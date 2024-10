L’évolution monstrueuse de Blizzard est une aventure fascinante

Diablo 4 Blizzard

Auteur de Blood, Sweat and Pixels et Press Reset, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier est de retour avec une nouvelle plongée en profondeur dans l’industrie, cette fois axée sur l’une de ses sociétés les plus réputées, Blizzard Entertainment.

Sorti aujourd’hui, Play Nice : l’essor, la chute et l’avenir de Blizzard Entertainment couvre toute l’histoire de l’entreprise, y compris un « point de rupture » lorsque « Old Blizzard » est devenu « New Blizzard », bien que Schreier dise que ce n’est pas là que l’on pourrait penser.

En tant que lecteur fréquent de la majeure partie du catalogue de Blizzard, le livre a été une excellente lecture. Cela m’a tout fait souhaiter que Blizzard fasse un Star Wars RTS pour ressentir de l’empathie pour le bouc émissaire de Diablo 3, Jay Wilson.

Bien sûr, le sujet est plus que jamais d’actualité à la suite de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, et comme cela ne fait que s’intensifier, il est brièvement abordé. L’avenir sous Microsoft est un chapitre non écrit, mais jusqu’à présent, tout est fascinant à lire, bien que parfois tragique avec le traitement réservé aux femmes récemment découvert par l’entreprise.

Tout fan des jeux Blizzard à tout moment de la vie de l’entreprise ferait bien de lire Play Nice, et pour en savoir un peu plus, j’ai récemment rencontré Schreier pour lui poser des questions sur certains détails.

Jouez gentiment Jason Schreier

Combien de temps faut-il pour écrire quelque chose comme ça ?

SCHREIER: Eh bien, il a fallu environ trois ans pour rédiger et écrire le livre. Je dirais que le reporting prend la majorité du temps. Bloomberg a été très généreux et m’a donné trois mois de congé pour m’asseoir et écrire le truc. Le reportage a pris beaucoup plus de temps simplement parce que j’ai parlé à plus de 350 personnes pour le livre. Cela prend beaucoup de temps.

Il existe un nombre infini de grandes sociétés de jeux vidéo, alors pourquoi avez-vous pensé que vous vouliez choisir spécifiquement Blizzard ?

Il y a plusieurs raisons. Il est vrai qu’il existe un nombre infini de sociétés de jeux, mais rares sont celles qui ont autant d’histoire, sont aussi intéressantes et inspirent autant de réactions émotionnelles fortes que Blizzard. En fait, je dirais qu’eux et Nintendo sont probablement les deux seules sociétés à avoir réussi ce qu’elles ont fait. Il n’y a aucune autre entreprise au monde qui n’a pas eu non seulement une franchise à succès, mais cinq franchises multimilliardaires, des franchises qui sont appréciées et inspirent les fanfictions, les suites, les spin-offs et les costumes. Et combien d’autres sociétés de jeux ont leurs propres conventions qui leur sont dédiées ? C’est assez sauvage, donc ce que Blizzard a fait est la graine de ce livre.

Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous avez découvert sur les origines de Blizzard au cours de vos recherches, quelque chose que vous ne saviez pas lorsque vous avez commencé ?

Il y avait un mélange de grandes choses et de petites choses, comme des petits détails qui n’ont jamais été rapportés et dont je n’avais aucune idée. Par exemple, le fait que Blizzard ait brièvement flirté avec la création d’un jeu Star Wars RTS, et c’était avant qu’ils ne commencent à créer StarCraft. C’était un peu comme si nous avions conclu un accord avec Lucas pour faire Star Wars. Ohh, en fait, ça n’arrive pas. Qui sait à quel point c’était réel, mais bon, eh bien, nous avons ce truc de science-fiction. Autant créer notre propre nouveau jeu RTS de science-fiction. Petits détails.

L’une de mes anecdotes préférées dans le livre concerne les gens de Blizzard en 1996, lorsque Warcraft 2 est sorti, ils savaient qu’ils avaient vraiment réussi parce qu’ils avaient reçu un appel du service client et c’était ce type qui appelait pour poser des questions sur un bug ou quelque chose comme ça, et puis sa femme a téléphoné et lui a demandé : est-ce que tu es au téléphone avec cette stupide entreprise ? Ce jeu est la raison pour laquelle nous ne faisons plus l’amour. Les gens ont pris plaisir à cela au point qu’ils ont continué à écouter l’enregistrement sur l’interphone du bureau, encore et encore.

