte également la Bundesliga au sommet de son art après avoir terminé la saison 2021-22 en tant que meilleur buteur de la ligue allemande pour la septième fois de sa carrière – un record qu’il détient conjointement avec Muller. Il a également égalé “Le bombardier» en inscrivant 41 buts en une seule saison de Bundesliga, en 2020-21.

Lewandowski, 33 ans, a marqué un total de 312 buts en championnat avec le Bayern et l’ancien club du Borussia Dortmund, soit 53 buts de moins que le montant accumulé par Muller (365) en 427 matchs entre 1964 et 1979.

Buts du club de Lewandowski 2014-22 An Ligue Coupe nationale Ligue des champions Super Coupes Total 2014-15 17 2 6 0 25 2015-16 30 3 9 0 42 2016-17 30 5 8 0 43 2017-18 29 6 5 1 41 2018-19 22 sept 8 3 40 2019-20 34 6 15 0 55 2020-21 41 0 5 2 48 2021-22 35 0 13 2 50 Total 238 29 69 8 344

Les fans du Barca pourraient également être intéressés d’apprendre que le joueur de 33 ans a battu Lionel Messi au cours de son séjour de huit ans à l’Allianz Arena. Depuis son arrivée en transfert gratuit en 2014, Lewandowski a marqué 344 buts en club pour le Bayern toutes compétitions confondues. Au cours de la même période, la légende du Barça, Messi, a marqué 329 buts pour le Barça et le Paris Saint-Germain. Le joueur de 35 ans n’a ajouté que 11 à son total de buts en club lors de sa première saison dans la capitale française – qui sait ce qui aurait pu être si le Barça avait réussi à lui faire gagner une année de plus.

Buts du club de Messi 2014-22 An Ligue Coupe nationale Ligue des champions Super Coupes Total 2014-15 43 5 dix 0 58 2015-16 26 5 6 4 41 2016-17 37 5 11 1 54 2017-18 34 4 6 1 45 2018-19 36 3 12 0 51 2019-20 25 2 3 1 31 2020-21 30 3 5 0 38 2021-22 6 0 5 0 11 Total 237 27 58 sept 329

De plus, Lewy a également battu Cristiano Ronaldo pendant les huit années où il a porté le rouge du Bayern. Ronaldo a marqué un total combiné de 323 buts en club pour le Real Madrid, la Juventus et Manchester United au cours de la même période.

Buts du club de Ronaldo 2014-22 An Ligue Coupe nationale Ligue des champions Super Coupes Total 2014-15 48 1 dix 2 61 2015-16 35 0 16 0 51 2016-17 25 1 12 4 42 2017-18 26 0 15 3 44 2018-19 21 0 6 1 28 2019-20 31 2 4 0 37 2020-21 29 2 4 1 36 2021-22 18 0 6 0 24 Total 233 6 73 11 323

Cependant, Ronaldo a également marqué plus de buts en Ligue des champions (73) que Lewandowski (69) ou Messi (58) entre 2014 et 2022, une période au cours de laquelle il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la compétition en aidant le Real Madrid à remporter trois victoires européennes. couronnes d’affilée. Lewandowski et Messi ont tous deux réussi un triomphe en Ligue des champions chacun à cette époque, les 15 buts du premier lors de la campagne victorieuse du Bayern 2019-2020 étant le troisième plus haut record en une seule saison de l’histoire de la compétition (Ronaldo, naturellement, occupe les trois places sur la tribune).

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Pourtant, étant donné que le Bayern a disputé quatre matches de championnat de moins chaque saison dans la Bundesliga à 18 équipes que n’importe lequel des clubs de Messi et Ronaldo dans les cinq autres meilleures ligues européennes, le fait que Lewandowski ait réussi à marquer plus que l’un des deux joueurs qui partageaient le Ballon d «Ou exclusivement entre eux pendant cette période rend son exploit d’autant plus impressionnant.

Lewandowski a marqué 25 buts dans toutes les compétitions lors de sa première campagne au Bayern, ce qui s’avérerait être son plus bas total en une saison. Au cours des sept saisons qui ont suivi, l’international polonais n’est jamais descendu en dessous de 40 buts par saison. Il a même franchi à deux reprises la barre des 50 buts, culminant avec 55 buts en 47 matchs en 2019-2020 avant d’inscrire également 50 buts en 46 matchs en 2021-22, sa dernière saison en Allemagne.

Avec une production prolifique comme celle qui alimente la domination du Bayern sur l’Allemagne, il n’est pas surprenant que Lewandowski puisse également se vanter d’avoir remporté le titre de Bundesliga au cours des huit saisons qu’il a passées au club, et 19 trophées au total.

Quelle que soit la gymnastique financière qu’il a fallu au Barça pour payer les frais initiaux de 45 millions d’euros pour signer Lewandowski, s’ils peuvent obtenir ce niveau de production de sa part au cours de son contrat, cela vaudra chaque centime.