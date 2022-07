Lewandowski et Mbappe étaient les rois xG d’Europe la saison dernière, mais Salah s’est tenu à l’écart des trois premiers

Robert Lewandowski, à droite, et Kylian Mbappe sont deux des meilleurs joueurs offensifs du moment, mais qui d’autre est en tête des charts xG européens ? Gisela Schober/Getty Images

Chaque équipe a besoin d’un meilleur buteur – et ils ne viennent pas beaucoup mieux que l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski ou l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe – mais qui sont les autres joueurs les plus susceptibles de toucher le fond du filet à travers l’Europe. meilleures ligues ?

À présent, la plupart des gens connaissent les objectifs attendus (xG), la métrique qui peut vous dire exactement cela. Calculs xG de StatsPerform sont basés sur 35 facteurs contextuels différents : dont une variété de type de tir, de position de tir, de position du gardien de but, de type de chance, de type d’assistance et de pression sur le ballon.

Le résultat final ? StatsPerform dit : “L’addition des buts attendus d’un joueur ou d’une équipe peut nous donner une indication du nombre de buts qu’un joueur ou une équipe aurait dû marquer en moyenne, compte tenu des tirs qu’ils ont tirés.”

Donc, si un joueur a un xG de 10 et marque 11 buts, il a dépassé les attentes. Nous devons également noter que les pénalités se voient toujours attribuer un xG de 0,77, qui est le taux de réussite moyen dans le football, donc pour ces données, nous montrerons uniquement les buts sans pénalité.

Lewandowski voudra peut-être quitter les champions d’Allemagne cet été, mais ses 35 buts en 34 matchs (5 pénalités) la saison dernière l’ont placé en tête du classement xG dans les principales compétitions de ligue nationale en Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France , Portugal et Pays-Bas).

Le suivant est un homme qui a 10 ans de moins que Lewandowski. L’international français Mbappe, qui a failli rejoindre le Real Madrid pour rien cet été avant de les refuser et de signer un nouveau contrat au PSG, a inscrit 28 buts en 35 matchs (4 penaltys) en Ligue 1 la saison dernière et il a également récolté 17 passes décisives, le le plus de n’importe quel joueur du top 20.

Mais quels autres joueurs offensifs ont affiché un nombre xG élevé la saison dernière, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles de marquer que leurs pairs ?

Buts, buts, buts

Meilleurs artistes XG en 2021-22 Rang Joueur Équipe Âge xG Jeux Minutes Objectif NP Ast Tir SOG 1 R.Lewandowski Bavière 33 31.28 34 2 951 30 3 156 76 2 K. Mbappé PSG 23 23,88 35 3 029 24 17 143 63 3 S. Haller Ajax 28 20.48 31 2 579 19 sept 98 40 4 M. Salah Liverpool 30 19.91 35 2 761 18 13 133 54 5 A. Modeste Eau de Cologne 34 18h48 32 2 614 19 3 106 43 6 S. Crinière Liverpool 30 18h39 34 2 824 16 2 98 39 sept L. Openda Vitesse 22 17.87 37 3 046 17 3 119 51 8 L. Martinez Inter 24 17.6 35 2 301 18 3 112 48 9 D.Jota Liverpool 25 17h37 35 2 372 15 4 90 33 dix P.Schick Leverkusen 26 17.09 27 2 093 23 3 88 43 11 C. Nkunku RB Leipzig 24 16.94 34 2 735 19 13 81 39 12 T. Abraham Rome 24 16.84 37 3 097 14 4 92 36 13 K. Benzema Real Madrid 34 16.74 32 2 600 20 12 117 49 14 H. Kane Tottenham 28 16.6 37 3 232 13 9 129 51 15 V. Pavlidis AZ 23 16.57 37 2 853 18 5 95 39 16 M. Dembélé Lyon 26 16.52 30 2 209 16 4 83 40 17 L. Diaz Liverpool 25 16.12 31 2 465 18 sept 100 38 18 C. Immobile Latium 32 16.05 31 2 716 20 2 109 50 19 HM. Fils Tottenham 30 16.01 35 3 019 23 sept 86 49 20 C.Ronaldo Homme Utd 37 15.92 31 2 489 15 3 108 40

Lewandowski ouvre la voie dans tous les groupes d’âge. L’international polonais est un braconnier dans la surface de réparation et sa Shotmap en Bundesliga la saison dernière est quelque chose à voir, avec tous ses buts sauf deux provenant de l’intérieur de la surface.

Ses 156 tirs sont également les meilleurs de tous les joueurs de cette liste, avec 76 d’entre eux cadrés. C’est un cool 48%.

