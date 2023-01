L’évolution du RB Leipzig en poids lourd allemand

Nous ne pouvons pas discuter de la montée en puissance du RB Leipzig et de son approche avant-gardiste du marché des transferts sans parler d’abord de son ascension rapide vers le succès.

Red Bull GmbH, le célèbre fabricant de boissons énergisantes, n’est pas seulement un gros poisson dans l’industrie alimentaire, mais possède également plusieurs équipes sportives. Red Bull Racing (qui a remporté le championnat du monde de F1 2022), AlphaTauri de F1 et l’équipe d’esports OG sont tous contrôlés par Red Bull. Son joyau de la couronne dans les investissements sportifs est peut-être le réseau complexe de dépistage du football Red Bull qui a pris le contrôle de l’Allemagne et de l’Europe.

Red Bull a commencé sa domination en achetant SV Austria Salzburg et en le renommant RB Salzburg. Le FC Liefering est rapidement passé d’une équipe rivale de deuxième division à une équipe nourricière. Des achats coûteux de New York Red Bulls, anciennement NY / NJ MetroStars, en MLS et l’introduction de Red Bull Brasil et de Red Bull Ghana, aujourd’hui disparu, ont suivi.

La formule Red Bull

Enfin, en 2010, Red Bull a racheté le SSV Markranstädt et l’a rebaptisé RB Leipzig. Leipzig a pu contourner la règle allemande 50 + 1 (les membres des clubs doivent contrôler 50% et une part supplémentaire dans un club), en rendant très difficile le chemin pour détenir une part de Leipzig.

Il n’y a que 17 membres du club, qui sont tous des employés de la marque. C’est très cher (environ 1100 dollars pour occuper un rôle de soutien par rapport aux 67 dollars de Dortmund), et les candidatures pour détenir une part de Leipzig peuvent être annulées sans aucune raison. Bien qu’impopulaire et controversée, l’immoralité de Red Bull a renforcé leur emprise sur le club et a aidé à mettre en place une vision unique et unifiée pour celui-ci.

Avec des liens à travers le monde et une bonne injection d’argent des riches propriétaires de Red Bull, Leipzig a rapidement progressé dans la pyramide du football allemand, remportant quatre promotions en seulement sept ans pour atteindre son objectif de jouer en Bundesliga d’ici dix ans.

Il n’est pas devenu complaisant. Lors de sa première année en Bundesliga, il a défié le Bayern pour le titre, remportant la deuxième place de la saison. Depuis lors, Leipzig a remporté le DFB-Pokal, est devenu demi-finaliste de la Ligue Europa et demi-finaliste de la Ligue des champions.

Leipzig a suivi l’approche du City Football Group en créant un produit mondial. Aujourd’hui, Red Bull possède Leipzig, Salzbourg, Liefering (en tant qu’équipe nourricière), New York Red Bulls, Bragantino et Red Bull Brasil (en tant qu’équipe nourricière au Brésil). Cela leur a non seulement valu une grande base de fans à travers le monde, mais aussi une grande base de scoutisme.

Leurs racines américaines les ont aidés à dénicher des talents tels que Caden Clark, Brenden Aaronson et Tyler Adams. Bragantino et Red Bull Brasil ont produit des talents tels que Claudinho du Zenit et Igor de la Fiorentina. Le pipeline Salzbourg-Leipzig est légendaire, avec Naby Keïta, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai et Amadou Haidara profitant tous de la relation étroite des deux clubs.

Comment Leipzig remplace les joueurs

Il est facile de citer le réseau de clubs associés à Leipzig pour expliquer son succès. Mais vous devez reconnaître leur stratégie de transfert astucieuse qui les aide à remplacer les joueurs tout en jetant les bases d’une nouvelle génération.

Tout d’abord, vous remarquerez que Leipzig est économe avec l’argent qu’il éclabousse sur un joueur. Sa signature la plus chère était pour Naby Keïta, signé de Salzbourg pour 32 millions de dollars. Cette saison déjà, d’autres équipes de Bundesliga ont effectué quatre transferts plus chers que cet accord : Sadio Mane, Mathijs de Ligt, Sébastien Haller, Karim Adeyemi.

Dans le même temps, RB Leipzig continue de se concentrer sur le maintien de la dette, de sorte que l’équipe se retrouve incapable de vouloir concourir pour les talents de haut niveau.

Deuxièmement, Leipzig dépense exclusivement son argent sur des talents prometteurs, pas sur des noms éprouvés. La signature la plus chère de Leipzig sur un joueur de plus de 27 ans était Marvin Compper, qui a rejoint Leipzig depuis la Fiorentina pour un chiffre d’environ 600 000 $ en 2014. Ils donnent la priorité aux jeunes joueurs plutôt qu’aux stars de bonne foi, comme les récentes signatures majeures de Leipzig de 24 ans. David Raum, Xaver Schlager, 24 ans, et Timo Werner, 26 ans, montrent.

Ces deux idéaux les aident à obtenir de gros profits. Lorsque Liverpool a acheté Keta à RB Leipzig pour des frais de transfert de 52,75 millions de livres sterling, cet accord avec Keita a rapporté à Leipzig un bénéfice d’environ 33 millions de dollars. Leipzig a réalisé un gain net de 26 millions de dollars en vendant Upamecano au Bayern, et ils ont gagné 18 millions de dollars en vendant Brian Brobbey à Ajax après l’avoir signé gratuitement.