Et puis bien sûr, il y a aussi des histoires et des anecdotes plus négatives qui m’ont surpris dans le livre. Mais oui, tellement de choses m’ont fait penser à de la merde, j’ai hâte que les gens lisent ça et voient toutes ces histoires folles.

StarCraft2 Blizzard

Quel est votre jeu Blizzard préféré ?

Je dirais que StarCraft 2 est le jeu auquel j’ai le plus joué et que j’aime le plus. Avant, c’était Diablo 2. Diablo 2, c’était mon truc. Quand j’étais adolescent et que je n’avais rien d’autre à faire que de traîner dans le grenier de mes parents.

Pareil, ouais.

C’est comme si vous étiez un millénaire dans la trentaine, vous aviez probablement passé beaucoup de temps à jouer à Diablo 2 à l’époque, mais StarCraft 2 m’a vraiment interpellé. C’est le jeu auquel j’ai commencé à jouer au début de ma carrière de journaliste de jeux vidéo. La version bêta est sortie début 2010… J’ai commencé à regarder des vidéos de Day9 qui vous montraient comment jouer et comment devenir bon et c’est devenu mon jeu dans lequel j’étais bon et auquel je suis resté pendant des années et des années et des années. C’est toujours un jeu que je revisite de temps en temps, et je joue simplement en tête-à-tête en ligne avec des gens, donc StarCraft 2 est définitivement mon préféré.

Eh bien, dommage qu’ils ne puissent plus monétiser les jeux RTS, nous verrons donc si cela revient un jour.

C’est dommage qu’ils ne semblent pas pouvoir le faire. Ils n’arrivent pas à lancer d’autres projets StarCraft [the ground] soit.

Y a-t-il un moment ou une sorte de point d’inflexion où vous pensez que « Old Blizzard » est devenu « New Blizzard » ?

Oui. Et je pense que ma réponse est probablement différente de celle de votre fan moyen de Blizzard, car ma réponse est que Blizzard a changé irrévocablement et complètement le jour de novembre 2004 avec World of Warcraft. Ce fut le jour où le Blizzard a complètement changé. Parce que lorsque World of Warcraft est sorti, il a fini par exploser et atteindre 5 millions de joueurs en un an, ce qui dépassait les projections, même les plus optimistes, de quiconque dans l’entreprise. Lorsque cela s’est produit, Blizzard est passé, presque du jour au lendemain, d’une entreprise de centaines de personnes à une entreprise de milliers de personnes pour répondre à la demande. Le service client, la gestion de communauté et tout ce dont ils avaient besoin, ils ont lancé la BlizzCon, ils ont déménagé dans leur grand campus à Irvine, ils ont fusionné avec Activision, cela les a mis sur la voie de la croissance et les a transformés en une entreprise complètement différente. qui a eu tant de répercussions différentes, tant positives que négatives.

Monde de Warcraft Blizzard

C’est une bonne réponse. Je pensais que vous alliez parler de la fusion Activision. Je suis sûr que c’est probablement l’une des réponses les plus courantes.

Blizzard appartenait à Vivendi et Vivendi Games a fusionné avec Activision en 2007. Au cours des premières années de cette fusion, rien n’a vraiment changé ni ne s’est produit différemment. Ce n’est qu’un peu plus tard, plus près de 2013, que la pression d’Activision a commencé à s’exercer sur les dirigeants de Blizzard, et cela ne s’est vraiment manifesté aux niveaux inférieurs que bien plus tard. Après cela, plus près de 2017/2018, soit près de 10 ans après la fusion, c’est réellement à ce moment-là qu’elle a commencé à avoir le plus grand impact sur les personnes sur le terrain chez Blizzard.

Si nous faisons des spoilers, quelle a été l’une des révélations les plus surprenantes que vous ayez trouvées au cours de l’écriture du livre ?

