L’évolution récente des prix de SkyCity Entertainment Group Limited (NZSE : SKC) est-elle étayée par ses fondamentaux faibles ?

Avec son titre en baisse de 5,2 % au cours des trois derniers mois, il est facile d’ignorer SkyCity Entertainment Group (NZSE :SKC). Il est possible que les marchés aient ignoré les différences financières de l’entreprise et aient décidé de se pencher sur le sentiment négatif. Ce sont généralement les fondamentaux à long terme qui déterminent les résultats du marché, il convient donc d’y prêter une attention particulière. Dans cet article, nous avons décidé de nous concentrer sur le ROE de SkyCity Entertainment Group.

Le retour sur capitaux propres ou ROE est un test de l’efficacité avec laquelle une entreprise augmente sa valeur et gère l’argent des investisseurs. En d’autres termes, cela révèle le succès de l’entreprise à transformer les investissements des actionnaires en bénéfices.

Comment calculer le retour sur capitaux propres ?

Le rendement des capitaux propres peut être calculé en utilisant la formule :

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de SkyCity Entertainment Group est :

0,5 % = 8,0 millions de dollars néo-zélandais ÷ 1,5 milliard de dollars néo-zélandais (sur la base des douze derniers mois jusqu’en juin 2023).

Le « rendement » correspond au revenu gagné par l’entreprise au cours de la dernière année. Cela signifie donc que pour chaque dollar néo-zélandais investi par ses actionnaires, la société génère un bénéfice de 0,01 dollar néo-zélandais.

Quelle est la relation entre le ROE et la croissance des bénéfices ?

Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE est une mesure de la rentabilité d’une entreprise. En fonction de la part de ses bénéfices que l’entreprise choisit de réinvestir ou de « conserver », nous sommes alors en mesure d’évaluer la capacité future d’une entreprise à générer des bénéfices. De manière générale, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises ayant un rendement des capitaux propres et une rétention des bénéfices élevés ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces attributs.

Croissance des bénéfices et ROE de 0,5 % de SkyCity Entertainment Group

Force est de constater que le ROE de SkyCity Entertainment Group est plutôt faible. Même comparé au ROE moyen du secteur de 6,7 %, le ROE de l’entreprise est assez lamentable. Par conséquent, il n’est peut-être pas faux de dire que la baisse de 41 % du bénéfice net sur cinq ans constatée par SkyCity Entertainment Group était peut-être le résultat d’un ROE plus faible. Nous pensons que d’autres facteurs pourraient également être en jeu ici. Par exemple, l’entreprise a mal alloué son capital ou son taux de distribution est très élevé.

Dans l’étape suivante, nous avons comparé les performances de SkyCity Entertainment Group avec celles du secteur et avons constaté que les performances de SkyCity Entertainment Group sont déprimantes même par rapport à celles du secteur, qui a diminué ses bénéfices à un taux de 5,4 % au cours de la même période, ce qui est plus lent que l’entreprise.

NZSE:SKC Croissance des bénéfices passés 16 janvier 2024

La croissance des bénéfices est une mesure importante à prendre en compte lors de la valorisation d’une action. Il est important pour un investisseur de savoir si le marché a intégré la croissance (ou la baisse) attendue des bénéfices de l’entreprise. Cela les aidera à déterminer si l’avenir du titre semble prometteur ou inquiétant. Le marché a-t-il intégré les perspectives d’avenir de SKC ? Vous pouvez le découvrir dans notre dernier rapport de recherche infographique sur la valeur intrinsèque.

Le groupe SkyCity Entertainment utilise-t-il efficacement ses bénéfices ?

Malgré un taux de distribution médian normal sur trois ans de 44 % (au cours duquel il conserve 56 % de ses bénéfices), SkyCity Entertainment Group a connu une baisse de ses bénéfices, comme nous l’avons vu ci-dessus. Il semble qu’il puisse y avoir d’autres raisons pour expliquer ce manque à cet égard. Par exemple, l’entreprise pourrait être en déclin.

En outre, SkyCity Entertainment Group verse des dividendes depuis au moins dix ans, ce qui suggère que le maintien du paiement des dividendes est bien plus important pour la direction, même si cela se fait au détriment de la croissance de l’entreprise. En regardant les données actuelles du consensus des analystes, nous pouvons voir que le futur taux de distribution de la société devrait atteindre 82 % au cours des trois prochaines années. Cependant, le futur ROE de SkyCity Entertainment Group devrait atteindre 9,5 % malgré l’augmentation attendue du taux de distribution de la société. Nous déduisons qu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui pourraient être à l’origine de la croissance prévue du ROE de l’entreprise.

Conclusion

Dans l’ensemble, nous pensons que la performance présentée par SkyCity Entertainment Group peut être ouverte à de nombreuses interprétations. Même si elle semble conserver la plupart de ses bénéfices, compte tenu du faible ROE, les investisseurs ne bénéficieront peut-être pas de tout ce réinvestissement après tout. La faible croissance des bénéfices donne à penser que notre théorie est correcte. Cela dit, en examinant les estimations actuelles des analystes, nous avons constaté que le taux de croissance des bénéfices de la société devrait connaître une énorme amélioration. Pour en savoir plus sur les prévisions de croissance des bénéfices futurs de l’entreprise, consultez ceci gratuit rapport sur les prévisions des analystes pour l’entreprise pour en savoir plus.