Bien sûr, il y a aussi les suspects habituels de Mbappe, Mohamed Salah (4), Sadio Mane (6), Karim Benzema (13) et Cristiano Ronaldo (20) sur la liste. Mais le Borussia Dortmund sera ravi de voir sa nouvelle recrue Sébastien Haller au n ° 3, avec 19 buts sans pénalité sur 98 tirs.

À 34 ans, l’attaquant du FC Cologne Anthony Modeste (5) a impressionné la saison dernière, tandis que le leader du Vitesse, Lois Openda, âgé de 22 ans, se retrouve également au-dessus des goûts plus établis de Lautaro Martinez de l’Inter Milan, de Liverpool. Diogo Jota et Patrik Schick du Bayer Leverkusen.

Notamment, de tous les joueurs du top 20, seul Christopher Nkunku du RB Leipzig pourrait être considéré plus comme un milieu de terrain que comme un attaquant. Son xG de 16,94 est dépassé par les 19 buts sans pénalité qu’il a marqués la saison dernière en Bundesliga.

Si le nombre xG est faible et le nombre de buts élevé, cela indique également que le joueur a marqué des buts plus difficiles. Les 23 buts de Son Heung-Min pour Tottenham Hotspur sont survenus à 16,01 xG.

Et si vous voulez une comparaison avec Lionel Messi, vainqueur du Ballon d’Or 2021, ses 6 buts sans pénalité sur 89 tirs la saison dernière au PSG ont atteint un xG de 11,38.

La prochaine génération

Meilleurs joueurs XG de moins de 23 ans en 2021-22 Rang Joueur Équipe Âge xG Jeux Minutes Objectif NP Ast Tir SOG 1 K. Mbappé PSG 23 23,88 35 3 029 24 17 143 63 2 L. Openda Vitesse 22 17.87 37 3 046 17 3 119 51 3 V. Pavlidis AZ 23 16.57 37 2 853 18 5 95 39 4 D.Nunez Benfica 23 15.48 28 1 987 22 4 81 39 5 D. Vlahovic Juventus 22 14.52 36 2 938 19 3 113 47 6 Vinicius Jr Real Madrid 22 13.88 35 2 699 17 dix 80 43 sept J. Burkardt Mayence 05 22 13.81 34 2 632 dix 3 78 34 8 V.Osimhen Naples 23 13.78 27 1 989 14 2 91 30 9 E. Haaland Dortmund 21 13.74 24 1 914 16 sept 74 31 dix Évanilson Porto 22 13h39 30 2 033 14 4 62 34 11 J.David Lille 22 12,98 38 2 807 13 0 67 30 12 T. Douvikas Utrecht 22 12.03 36 2 511 sept 3 75 31 13 J. Larsen Groningue 22 11.22 32 2 343 14 2 60 34 14 R. Kolo Muani Nantes 23 11.09 36 2 954 12 4 54 27 15 Z. Flemming Fortune 23 10.83 28 2 496 12 4 96 41 16 G.Scamacca Sassuolo 23 10.7 36 2 154 15 0 78 36 17 R. Leao Milan 23 10.58 34 2 618 11 8 97 38 18 P. Foden Ville de Man 22 10.37 28 2 133 9 5 57 22 19 B.Saka Arsenal 20 10.18 38 2 991 9 sept 95 29 20 S.Lino Gilles Vicente 22 9,93 34 2 963 11 5 83 34

Mbappe du PSG est clairement un attaquant de classe mondiale, et ses statistiques le placent déjà parmi les meilleurs joueurs du monde, mais quels autres jeunes de moins de 23 ans ont eu un impact devant le but la saison dernière ?

L’Openda (2) susmentionnée a connu une belle saison pour Vitesse, tandis que l’Eredivisie néerlandaise a une autre star dans Vangelis Pavlidis (3) d’AZ Alkmaar. Les 18 buts sans pénalité de l’international grec ont atteint un xG de 16,57.

Liverpool a dépensé 100 millions d’euros potentiels pour signer Darwin Nunez (4) de Benfica et on comprend pourquoi. Il ne devait marquer que 15,48 buts via son xG la saison dernière et en a réussi 22 à la place.

L’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic (5) et l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior (6) ont également été présentés, tandis que la nouvelle arrivée de Man City à 60 millions d’euros, Erling Haaland, a marqué 16 buts sans pénalité sur 74 tirs à un XG de 13,74 lors d’une saison de blessure à Dortmund.

Cependant, si les clubs recherchent un joueur qui ne coûtera pas le même prix que ces grands noms et qui est toujours susceptible de marquer avec régularité, ils pourraient faire pire que de regarder le reste du top 20.