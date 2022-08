Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

OTTAWA — En 2002, Steven Guilbeault a escaladé le toit de la maison du premier ministre de l’Alberta — sans y être invité — et y a installé deux panneaux solaires. Cela faisait partie d’une campagne de Greenpeace pour pousser le chef de la province riche en pétrole à reconsidérer son opposition à un accord international sur le climat. Aussi frappante que fût cette ascension, elle était moins dramatique que celle Guilbeault l’année précédente, lorsqu’il a gravi plus de 1 000 pieds dans la Tour CN de Toronto pour déployer une banderole qualifiant le Canada et le président américain de l’époque, George W. Bush, de « tueurs du climat ».

Deux décennies plus tard, l’activiste écologiste a rejoint le gouvernement contre lequel il a autrefois protesté, en tant que ministre de l’Environnement du Canada. Et Équiterre, le groupe environnemental qu’il a cofondé, poursuit le gouvernement pour une de ses décisions.

Les chahuteurs, quant à eux, utilisent contre lui l’un de ses actes de désobéissance civile les plus connus.

“Vous êtes un criminel du climat !” a crié un manifestant lors d’un événement à Montréal en juillet. “C’est ainsi que l’histoire vous jugera.”

Guilbeault, maintenant âgé de 52 ans, est critiqué pour sa décision en avril d’autoriser le projet de forage pétrolier en haute mer de Bay du Nord au large de Terre-Neuve-et-Labrador, estimant qu’il n’est «pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants». Il dit qu’à sa connaissance, ce sera le projet le moins émetteur de ce type au monde.

Mais les militants des milieux écologistes fréquentés autrefois par Guilbeault ne sont pas d’accord. Ils disent que l’approbation ignore les avertissements des scientifiques, et est incompatible avec la noble rhétorique du gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau sur la nécessité de prendre une action plus agressive contre le changement climatique.

C’est certainement une décision frappante d’un homme qui n’a jamais possédé de voiture et qui était autrefois surnommé « Jésus vert ».

“Ce fut la décision professionnelle la plus difficile que j’aie jamais prise de ma vie”, a déclaré Guilbeault au Washington Post. « J’espère sincèrement que je n’aurai pas à en faire un autre comme ça. C’était déchirant.

Un mégafeu au Canada a fait rage pendant 3 mois. Personne n’est responsable de ses émissions.

Tel est son dilemme — et celui du Canada.

Pour Guilbeault, il est essentiel d’atteindre l’objectif de l’accord de Paris sur le climat de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels. Des vagues de chaleur meurtrières, des inondations catastrophiques et des incendies de forêt catastrophiques alimentés par le changement climatique ont fait des ravages ici.

Il a lu des décennies de rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – dont un publié par l’organisme des Nations Unies peu de temps avant l’approbation de Bay du Nord avertissant que la fenêtre pour empêcher un avenir plus périlleux est «brève et se ferme rapidement».

Mais dans le pays qui possède les troisièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, son travail est compliqué. Il y a des tensions régionales compliquées à gérer, en particulier dans les provinces des Prairies riches en pétrole, où beaucoup pensent qu’Ottawa menace le secteur qui alimente leurs économies.

Et alors que les alliés européens s’efforcent de réduire leur dépendance à l’égard du pétrole et du gaz russes après l’invasion de l’Ukraine, certains de ces pays se tournent vers le Canada comme source alternative. Le chancelier allemand Olaf Scholz prévoit de se rendre dans le pays la semaine prochaine pour discuter des possibilités.

Pourtant, Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015 sur la promesse de placer l’action climatique en tête de son programme. Son bilan est mitigé. Beaucoup ici ont vu la nomination de Guilbeault au portefeuille de l’environnement en octobre comme un signal que le gouvernement – ​​fraîchement sorti d’une victoire électorale – avait l’intention d’agir beaucoup plus rapidement pour faire face à la crise climatique.

« Les attentes étaient élevées », a déclaré Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales d’Équiterre. « C’est pourquoi lorsque le ministre approuve un projet comme Bay du Nord… beaucoup de gens sont déçus et frustrés. C’est le genre de projet que le ministre dans sa vie antérieure aurait combattu.

Guilbeault n’est pas nécessairement en désaccord.

“Je ne suis évidemment pas venu en politique pour approuver des projets pétroliers”, a-t-il déclaré. « Si j’étais seul, prenant la décision par moi-même, ce n’est pas la décision que j’aurais prise. … Mais je suis maintenant le ministre de l’environnement et du climat de 38 millions de personnes.

Trudeau est verdâtre. Les provinces des Prairies productrices de pétrole du Canada voient rouge.

Guilbeault a grandi à La Tuque, au Québec, une ville de 11 000 habitants où la foresterie a longtemps contribué à stimuler l’économie. Pratiquement toutes les personnes qu’il connaissait avaient un parent qui travaillait à l’usine locale de pâtes et papiers, ce qui lui donnait une place de choix face aux enjeux humains des cycles d’expansion et de récession des villes ressources.

