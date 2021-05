L’évolution surprenante de Cruella De Vil

«Le truc, c’est que je suis né brillant», dit Cruella de Vil dans le nouveau préquel de Disney en direct à «Cent et un Dalmatiens». «Né mal. Et un peu fou.







Pas assez.

Dans sa première incarnation, Cruella de Vil était une femme mariée avec un chat.

Créée par la dramaturge et romancière pour enfants britannique Dodie Smith, Cruella est née dans un roman pour enfants de 1956, «Les 101 Dalmatiens». Oui, les cheveux de moufette et la nature égoïste étaient là depuis le début, mais la Cruella originale était plus une mondaine gâtée qu’une maléfique – du moins extérieurement – et véhiculait un calme surnaturel. Elle a aspergé sa nourriture de poivre, a été expulsée de l’école pour avoir bu de l’encre, s’est vantée d’avoir le klaxon de voiture le plus bruyant de Londres et a été mariée à un riche fourreur – mais pas par amour, apparemment.

Elle voulait un accès libre à autant de fabuleux manteaux de fourrure que possible.

Au fil des ans, le personnage de Cruella a été présenté dans un certain nombre d’adaptations, y compris deux films d’animation Disney, une série télévisée d’animation, deux prises de vues en direct «101 Dalmatians» (dans lesquelles elle est représentée par Glenn Close), un audio de la BBC drame, une comédie musicale, une série de livres pour jeunes adultes et maintenant l’histoire d’origine de l’action en direct, «Cruella», avec Emma Stone comme personnage principal. Et, alors que les Dalmatiens ont toujours été une constante, Cruella est devenue plus fabuleuse, drôle et – osons-nous le dire? – sympathique.