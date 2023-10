Lewandowski de Barcelone OK alors que l’équipe exorcise les fantômes de l’UCL

Xavi Hernandez a proclamé que Barcelone s’était débarrassée de ses fantômes en Ligue des champions après que le but de Ferran Torres ait assuré une victoire serrée 1-0 contre le FC Porto mercredi.

Le Barça a été éliminé en phase de groupes lors de chacune des deux dernières saisons et a subi de lourdes défaites dans la compétition ces dernières années, notamment à l’extérieur.

Ils ont dû creuser profondément pour battre Porto, qui a vu un penalty annulé en deuxième mi-temps par le VAR et un but exclu pour hors-jeu, mais a tenu bon pour marquer six points sur six après deux matchs.

« La première mi-temps a été plutôt bonne, mais nous n’avons pas eu le contrôle en seconde et nous avons souffert », a déclaré Xavi, qui a dirigé son 100e match en tant qu’entraîneur de Barcelone contre Porto.

« C’est la Ligue des Champions et c’est dur. C’est l’Europe, Porto à l’extérieur… c’est difficile. Tout le monde a travaillé si dur. Nous devons nous améliorer et nous le ferons, mais ce sont trois points en or.

« On parlait avant le match de fantômes [in the Champions League] et nous nous sommes débarrassés de certains d’entre eux en battant une grande équipe européenne dans leur stade.

« Peut-être que nous avons appris à gagner à nos dépens. Nous sommes dans le club le plus difficile du monde. Vous gagnez 1-0 et le verre est à moitié vide. C’est la Ligue des champions. Nous gagnons un match et cela ne semble pas assez. »

Le Barça était privé des blessés Pedri, Frenkie de Jong et Raphinha au Portugal, tandis qu’il a perdu Robert Lewandowski sur coup en première mi-temps.

Xavi a déclaré que l’attaquant polonais avait reçu « un coup à la cheville » et qu’il pourrait récupérer à temps pour affronter Grenade en Liga dimanche.

Robert Lewandowski a été remplacé contre Porto avant la mi-temps après s’être blessé à la cheville. Getty Images

Le jeune ailier Lamine Yamal, devenu mercredi à 16 ans et 83 jours le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des champions, est également sorti en seconde période.

Lors d’une pause dans le jeu, Yamal a disparu dans le tunnel et n’est pas revenu, laissant le Barça un joueur léger jusqu’à ce qu’il décide de le remplacer. « Il se sentait mal, il avait mal au ventre », a expliqué Xavi. « Nous avons souffert avec 10 joueurs parce qu’il ne pouvait pas revenir, même si nous avons essayé de l’attendre. »

Le quatrième but de Torres de la saison, inscrit par Ilkay Gündogan, a fait la différence ce soir-là, mais Porto estimera qu’il méritait plus du match.

L’arbitre Anthony Taylor a annulé sa décision initiale d’accorder un penalty à l’équipe portugaise pour une main de João Cancelo après que le VAR ait repéré une main de Stephen Eustáquio quelques instants auparavant.

Mehdi Taremi a également vu un but exclu pour hors-jeu, l’entraîneur de Porto, Sérgio Conceição, étant furieux de la performance des officiels.

« Les arbitres doivent être satisfaits de leur performance », a-t-il déclaré à DAZN. « Nous sommes déçus, frustrés, nous avons travaillé dur, nous avons joué un match fantastique.

« Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Ce fut un match cruel pour nous. Nous avons joué contre un grand club, mais nous avons aussi joué contre plus qu’un grand club. » Le Barça est en tête du groupe H avec six points, suivi de Porto et du Shakhtar Donestsk, qui en ont tous deux trois, tandis qu’Anvers reste sans point.