Tôt ou tard, les bénéfices constants de Leipzig provenant des ventes de transfert se transformeront en une domination financière où ils pourront débaucher des joueurs d’équipes de Bundesliga en difficulté tout en courtisant des joueurs plus connus de la Premier League, un peu comme le Bayern et Dortmund. Ils ont montré des indices pour le faire dans les récentes fenêtres de transfert.

Transferts récents

Leipzig a acheté David Raum, qui a inscrit trois buts et onze passes décisives en Bundesliga avec l’équipe de milieu de tableau Hoffenheim. Il a attiré l’attention de Dortmund et du Bayern, mais a fini par signer un contrat de cinq ans avec Die Roten Bullen. Ce n’était pas bon marché non plus, car ils ont déboursé 28 millions de dollars sur l’arrière. Leipzig sait que Raum est un joueur dont la valeur va monter en flèche dans les prochaines années, et dans l’espoir de lui tirer quelques bonnes années, il a pris le risque et a fait tapis.

Leipzig a également déboursé 13 millions de dollars sur le milieu de terrain box-to-box de Wolfsburg Xaver Schlager, qui était également lié à Dortmund. Bien qu’il ne soit pas aussi coûteux que Raum, Schlager est devenu un élément très important du milieu de terrain de Leipzig.

Leipzig a également acheté Timo Werner, en disgrâce face à une équipe en difficulté de Chelsea qui ne pouvait pas produire de buts. Parallèlement à un accord de prêt pour Abdou Diallo du PSG, les deux représentent des joueurs qui, selon Leipzig, apporteront des résultats à la table ou fourniront une profondeur précieuse. Dans le cas de Werner, son effet sur l’équipe a été immédiat, puisqu’il a inscrit neuf buts et quatre passes décisives en 17 matchs. Diallo a disputé onze matchs depuis qu’il a rejoint Leipzig en septembre, mais il a fait preuve de régularité en dehors du banc.

Les futurs accords pour le jeune talent de Salzbourg Benjamin Sesko à l’été 2023 (26,10 millions de dollars) et le gardien de Genk Maarten Vandevoordt (10,8 millions de dollars, mais devrait rejoindre en 2024) montrent tous l’accent mis par le club sur la formation des jeunes avant de faire de grosses signatures. Sesko, un attaquant passionnant qui établit des comparaisons avec Haaland, est un autre exemple du pipeline Red Bull dans son élément. Vandevoordt devrait reprendre le poste du gardien vieillissant Peter Gulacsi lorsqu’il prendra sa retraite ou partira.

Une progression lente vers le sommet

Grâce à leurs affaires de transfert astucieuses et à leur lente ascension vers le sommet de la Bundesliga, Leipzig connaît une excellente saison. Ils viennent de décrocher un match nul âprement disputé contre le Bayern. Le défenseur Marcel Hastenberg, qui a rejoint Leipzig en 2015 à l’âge de 23 ans, a marqué le but égalisateur.

Leipzig occupe la sixième place de la Bundesliga, mais ils ne sont qu’à six points du Bayern dans le tableau et à un point de Francfort, deuxième. Leipzig a également bien fait en Ligue des champions, obtenant douze points en six matches de phase de groupes pour organiser un match de renom avec Manchester City en huitièmes de finale.

L’un de leurs succès sur le terrain est dû à l’ancien entraîneur de Dortmund, Marco Rose, qui a repris le poste de Leipzig après la défaite 4-1 de Domenico Tedesco contre le Shakhtar. Rose a fait jouer l’équipe avec quatre à l’arrière au lieu des formations à trois à l’arrière préférées de Tedesco.

Sur le ballon, Leipzig est une équipe très agressive et offensive. Ils ont le troisième plus grand nombre de touches, le troisième plus de tirs et le troisième plus grand nombre de buts marqués. Son équipe est compétente pour briser les milieux de terrain avec des passes courtes et rapides et entrer dans la surface; comme il se doit. Avec des superstars comme Christopher Nkunku, Werner, Szoboszlai sur le ballon, il serait facile de concocter une attaque productive. La magie dans le travail de Rose a été dans la défense.

Bien que Leipzig presse toujours comme des animaux et soit très intense sans le ballon comme le recommandaient ses prédécesseurs (Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, Jesse Marsch), ils ont adopté une approche plus complexe pour préserver les draps propres. Des ailiers comme Nkunku et Emil Forsberg plongent en profondeur et mènent des contre-attaques, les milieux de terrain jouent vers le centre, et nous ne voyons pas la haute pression commune qui a tourmenté les défenses européennes pendant environ deux décennies. Cette approche conservatrice les a aidés; ils n’ont pas abandonné 1 xG ou plus pendant six matchs consécutifs.

Recette du succès

Chaque partie de Leipzig ne se contente pas de croître et de s’adapter rapidement, mais elle réussit réellement. Leipzig a d’excellentes opportunités de monter de niveau en Bundesliga.

Sur le terrain, la forme est de leur côté (Leipzig n’a pas perdu un match de compétition depuis septembre), et ils ont certains des meilleurs joueurs qui exercent leur métier en Europe. Le front office qualifié effectue tranquillement certains des meilleurs transferts du continent et rassemble une super équipe pour prendre d’assaut la nation. Tout clique alors que Leipzig continue de gagner.

Photo: IMAGO / Nordphoto