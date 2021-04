Nous soupçonnons qu’aujourd’hui verra plus de verres levés pour porter un toast au prince Philip qu’aucun membre de la famille royale n’en a reçu dans l’histoire.

Et si cela a moins à voir avec une poussée soudaine de royalistes ardents, et plus parce que son décès a coïncidé avec le fait que toute l’Angleterre a été autorisée à aller au pub pour la première fois en trois longs mois, c’est néanmoins un hommage plutôt approprié.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Lever un verre au duc d’Édimbourg semble être le meilleur moyen de rendre hommage aujourd’hui Crédit: EPA

Après tout, le duc d’Édimbourg était lui-même friand d’une bonne bière, préférant sa Double Diamond préférée aux vins les plus fins du monde.

Et avec les précautions de Covid limitant les funérailles de Philip ce week-end à une affaire à petite échelle, sans foule, une boisson (ou une boisson gazeuse) en son honneur dans votre local pour ceux qui le peuvent nous semble être la meilleure façon de rendre hommage.

Aujourd’hui, bien sûr, c’est plus que de simples pubs.

Il y a toute une gamme d’autres activités que nous pourrons vivre presque comme pour la première fois, que ce soit chez le coiffeur, à la bibliothèque, à la salle de sport ou dans des magasins non essentiels.

Les effets positifs pour notre économie sont cruciaux, mais ceux pour notre santé physique et mentale sont incalculables.

Même les animaux de zoo, dont beaucoup ont montré des signes d’ennui pendant le verrouillage, ressentiront aujourd’hui l’avantage de se mettre à nouveau à regarder les gens.

Pensons également à ceux qui font face à un retour au travail difficile Crédits: Getty

Deux tiers des commerçants interrogés ont déclaré craindre des abus de la part des clients pour avoir mis en œuvre la réglementation Covid Crédits: Getty

Il est facile de sympathiser, étant donné que les expériences des animaux et de leurs visiteurs humains depuis le début du verrouillage n’ont pas été trop éloignées.

En attendant, pensez aux propriétaires et aux propriétaires qui ne peuvent pas encore ouvrir, comme ceux qui ont des pubs sans espaces extérieurs ou ceux du Pays de Galles qui doivent attendre encore quinze jours.

UNE PETITE CONSIDÉRATION SUPPLÉMENTAIRE

Pensez aussi à ceux qui font face à un retour difficile au travail, et nous ne parlons pas seulement du coiffeur chargé de couper la crinière indisciplinée de Boris Johnson ce matin.

Deux tiers des commerçants interrogés ont déclaré craindre des abus de la part des clients lors de leur réouverture, uniquement pour avoir mis en œuvre la réglementation Covid. Nous devons chacun faire notre part pour prouver que ces craintes sont sans fondement.

Les règles peuvent être peu pratiques, mais elles sont essentielles pour empêcher le virus de reprendre pied.

Il est également important de garder à l’esprit que bon nombre de ceux qui sont présents aujourd’hui peuvent encore être un peu nerveux. Un peu de patience et de considération supplémentaires, même au milieu de l’excitation, n’est guère trop demander.

Personne ne veut encore un autre verrouillage, nous devons donc tous tenir compte de l’appel du Premier ministre à «se comporter de manière responsable».

Les derniers chiffres de Covid sont extraordinaires – hier a marqué le plus bas décompte de décès et de cas depuis début septembre, tandis que samedi a vu le plus de deuxièmes coups donnés en une journée jusqu’à présent.

Gardons un œil sur la route pour laisser le pied sur l’accélérateur.