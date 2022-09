Robert Lewandowski est sorti du banc pour en marquer un et en faire un autre alors que Barcelone battait Cadix 4-0 samedi dans un match qui a été retardé de plus de 50 minutes en raison d’une urgence médicale dans les tribunes.

Le Barça menait 2-0 avec 10 minutes à jouer lorsque le match a été interrompu après qu’un supporter a subi une crise cardiaque. Le gardien de Cadix Jeremias Ledesma et le remplaçant Jose Mari ont aidé à fournir un défibrillateur et une civière au supporter, qui a ensuite été transporté à l’hôpital. Le président de Cadix, Manuel Vizcaino, a confirmé que l’état du supporter était “stable” et le match a finalement repris.

Avant cela, Frenkie de Jong avait donné l’avantage au Barça avec son premier but de la saison, avant que Lewandowski ne marque le doublé à bout portant. Lewandowski a ensuite mis en place le troisième pour Ansu Fati après le redémarrage, Ousmane Dembele ajoutant le quatrième en temps d’arrêt.

Réaction rapide

1. Lewandowski joue à nouveau alors que le Barça remporte cinq victoires consécutives

Lewandowski n’arrête pas de marquer. Il n’a eu besoin que de huit minutes après être entré en jeu contre Cadix pour marquer son neuvième but de la saison, ces buts en seulement six apparitions. Il a ensuite montré de la puissance et de la force pour marquer Ansu pour le troisième but du Barça.

Lewandowski, au milieu, est sorti du banc et a immédiatement marqué alors que Barcelone s’est finalement retiré pour une victoire 4-0 à Cadix. Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Le Barça était déjà en tête lorsque Lewandowski est entré en jeu à la 57e minute, mais de justesse. Ils avaient eu du mal à briser une équipe de Cadix qui n’avait toujours pas marqué cette saison, jusqu’à l’ouverture du score de De Jong à la 55e minute. Le premier but du milieu de terrain néerlandais depuis février est venu après un bon travail de Gavi, et le but est également arrivé avec Lewandowski, Dembele et Pedri déshabillés sur la touche et prêts à entrer.

Malgré le but, Xavi est resté fidèle à sa décision d’amener le trio, et il n’a pas fallu longtemps au Barça pour terminer le match à partir de là.

– Cadix vs Barcelone en pause pour urgence médicale

Le Barça a maintenant remporté cinq matches de suite dans toutes les compétitions et occupe temporairement la tête de la Liga avant le match du Real Madrid contre Majorque dimanche. Ce qui plaira à Xavi, c’est la façon dont ils trouvent différentes façons de gagner. Ils ont eu du mal à briser les équipes qui s’affrontent profondément sous Xavi – ils n’avaient remporté que deux des six derniers matchs qu’ils tiraient à la pause avant samedi – mais ils ont trouvé un moyen de passer à l’Estadio Nuevo Mirandilla.

La prochaine étape est un voyage dans son ancien club, le Bayern Munich, en Ligue des champions mardi.

2. Neuf changements avec le Bayern à l’esprit, mais des chances non prises

Lewandowski, Dembele et Pedri étaient tous sur le banc parce que Xavi avait choisi son camp en pensant au Bayern. Le Barça a apporté neuf changements à l’équipe qui a battu le Viktoria Plzen 5-1 en Ligue des champions en milieu de semaine, et cela s’est traduit par une performance décousue en première mi-temps.

Il y a eu des débuts pour Hector Bellerin, qui a bien réussi à l’arrière droit et a aidé à marquer le deuxième but, et nous avons vu un premier début de saison pour Gerard Pique en défense. En attaque, Ferran Torres et Memphis Depay avaient des chances de revendiquer un football plus régulier.

Cependant, les deux ont été flattés de tromper et ont été retirés au début de la seconde période pour Lewandowski et Dembele. Ferran aura plus de chances à son retour d’une blessure qui l’a écarté de la pré-saison, mais Memphis n’aura peut-être pas autant de chance. L’attaquant néerlandais a failli partir cet été, mais est finalement resté le sixième attaquant après le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea.

3. Le Barça de Cadix écrasé, la relégation menace

La dernière chose qu’une équipe qui est en bas de la ligue sans un point ou un but en quatre matchs veut normalement, c’est une visite du Barça. Cadix, cependant, aurait pu être pardonné d’avoir accueilli un match contre les hommes de Xavi.

Depuis leur retour en Liga en 2020, ils n’avaient pas perdu contre le Barça, les battant deux fois et faisant match nul deux fois, marquant quatre buts et n’en concédant que deux. Mais cette course s’est terminée samedi et l’équipe de Sergio Gonzalez, même à ce stade précoce de la saison, semble en difficulté.

Cadix a perdu ses cinq matches de Liga à ce jour, sans marquer un seul but et en concédant 12 dans le processus. On ne peut sous-estimer l’importance du voyage de vendredi au Real Valladolid – pour eux et pour l’avenir de Gonzalez.

Notes des joueurs

Cadix (4-2-3-1): Jérémie Ledesma 7 ; Joseba Zaldua 6, Luis Hernandez 6, Mamadou Mbaye 6, Alfonso Espino 5 ; Alex 5, Fede 5 ; Ivan Alejo 6, Ruben Sobrino 6, Brian Ocampo 6 ; Lucas Pérez 6.

Sous-titres : Théo Bongonda 6, Awer Mabil 6, Tomas Alarcon 6, Ruben Alcaraz 6, Alvaro Negredo 6.