“Je pense qu’il est utile de garder à l’esprit le fait que nous voulons être ambitieux sur beaucoup de choses lorsqu’il s’agit de protéger l’environnement”, a déclaré Guilbeault. “Mais nous devons également garder à l’esprit que nous le faisons d’une manière respectueuse envers les personnes touchées dans ces secteurs.”

Lors de sa première manifestation environnementale, à l’âge de 5 ans, il a grimpé à un arbre dans les bois derrière sa maison pour empêcher les promoteurs de l’abattre.

Il a cofondé Équiterre en 1993 et ​​a passé des années avec Greenpeace, connu pour ses tactiques de confrontation.

Lors d’une réunion des ministres de l’environnement du Groupe des Sept cette année, on lui a demandé s’il s’agissait de sa première réunion de ce type.

“Eh bien, cela dépend de la façon dont vous le voyez”, a répondu Guilbeault. “J’ai protesté contre un certain nombre d’entre eux auparavant.”

En 2010, une chronique du Globe and Mail — intitulée « Steven who? Steven Guilbeault. Souvenez-vous du nom » – a fait l’éloge de son « palmarès impressionnant d’activisme » et a prédit qu’il entrerait « probablement » en politique « un jour ».

Il est entré dans la mêlée en 2019 en tant que candidat des libéraux de Trudeau, malgré son opposition publique à la décision controversée du gouvernement en 2018 d’acheter l’oléoduc Trans Mountain. Il a été ministre du Patrimoine avant d’être muté à son poste actuel.

Vague de chaleur écrasante dans le nord-ouest du Pacifique et au Canada, des crustacés cuits vivants par millions

Dans le champ pétrolier du Canada, la nomination d’un ancien militant écologiste a été au mieux accueillie avec précaution – et considérée par certains comme une insulte délibérée. Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déclaré que cela avait envoyé un message “très problématique”. Harold Kvisle, président de la société d’énergie basée à Calgary ARC Resources, a déclaré qu’il s’agissait d’une « balle dans les yeux ».

Ni l’un ni l’autre n’a répondu aux demandes de commentaires pour cet article.

Trudeau, cherchant à équilibrer les objectifs climatiques du Canada avec sa dépendance économique au secteur de l’énergie, a frustré des groupes des deux côtés.

Son gouvernement a imposé un prix sur le carbone et adopté une loi qui l’oblige à déclarer ses progrès vers la réalisation de ses objectifs climatiques au Parlement. Quelques jours avant l’approbation de Bay du Nord, elle a publié son plan le plus détaillé pour y parvenir, qui oblige le secteur pétrolier et gazier à réduire ses émissions de 42% en dessous des niveaux de 2019 d’ici 2030.

Mais le commissaire à l’environnement, un chien de garde du gouvernement, a identifié plusieurs problèmes : Le Canada est le pays le moins performant du G-7 depuis la signature de l’accord de Paris. Il a surestimé à quel point l’utilisation de l’hydrogène pourrait réduire les émissions. Et il n’est “pas prêt” à soutenir ceux qui sont touchés par une transition loin des combustibles fossiles.

Guilbeault a déclaré que les écologistes avaient l’habitude de l’appeler un “pragmatique radical” – quelqu’un poursuivant des politiques “radicales” tout en reconnaissant que la réalisation de ses objectifs ne peut pas “se faire du jour au lendemain”. Pourtant, a-t-il dit, lorsqu’il était militant, il n’appréciait pas pleinement « les subtilités » du gouvernement et « à quel point il peut être difficile d’agir rapidement ».

“Je pense que c’est mon plus grand défi”, a-t-il déclaré. “Cela étant dit, je pense que nous devons apprendre à faire les choses plus rapidement.”

« Lytton est parti » : récits de décès et de destruction dans un village canadien qui a pris feu dans une chaleur record

Lorsqu’il a approuvé Bay du Nord, Guilbeault a imposé 137 conditions juridiquement contraignantes que le géant norvégien de l’énergie Equinor doit respecter s’il décide d’aller de l’avant avec le projet de 12 milliards de dollars. Celles-ci comprenaient, pour la première fois, l’exigence que le projet atteigne zéro émission nette d’ici 2050.

Les critiques objectent que la condition s’applique uniquement à l’opération de forage, et non aux émissions résultant de la combustion de centaines de millions de barils de pétrole au cours de la durée de vie du projet, qui dure depuis des décennies.

Tim Gray, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Environmental Defence, a déclaré que le fait d’avoir un ministre de l’environnement avec un passé militant a fait une différence, en particulier dans la manière dont le changement climatique est discuté. Il a salué ce qu’il a appelé “une action vraiment progressiste” pour interdire certains plastiques jetables et promouvoir les véhicules électriques.

Mais lui et d’autres disent que les plans du gouvernement pour atteindre ses objectifs de Paris reposent trop sur la capture et le stockage du carbone – une technologie qui cherche à empêcher les émissions de carbone de s’échapper dans l’atmosphère et les stocke plutôt sous terre. Son “erreur fondamentale”, a déclaré Gray, est de croire qu’il peut lutter contre le changement climatique tout en développant l’extraction de combustibles fossiles.

Gray dit qu’il reconnaît que Guilbeault est dans une position délicate.