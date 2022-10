Lewandowski brille à nouveau pour Barcelone lors de sa victoire contre Majorque

Barcelone a remporté une victoire 1-0 contre Majorque en Liga samedi, dans une affaire bien plus fougueuse que ce à quoi le club catalan aurait pu s’attendre. Robert Lewandowski a marqué le seul but, après avoir marqué dans six des sept matchs de championnat cette saison.

– Rapport : Majorque 0-1 Barcelone | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Le résultat voit le Blaugrana grimper en haut du tableau, un point devant le Real Madrid, qui a un match en moins. Los Blancos accueillir Osasuna dimanche avec une chance de dépasser le Barça.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Lewandowski brille à nouveau, avec l’aide d’Ansu

La qualité de Lewandowski a une fois de plus fait la différence alors que Barcelone a maintenu son début de saison invaincu en Liga.

L’attaquant polonais a contribué à changer la mentalité au Barca grâce à son leadership et à son éthique de travail, mais c’est sa capacité à trouver le filet qui a considérablement amélioré l’équipe de Xavi Hernandez. Son but contre Majorque en était le parfait exemple. Il semblait y avoir peu de choses quand il a récupéré une passe d’Ansu Fati à la 20e minute, mais il a reculé pour battre son homme avant de décocher un tir bas dans le coin inférieur.

Avec ce but, Lewandowski est devenu le joueur le plus rapide à marquer neuf buts en Liga au 21e siècle, ces buts n’ayant disputé que sept apparitions. Il en a 12 dans toutes les compétitions en seulement neuf matchs.

Ousmane Dembele et Raphinha sont généralement les attaquants choisis pour flanquer Lewandowski, mais Xavi a offert à Ansu un premier départ en championnat cette saison à Majorque. Le joueur de 19 ans se sent toujours clairement revenu d’une blessure à long terme, mais sa connexion avec Lewandowski est prometteuse. Après avoir inscrit le but en première mi-temps ici, les deux se sont maintenant combinés pour trois buts en championnat cette saison, plus que tout autre duo.

2. La défense patchwork de Xavi reste ferme alors que le calendrier s’accélère

Le voyage à Majorque a marqué le début d’une dure série de 12 matchs en Liga et en Ligue des champions pour le Barça avant la Coupe du monde. Xavi aurait été désespéré en voyant Jules Kounde et Ronald Araujo, tous deux réguliers dans son dos quatre, se blesser pendant la trêve internationale, avec la signature estivale Hector Bellerin également ajoutée à la liste des blessés cette semaine.

2 Connexe

Par conséquent, avec un double-tête contre l’Inter Milan en Europe et un déplacement pour affronter le Real Madrid en Liga avant le 16 octobre, Xavi doit trouver des solutions en défense s’il veut éloigner Romelu Lukaku et Vinicius. Junior.

Contre Majorque, il a pris la décision surprise d’aligner l’arrière gauche Alejandro Balde, qui n’a que 18 ans, à l’arrière droit dans ce qui était un premier indice sur ce que Xavi pourrait penser avant le match de mardi à Milan. Gerard Pique et Jordi Alba sont également revenus dans l’équipe après avoir perdu leur place cette saison.

Andreas Christensen a complété les quatre arrières, mais Marcos Alonso, Eric Garcia et le milieu de terrain converti Sergi Roberto devraient avoir beaucoup de minutes alors que les matchs se succèdent pour le Barça au cours des cinq prochaines semaines.

3. Majorque continue de se battre en 2022-23

Une fois la poussière retombée, Majorque tirera beaucoup de points positifs de la courte défaite de samedi contre le Barça, comme ils l’auront fait lorsqu’ils ont été battus par Madrid au Santiago Bernabeu le mois dernier.

L’entraîneur mexicain Javier Aguirre, qui est arrivé et les a maintenus lors de la dernière journée de la saison dernière, a construit une équipe difficile à battre, surtout à domicile. Mais pour le but brillant de Lewandowski, le Barça n’a pas créé autant qu’il l’aurait souhaité – et c’est une équipe du Barça qui a marqué trois buts ou plus au cours de ses cinq derniers matches de championnat.

Majorque n’a pas seulement défendu non plus. Ils ont créé leurs propres occasions et sans Marc-André ter Stegen, ils auraient peut-être attrapé un match nul. Le gardien allemand a réalisé de bons arrêts de Jaume Costa et Antonio Sanchez alors qu’il dépassait la barre des 500 minutes sans encaisser de but en championnat, améliorant ainsi son meilleur parcours précédent pour le club.

