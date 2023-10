Le 7 octobre, quelques heures après que le groupe armé Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, les plateformes de médias sociaux regorgeaient de soutien à Israël – mais aussi de fausses nouvelles.

Ce qui ressortait de cette clameur, c’était le fait qu’une bonne partie de ce produit était produite et distribuée par des comptes indiens.

Dans les jours qui ont suivi la déclaration de guerre par Israël au Hamas, un pseudo vérifié a publié une vidéo sur la plateforme de médias sociaux X of a Parlementaire pakistanais menaçant d’anéantir Israël avec une « bombe atomique » s’il ne mettait pas fin à ses atrocités contre les musulmans. Cette vidéo a été vue plus de 840 000 fois. Mais c’était à partir de 2021 et n’est pas lié à la guerre actuelle.

De même, Suresh Chavhanke, rédacteur en chef de Sudarshan News, une chaîne de droite, a partagé un clip sur X d’un représentant israélien déchirant un rapport de 20 pages des Nations Unies documentant les violations des droits humains. Cela aussi c’était à partir de 2021.

Les experts affirment que la guerre entre Israël et le Hamas a donné une portée massive aux comptes de médias sociaux en Inde – petits et grands – qui ont réussi à surfer sur une vague de ferveur anti-musulmane et pro-israélienne.

Apoorvanand, professeur à l’université de Delhi, perçoit un lien entre le « sentiment anti-musulman » actuel et la montée des idéologies nationalistes hindoues comme l’Hindutva, en particulier sous le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Les partisans de l’Hindutva, a-t-il déclaré, « tiennent les musulmans de tous les pays pour responsables de tous les maux et de tout ce qui est mauvais. Ils ont commencé à considérer Israël comme un idéal, comme un modèle à suivre parce qu’Israël fait ce qu’il veut aux musulmans ».

Un « changement de génération » a eu lieu en Inde, a déclaré Nicolas Blarel, professeur agrégé de relations internationales à l’Université de Leiden aux Pays-Bas.

Au cours de la dernière décennie, Blarel a observé que le pays est devenu de plus en plus fasciné par Israël, notamment par la façon dont il se défend contre les attaques de ses voisins.

Cette situation a une résonance particulière en Inde, selon Blarel. En plus des incursions frontalières chinoises à l’est, l’Inde a également été victime d’attaques sur son flanc ouest par ce qu’elle considère comme des groupes armés soutenus par l’État au Pakistan. Les deux pays dotés de l’arme nucléaire sont engagés dans un conflit permanent pour le contrôle du territoire contesté du Cachemire.

Ces relations internationales tendues ont, en partie, conduit le parti Bharatiya Janata (BJP) de Modi à rechercher des relations plus chaleureuses avec Israël.

« Le terrorisme est ce qui a rapproché le BJP d’Israël au cours des dernières années – comment mieux gérer le contre-terrorisme », a déclaré Blarel.

En conséquence, la sphère politique indienne est passée d’« un écosystème pro-palestinien exclusif à un écosystème complètement opposé et totalement en empathie avec [the] Position israélienne »aujourd’hui, a-t-il expliqué.

Changer les relations

En effet, l’Inde soutenait le droit de la Palestine à un État depuis 1947, lorsqu’elle avait obtenu son indépendance du Royaume-Uni.

À l’époque, les Nations Unies avaient proposé un « plan de partition » visant à créer des États israéliens et palestiniens séparés, ce à quoi l’Inde s’était opposée.

Cependant, le plan n’a jamais pris effet. L’année suivante, Israël déclarait son indépendance, déclenchant un conflit qui entraînerait le déplacement massif de Palestiniens.

Pourtant, en 1974, l’Inde est devenue le premier pays non arabe à reconnaître l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme « le seul et légitime représentant » du peuple palestinien, poursuivant ainsi son modèle de soutien.

Et si New Delhi a officiellement reconnu Israël en 1950, elle n’a normalisé ses relations diplomatiques qu’au début des années 1990. Même alors, elle est restée attachée à la cause palestinienne et a continué à entretenir ses relations avec les pays à majorité musulmane du Moyen-Orient.

Cependant, ces dernières années, l’Inde et Israël ont commencé à se rapprocher. Les attentats perpétrés le 26 novembre 2008 dans la capitale financière indienne, Mumbai, ont contribué à accélérer ce changement.

Plus de 160 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées. Un centre juif, la Maison Nariman, figurait parmi les cibles : un rabbin israélo-américain et sa femme figuraient parmi les six personnes abattues là-bas. L’Inde a imputé ces attaques à un groupe armé basé au Pakistan.