Oh mec, il y en a tellement. Il y a tellement de choses qui m’ont surpris. Je sais que vous êtes un gars de Diablo, alors je vais m’asseoir un moment avec Jay Wilson, le réalisateur de Diablo 3, et entendre son histoire sur le genre de dépression émotionnelle qu’il a traversée et lui parler vraiment de ses difficultés dans le sillage de Diablo 3, devenu le punching-ball d’Internet, c’était vraiment intéressant à entendre. J’ai certainement été surpris par certains détails concernant le drame d’entreprise entre Activision et Blizzard. C’était une autre question intéressante. Vraiment tout. Je veux dire, il y a tellement de choses là-dedans, comme si chaque jeu créé par Blizzard avait une tournure ou une histoire intéressante derrière lui que je pense que les gens ne connaissent pas ou peut-être qu’ils ont vu de manière tangentielle il y a des années.

Quel jeu Blizzard a été tué et que vous auriez réellement voulu voir sortir ?

Celui dont j’ai le plus entendu parler et ce livre en parle pour la première fois est un jeu appelé Avalon. Et Avalon était censé être la version Blizzard de Minecraft, une sorte de version Warcraft de Minecraft et une meilleure comparaison pourrait être celle de Dragon Quest Builders. Il y a plus d’histoire et c’est plus un RPG. Je pense que cela faisait également partie de l’idée d’Avalon. J’ai entendu quelques personnes dire « ce jeu était tellement cool, mec ».

Les joueurs mais aussi les journalistes, les critiques et les gens qui se contentent d’observer l’industrie du jeu vidéo ont tendance à idéaliser les jeux annulés, et je pense qu’il y a une bonne raison à cela car les jeux annulés existent dans de l’ambre, parfaitement conservés, pour ne jamais sortir et révéler leurs défauts. nous. Il y a beaucoup de moments où nous nous disons, oh, mec, j’aurais aimé que ça sorte. Et si c’était sorti, ça aurait pu être terrible. Je pense donc qu’il y a quelque chose d’amusant dans la romantisation de ces jeux annulés, car ils ne pourront jamais nous décevoir.

Surveillance Blizzard

Nous pourrions vivre dans un univers parallèle où le Projet Titan serait le plus gros jeu de la planète.

En tant que projet, cela semblait intéressant en tant que nouveauté, mais en tant que joueur, cela ne me convenait pas.

En ce qui concerne la situation Xbox actuelle et en quelque sorte le truc entre Old Blizzard et New Blizzard, une fois séparé d’Activision et de Call of Duty, s’il ne reste que les franchises existantes actuelles, considérez-vous Blizzard en bonne santé à ce stade ? Évidemment, il n’est peut-être pas dans ses jours de gloire, mais pensez-vous qu’il est en bonne santé ou est-il encore en déclin ?

Je veux dire, d’un point de vue commercial, je ne pense pas que Blizzard n’ait jamais été rentable. Je pense qu’il y a la question de savoir si ces bénéfices ont augmenté de manière suffisamment constante pour certains comme Bobby Kotick, nous n’en avons plus de chiffres. Activision Blizzard avait l’habitude de publier chaque année des ventilations telles que nos revenus et nos bénéfices pour chaque division. Voici celui d’Activision. Voici celui de Blizzard. Voici les rois. Et cela a été très utile dans le sens où vous pouviez voir la trajectoire de Blizzard et ce n’est plus le cas. Microsoft ne fait pas ça.

Pensez-vous qu’en parcourant toute cette histoire de Blizzard maintenant, pensez-vous que quelque chose du passé pourrait être prédictif de l’avenir de Microsoft ?

Je ne sais pas parce que la Xbox est un gros point d’interrogation. Je pense que vous et moi avons tous les deux écrit un peu sur la façon dont leurs décisions actuelles sont déconcertantes et même les gens qui dirigent la division savent ce qu’ils font ou ce qui va se passer dans les années à venir. Je veux dire, leurs décisions cette année ont été simplement incompréhensible, donc difficile de savoir ce qu’ils vont faire de Blizzard.

Merci à Jason de m’avoir parlé. Play Nice est sorti aujourd’hui.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.