Même dans les arrêts de jeu, Majorque poussait toujours, mais la frappe tardive de Lee Kang-In a traversé le but et a dépassé le but alors que le Barça franchissait à peu près la ligne.

Notes des joueurs

Robert Lewandowski a marqué un but parfait pour assurer à Barcelone une victoire 1-0 à Majorque samedi. Alex Caparros/Getty Images

Majorque : Predrag Rajkovic 6; Pablo Maffeo 6, Antonio Raillo 7, Martin Valjent 7, Copete 6, Jaume Costa 6 ; Baba 6, Inigo Ruiz de Galarreta 6, Antonio Sanchez 7 ; Vedat Muriqi 6, Lee Kang-In 7

Sous-titres : Daniel Rodriguez 6, Braian Cufre 6, Lago Junior 5

Barcelone: Marc-André ter Stegen 8, Alejandro Balde 7, Gerard Pique 6, Andreas Christensen 6, Jordi Alba 6, Sergio Busquets 6, Gavi 7, Franck Kessie 5, Ousmane Dembele 5, Robert Lewandowski 7, Ansu Fati 6

Sous-titres : Pedri 7, Raphinha 6, Ferran Torres 5, Sergi Roberto 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Marc-André ter Stegen, Barcelone. Le Barça a remporté ce match dans les deux cases, c’était donc un match nul entre le gardien Ter Stegen et le vainqueur du match Lewandowski.

PIRE : Ousmane Dembele, Barcelone. L’attaquant français a été excellent pour le Barça cette saison, mais cela n’a fait qu’augmenter les attentes. La prochaine étape consiste à rechercher la cohérence. C’était une rare nuit de repos.

Faits saillants et moments marquants

Il ne suffit pas que Lewandowski marque à un rythme scandaleux, il contribue à des finitions parfaites comme celle-ci.

CE TOUR ET ARRIVÉE DE LEWY 😤 pic.twitter.com/7BQQAoEl1O — ESPN FC (@ESPNFC) 1 octobre 2022

La plupart des médias sociaux étaient impressionnés par cet objectif.

Ma parole, pure classe de Lewa… – Gabriele Marcotti (@Marcotti) 1 octobre 2022

Quel but. Ce polonais Ian Rush est vraiment absurdement bon – Sid Lowe (@sidlowe) 1 octobre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Xavier : “Il ne serait pas juste de tout expliquer avec Ter Stegen et Lewandowski, il y a plus que cela. Même s’il est clair qu’ils ont fait la différence ce soir. Marc est dans une forme spectaculaire. Et Robert est un buteur de classe mondiale, peut-être le meilleur au monde.”

Jacques Costa : “C’est dommage. C’était une performance complète mais nous n’avons pas de résultat positif. Nous méritions plus après la façon dont nous avons joué. La marque d’Aguirre est une équipe de Majorque qui se bat. Malheureusement, nous n’avons pas pu garder la feuille blanche pour obtenir au moins un point.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Lewandowski compte désormais neuf buts en Liga et 12 dans toutes les compétitions. Le seul joueur dans l’une des ligues Big Five d’Europe avec plus est Erling Haaland de Manchester City, avec 11 en Premier League et 14 dans toutes les compétitions.

– Barcelone a remporté 18 matchs consécutifs de Liga dans lesquels il a détenu une avance. La dernière fois que le club catalan n’a pas réussi à le faire, c’était le 13 février, lorsqu’il a été tenu en échec 2-2 par les voisins de l’Espanyol.

– C’était la cinquième feuille blanche consécutive de Barcelone en Liga, ce que le club n’avait pas réalisé depuis avril et mai 2016.

Suivant

Majorque : Le club basé à Palma se repose un peu avant de se rendre à Alicante pour affronter Elche en championnat dans une semaine à partir de lundi.

Barcelone: La Blaugrana n’ont que deux jours complets de repos avant de reprendre l’action en Ligue des champions mardi, en visitant le San Siro pour une confrontation en phase de groupes avec l’Internazionale. Le prochain match de LaLiga des Catalans aura lieu dans une semaine à partir de dimanche, lorsqu’ils accueilleront le Celta Vigo au Camp Nou.