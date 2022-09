L’évolution en 40 ans de :-) à 😂 emojis

New York

CNN Affaires

—



À 11 h 44 le 19 septembre 1982, Scott Fahlman est entré dans l’histoire d’Internet en assemblant deux points, un trait d’union et une parenthèse fermante.

Fahlman, professeur d’informatique à l’Université Carnegie Mellon, a affiché “: – )” sur le babillard en ligne de l’école, un type primitif de réseau social accessible uniquement par d’autres sur l’intranet fermé de l’université et limité au texte uniquement.

Avec ce visage souriant, qui a été surnommé le « premier émoticône numérique » par Guinness World Records et a servi de précurseur aux émojis, Fahlman a tenté de résoudre un problème familier aux internautes d’aujourd’hui : transmettre le sarcasme en ligne.

“Quelqu’un disait quelque chose qui se voulait sarcastique. Parmi de nombreux lecteurs, une personne ne comprendrait pas la blague et répondrait avec colère, hostilité, et bientôt la discussion initiale avait disparu, et tout le monde se disputait avec tout le monde », a déclaré Fahlman à CNN Business. “Lorsque vous êtes sur un support Internet uniquement textuel, les gens ne peuvent pas savoir si vous plaisantez ou non. Il n’y a pas de langage corporel, pas d’expressions faciales.

Au cours des 40 années qui ont suivi, les émoticônes et plus tard les emoji sont devenus au cÅ“ur de nos conversations en ligne et parfois hors ligne. Il y a plus de 3 600 emojis disponibles pour que les utilisateurs puissent exprimer chacune de leurs émotions et résoudre efficacement le problème original identifié par Fahlman – donnant à nos mots un sens plus profond de l’incarnation, que ce soit avec une main agitée, un visage qui pleure ou un personnage curieux portant un monocle .

« Ils offrent des choses que les mots ne disent pas. Ils précisent que lorsque vous dites “d’accord”, quel genre d’accord est-ce ?” a déclaré Jennifer Daniel, responsable du sous-comité Emoji pour le consortium Unicode, l’organisation à but non lucratif qui supervise les normes emoji. “Les choses que nous faisons naturellement face à face, comme notre langage corporel, notre intonation, notre volume, le contact visuel.”

Ce qui a commencé avec quelques signes de ponctuation tapés sur un tableau de messagerie universitaire est maintenant un effort mondial pour étendre nos formes d’expression numériques, couvrant le personnel des entreprises technologiques et Unicode ainsi que les contributions des utilisateurs. Mais des décennies plus tard, il reste un travail en cours.

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’émoticône originale et ses nombreuses variantes se répandent au-delà de Carnegie Mellon. À cette époque, des visages clignotants, des sourires sans nez et des halètements à bouche ouverte ont émergé du sourire classique entre deux points, tirets et parenthèses.

Mais il faudrait du temps pour que les emojis se répandent aux États-Unis.

Au milieu des années 1990, NTT Docomo, une société japonaise de téléphonie mobile, a inclus un petit cÅ“ur noir sur les téléavertisseurs. En 1997, SoftBank, une autre société japonaise, a publié un ensemble d’emoji de 90 caractères chargé sur un modèle de téléphone mobile, mais les graphismes n’ont pas été pris en compte avant la collection de 176 caractères de Docomo en 1999.

Ce n’est que lorsque Unicode s’est impliqué que toute expansion au-delà du Japon a vraiment pris racine. Unicode, qui établit des normes technologiques internationales pour prendre en charge différentes langues, s’est chargé de la normalisation des emoji en 2010 à la demande d’entreprises technologiques comme Apple et Google.

Bien qu’il existe désormais des directives très claires pour les nouveaux émojis et les soumissions d’utilisateurs, les premiers jours de la normalisation des émojis d’Unicode ont laissé certaines options plus discutables, y compris un caractère de doigt du milieu.

“Cela est entré dans Unicode à l’époque où il y avait moins de règles”, a déclaré Jeremy Burge, fondateur d’Emojipedia, à CNN Business. “Aujourd’hui, il y a beaucoup de règles, et elles sont assez bien documentées et les nouveaux emojis passent par un processus assez rigoureux.”

Apple a ajouté un clavier emoji officiel disponible en dehors du Japon en 2011, une étape importante que les experts en emoji considèrent comme la véritable entrée des personnages dans le lexique en ligne américain. En 2015, l’emoji au visage avec des larmes (😂) a été nommé mot de l’année par l’Oxford Dictionary. Cet emoji reste le préféré des utilisateurs américains, selon une étude Adobe publiée ce mois-ci.

“Avoir environ 3 000 petites images que vous pouvez inclure du bout des doigts, c’est comme avoir 3 000 éléments de ponctuation supplémentaires”, a déclaré Burge. “Alors même si je pense que nous nous en sommes bien passés, je ne sais pas pourquoi vous choisiriez de vivre dans un monde où il n’y a pas d’emojis.”

Cependant, même 3 000 peuvent ne pas suffire. Tout comme le langage évolue, les emoji aussi.

Unicode publie des mises à jour des ensembles d’emoji chaque septembre après avoir passé au crible les propositions soumises et répondu aux tendances mondiales. La version 15.0.0, publiée mardi, a ajouté 20 personnages emoji, dont un pic à cheveux, des maracas et des méduses. (Les mises à jour d’Emoji se déploient progressivement sur tous les appareils.)

Mais Unicode a également fait l’objet de critiques au fil des ans pour son manque de représentation de la race, du sexe, de la sexualité et du handicap dans les ensembles d’emoji précédents, ce qui a conduit à la publication de cinq options de couleur de peau dans l’Emoji 2.0 de 2015 et de deux options de genre pour les professions dans l’Emoji 4.0 de 2016, selon Emojipédia. Des emojis d’accessibilité ont été ajoutés en 2019, ainsi que des options de couple inclusives.

Le consortium s’appuie sur les membres du sous-comité et les utilisateurs d’emoji pour faire avancer le clavier. Daniel, la première femme à diriger le sous-comité Emoji d’Unicode et designer chez Google, a été un champion pour des emojis plus inclusifs. Elle a promu l’adoption d’un design inclusif dans toutes les entreprises afin qu’un policier non sexiste envoyé depuis un appareil Samsung ne soit pas reçu par un utilisateur Apple en tant que policier.

Bien qu’il existe maintenant des milliers d’options emoji, l’utilisation principale reste fidèle à l’objectif initial d’il y a 40 ans d’ajouter un sourire et une certaine légèreté. “Ce que vous voyez dans tous les domaines en termes d’emojis les plus populaires qui sont utilisés sont l’amusement, l’humour ou l’affection”, a déclaré Keith Broni, rédacteur en chef d’Emojipedia, à CNN Business.

Quant à Fahlman, il utilise les emojis “très, très rarement”. Surtout, dit-il, “je préfère les petits textos, en partie parce que ce sont mes bébés.”

Alors que Fahlman continue de travailler à Carnegie Mellon en tant que professeur émérite, recherchant l’intelligence artificielle et ses applications, il a donné des conférences dans le monde entier sur sa création d’émoticônes et reconnaît l’intérêt continu qu’elle suscite. “Je me suis réconcilié avec le fait que quelles que soient mes réalisations en intelligence artificielle, c’est ce qui va être la première phrase de ma nécrologie”, a-t-il déclaré. “Mais c’est amusant d’être un peu célèbre pour quelque chose.”