Le commerce et l’innovation ont également rapproché les deux pays. Lorsque Modi était ministre en chef du Gujarat, il a montré sa fascination pour les technologies israéliennes, notamment l’irrigation goutte à goutte et le dessalement de l’eau, toutes deux utiles pour son État.

Israël a également fourni des armes à l’Inde, notamment lors de son escarmouche de 1999 avec le Pakistan dans la région cachemirienne de Kargil. Les drones de surveillance et les obus de mortier israéliens ont aidé l’Inde à sortir victorieuse de ce conflit.

Plus récemment, l’Inde faisait partie des pays accusés d’avoir acheté le logiciel espion Pegasus à la société israélienne de cyber-renseignement NSO Group. Les critiques accusent le gouvernement Modi d’avoir déployé des logiciels espions contre des juges, des journalistes, des militants et des dirigeants politiques, entre autres.

Les experts s’accordent à dire que le plus grand changement dans la politique étrangère de l’Inde à l’égard d’Israël s’est produit depuis l’arrivée au pouvoir de Modi en 2014. Il est devenu le premier Premier ministre indien à se rendre en Israël en 2017.

À la suite de l’attaque du Hamas le 7 octobre, Modi a publié de fortes déclarations de soutien à Israël. Il a d’abord tweeté, « Nos pensées et nos prières vont aux victimes innocentes et à leurs familles. Nous sommes solidaires avec Israël.

Dans une déclaration de suivi plus tard dans la journée, Modi a ajouté que « l’Inde a fermement et sans équivoque condamne le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations».

Mais aucune des deux déclarations ne fait référence à la vie ou au sort des Palestiniens. Ce n’est que cinq jours plus tard que son gouvernement a abordé la question des relations avec la Palestine : en réponse à une question posée lors d’un point de presse de routine, un porte-parole du ministre des Affaires étrangères a déclaré que la position de l’Inde sur la Palestine n’avait pas changé.

« J’ai été frappé par la réponse de Modi, qui exprime sa solidarité avec Israël et ne dit rien du tout sur la Palestine », a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Institut de l’Asie du Sud au groupe de réflexion Wilson Center à Washington, DC. “Parce que la politique de l’Inde a été équilibrée jusqu’à présent.”

Ces déclarations montrent « un soutien total à Israël pour se défendre », selon Ashok Swain, chef du département de recherche sur la paix et les conflits à l’Université d’Uppsala en Suède.

Alors que New Delhi tente désormais de maintenir une position plus équilibrée, ces premières déclarations ont montré que Modi est plus intéressé à obtenir des voix et à faire appel à sa circonscription de droite, a ajouté Swain.

Ils envoient le message que les musulmans sont « les auteurs de toutes sortes de crimes et moins que des êtres humains. Ils ne parlent pas de la situation à Gaza ni même de qui a créé le Hamas ».

Swain considère également ces déclarations comme une démonstration du terrain d’entente que Modi partage avec les politiciens d’extrême droite en Israël.

« Les nationalistes hindous et les sionistes ont une similitude idéologique : ils veulent un État fort et un dirigeant fort », a-t-il expliqué. «Ils ont également un facteur commun – l’islamophobie – qui les lie également.»

Rapport de support de 5:1

Ces tensions se sont manifestées sur les réseaux sociaux immédiatement après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas.

À la demande d’Al Jazeera, le Narrative Research Lab de New Delhi a analysé les hashtags et expressions tendances en Inde sur la plateforme de médias sociaux X, pour mieux comprendre comment les récits politiques sur la guerre étaient façonnés.

L’expression « Nous, les Indiens » s’est démarquée en partie à cause de la Coupe du monde de cricket en cours, mais aussi à cause du conflit, a déclaré Sarabjot Singh, co-fondateur du laboratoire.

« Nous, les Indiens », est une expression souvent invoquée pour attiser la fierté nationaliste. En l’utilisant comme mot-clé, le cofondateur de Singh, Sundeep Narwani, a utilisé l’intelligence artificielle pour analyser un total de 4 316 tweets, dont 2 200 contenaient des mots sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Plus de 1 250 étaient pro-israéliens et environ 250 étaient pro-palestiniens, soit un ratio de cinq pour un en faveur d’Israël.

Pour tenter d’évaluer les discussions sur les réseaux sociaux, le laboratoire a également analysé deux hashtags : « #IstandwithIsrael » et « #IsraelPalestineWar ». Le premier a été utilisé dans le monde entier, mais le laboratoire a découvert qu’un nombre « substantiel » de comptes indiens l’utilisaient.

« Les questions qui rapprochent Modi et Netanyahu sont les mêmes qui font que la circonscription de l’Hindutva en Inde se tourne vers Israël – admirant la façon dont Netanyahu a négocié le voisinage avec une position ferme », a déclaré Kugelman.