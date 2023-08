L’évolution fascinante de la frappe des caractères chinois

En août 1983, il y a exactement 40 ans, un ingénieur chinois du nom de Wang Yongmin a mis au point le premier moyen populaire d’entrer des caractères chinois dans un ordinateur : Wubi. Il l’a fait en décomposant un caractère chinois en différents traits et en attribuant plusieurs traits à chaque lettre du clavier QWERTY.

Le diagramme ci-dessus montre comment chaque touche est associée à des composants de trois à 12 caractères. Les textes en bas sont des poèmes pour aider les utilisateurs à se souvenir des combinaisons.

Par exemple, le caractère chinois pour chien, 犬, a plusieurs formes : 犬, 一, 丿 et 丶. Ces formes ont été associées respectivement aux touches D, G, T et Y. Ainsi, lorsqu’un utilisateur tapait « DGTY », un logiciel de saisie Wubi faisait correspondre cela au caractère 犬.

Un guide sur la façon dont le caractère 犬 doit être saisi dans le logiciel Wubi.

Wubi a pu faire correspondre chaque caractère chinois avec une combinaison de touches en utilisant au maximum quatre touches QWERTY. Il est considéré comme l’un des moyens les plus rapides de taper le chinois, mais l’inconvénient est également assez évident : les utilisateurs doivent mémoriser quelles touches correspondent à quels traits, de sorte que la courbe d’apprentissage est assez abrupte. (Une façon dont les gens se sont souvenus des désignations du clavier ? Jingles!)

L’étape suivante dans l’évolution des IME chinois a été l’invention de la frappe par orthographe phonétique.

C’est peut-être difficile à croire, mais le pinyin, la façon moderne d’épeler chaque mot chinois dans un alphabet latin standardisé, n’a été créé que dans les années 1950. Dans les années 80 et 90, la Chine a commencé à expérimenter l’enseignement du pinyin aux enfants à l’école avant de leur apprendre à écrire les caractères chinois. L’un des résultats a été que le pinyin est devenu un moyen plus simple et plus largement accepté de faire correspondre les caractères chinois aux lettres latines d’un clavier.

Pour rester avec l’exemple du caractère 犬 (chien), sa prononciation a été standardisée comme quǎndonc en tapant Q, U, A, N sur le clavier standard, vous obtiendrez ce caractère sur votre écran.

Un grand nombre d’IME basés sur le pinyin ont été inventés dans les années 90. Le plus important était Zhineng ABC, développé en 1993 par Zhu Shoutao, professeur d’informatique à l’Université de Pékin. Après que Microsoft ait intégré Zhineng ABC comme l’un des IME par défaut sur les PC Windows, il est devenu le plus utilisé dans le pays.

Mais en tapant en pinyin a aussi ses problèmes : des dizaines ou des centaines de caractères chinois peuvent partager la même orthographe phonétique. Si vous tapez QUAN, l’ordinateur n’a aucun moyen de savoir lequel des 81 caractères est celui que vous souhaitez.