De Jong, milieu, a également marqué son premier but depuis février pour Barcelone dans un affichage soigné au milieu de terrain. Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Barcelone (4-3-3) : Marc-André ter Stegen 6; Hector Bellerin 6, Ronald Araujo 6, Gerard Piqué 6, Alex Balde 7 ; Frenkie de Jong 7, Sergio Busquets 6, Gavi 8 ; Raphinha 7, Memphis Depay 5, Ferran Torres 5.

Sous-titres : Marcos Alonso 6, Pedri 6, Robert Lewandowski 8, Ansu Fati 6, Ousmane Dembele 7.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Gavi, Barcelone

Il y a eu quelques performances décentes samedi. Alejandro Balde a bien fait à l’arrière gauche, De Jong a produit peut-être sa meilleure performance de la saison et Lewandowski a été brillant sur le banc, mais Gavi s’est démarqué par son énergie et sa qualité, et il a également aidé à établir le premier but.

PIRE : Memphis Depay, Barcelone

Ce n’est pas facile d’entrer sur le côté pendant des minutes ici et là, mais c’est la situation dans laquelle se trouve Memphis et il y a une pression pour livrer au Barça quand une chance se présente à vous. Il n’est pas intervenu à Cadix.

Faits saillants et moments marquants

Quel moment pour De Jong, hein ? Son premier but depuis février a clairement valu la peine d’attendre.

FRENKIE DE JONG MARQUE SON PREMIER BUT DE LA SAISON POUR LE BARÇA 🙌 pic.twitter.com/Ez90zSEphd — ESPN FC (@ESPNFC) 10 septembre 2022

Puis vint l’arrêt brutal dû à une urgence médicale dans la foule. Grâce à quelques actions rapides, l’état du ventilateur s’est stabilisé.

Quelle photo. Le gardien de Cadix, Conan Ledesma, a attrapé un défibrillateur avant de se précipiter pour le remettre aux services d’urgence qui s’occupaient du fan qui s’était effondré dans la foule. https://t.co/X8X7B58EYW – Le podcast de football espagnol (@tsf_podcast) 10 septembre 2022

Barcelone l’a reconnu après le match, notant que le résultat n’était pas la principale chose à retenir de samedi.

Aujourd’hui, il y avait des choses plus importantes que le football. pic.twitter.com/MMwjN6KzLD — FC Barcelone (@FCBarcelona) 10 septembre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“[The medical emergency] n’était pas une situation agréable pour personne. La santé et la vie des gens passent toujours avant toute autre chose. Heureusement, ils ont pu faire revivre la personne et ils sont en bonne santé et en sécurité. On sentait, les deux équipes, qu’il était juste de relancer le match. Nous espérons que le supporter se remettra rapidement. Le match est secondaire pour le moment, mais c’était une victoire importante à un endroit difficile à venir. On s’est créé beaucoup d’occasions, on a dominé le match et c’est trois points pour garder le contact en haut du tableau.” – L’entraîneur du Barça Xavi

“De toute évidence, nous sommes tous touchés par ce qui s’est passé. J’espère que ce n’était qu’une frayeur à la fin. Le football est pour que les gens s’amusent. C’est un privilège d’avoir les supporters que nous avons, il y a eu un exemple d’humanité pendant ce qui s’est passé — comme l’étaient les fans de Barcelone. En tant que capitaine du navire, comme sur le Titanic, je dois être le dernier à sauter. La Liga est impitoyable. Nous n’avons marqué aucun but et aucun point. Mais nous devons nous relever. Nous il faut se débarrasser des mauvaises sensations.” — L’entraîneur de Cadix Sergio Gonzalez

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Lewandowski: Neuf buts au cours des cinq derniers matchs, son plus en cinq matchs avec des clubs depuis août-septembre 2021 (toutes compositions). Au cours de cette séquence, Lewandowski a marqué neuf buts sur 20 tirs (16 SOG), totalisant 4,98 xG

Lewandowski: Devient le cinquième joueur différent de Barcelone depuis 2009-10 à marquer en cinq matchs consécutifs dans toutes les compétitions. Au cours de cette période, Lionel Messi l’a fait 22 fois, Luis Suárez six fois, Neymar trois fois et Pedro une fois.

Lewandowski : A marqué six buts en cinq matches de Liga, faisant de lui le joueur le plus rapide à atteindre ce chiffre dans la compétition au 21e siècle (André Silva a marqué six buts lors de ses six premiers matches avec Séville en 2018)

Lewandowski : Entré en jeu à la 57e minute. Il s’agissait de son 19e but en carrière en championnat en tant que remplaçant (Pologne, Allemagne ou Espagne).

Lewandowski : A aidé les deux derniers buts de Barcelone. C’était la 5e fois depuis 2017 qu’il avait un match de club de deux passes décisives et au moins un but (toutes comps)

Ansu Fati: 21e but en carrière pour Barcelone (huit d’entre eux ont été remplaçants)

De Jong: Premier but pour Barcelone depuis le 22 février (Europa League vs Naples)

Suivant

Cadix : Le dernier club de LaLiga ne trouvera pas les choses plus faciles la semaine à venir, avec un voyage incontournable au Real Valladolid (9/16, 15 h HE, ESPN +) avant la pause internationale de deux semaines. Peuvent-ils enfin briser leur course lamentable?

Barcelone: L’équipe de Xavi a deux matchs cette semaine avant la pause internationale de deux semaines. Tout d’abord, un voyage difficile au Bayern Munich en UEFA Champions League (mardi), suivi de la visite d’Elche en difficulté (9/17, 10h30 HE, ESPN +) en Liga. Peuvent-ils combler l’écart avec le Real Madrid ?