L’évolution des tapis Kho Kho en Inde : un aperçu historique

Le Kho Kho, un sport indien traditionnel, a une riche histoire qui remonte à des siècles. C’est un jeu de vitesse, d’agilité et de stratégie, joué entre deux équipes. Le Maharashtra en Inde est connu pour produire de bons joueurs de Kho Kho avec un enthousiasme actif pour ce sport des deux sexes.

Selon les archives historiques, le kho kho a été joué dès le 4ème siècle avant notre ère à l’époque de l’empire Maurya dans l’Inde ancienne. Le jeu a gagné en popularité au XXe siècle, avec le premier championnat national de kho kho en Inde organisé en 1959, marquant une étape importante dans le développement du sport. Aujourd’hui, le kho kho est joué dans toute l’Inde, avec de nombreux tournois nationaux et nationaux organisés chaque année.

Pour faciliter ce sport au rythme effréné, les tapis sont un élément essentiel, offrant une surface de jeu sûre et adaptée. L’évolution des tapis kho kho en Inde met en valeur l’ingéniosité et l’adaptabilité du jeu, ainsi que le contexte culturel et historique dans lequel il s’est développé.

Premières origines et matériaux traditionnels :

Les racines du kho kho remontent à l’Inde ancienne. Initialement, le jeu se jouait sur des surfaces naturelles comme l’herbe ou le sol nu. Au fur et à mesure que le sport gagnait en popularité, les joueurs ont commencé à expérimenter divers matériaux pour améliorer la surface de jeu. Des matériaux traditionnels tels que la paille, les feuilles ou les roseaux ont été tissés ensemble pour créer des tapis qui offraient un certain amorti et réduisaient le risque de blessures lors de matchs intenses.

Influence des techniques locales et variations régionales :

Au fur et à mesure que le kho kho évoluait dans différentes régions de l’Inde, les techniques et les matériaux locaux ont influencé la conception des tapis. Dans certaines régions, les nattes étaient tissées avec des fibres naturelles comme le coco ou le jute, qui étaient abondamment disponibles. Ces tapis étaient robustes, mais flexibles, permettant aux joueurs de faire des mouvements rapides sans entrave. Dans d’autres régions, des matériaux comme le coton ou la soie ont été incorporés dans le processus de fabrication des tapis pour ajouter une touche de confort et d’élégance.

Introduction de matériaux synthétiques :

Avec l’avènement des matériaux modernes, la construction des tapis kho kho a fait un bond en avant significatif. Les matériaux synthétiques tels que le caoutchouc, la mousse et les tissus avancés ont commencé à remplacer les matériaux traditionnels. Ces nouveaux matériaux ont amélioré l’absorption des chocs, la durabilité et la cohérence de la surface de jeu. L’introduction de tapis synthétiques a apporté une plus grande uniformité au jeu, garantissant aux joueurs un niveau constant de rebond et d’adhérence, quel que soit l’emplacement géographique.

Avancées technologiques et standardisation :

Aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, le Kho Kho a été inclus comme sport de démonstration et en 1987, il a été introduit aux Jeux de la Fédération d’Asie du Sud à Kolkata. Actuellement, plus de 25 pays dans le monde pratiquent et concourent dans ce sport. Depuis que le sport a commencé à gagner du terrain au fil des ans, les progrès de la technologie et de la fabrication ont encore transformé les tapis Kho Kho. Des mousses haute densité, des composés de caoutchouc renforcés et des tissages textiles spécialisés sont désormais utilisés pour créer des tapis qui répondent spécifiquement aux besoins du sport. Ces tapis modernes offrent une traction et une absorption des chocs optimales, et sont conçus pour minimiser les brûlures par friction, améliorant ainsi la sécurité et les performances des joueurs.

Par exemple, l’utilisation de matériaux en mousse avancés dotés de propriétés d’absorption des chocs a considérablement réduit le risque de blessures liées à l’impact lors d’un jeu intense.

De plus, l’incorporation de tissages textiles spécialisés assure une meilleure adhérence, permettant aux joueurs d’effectuer des virages rapides et des changements de direction sans glisser. L’introduction de tapis synthétiques dans le kho kho a pris de l’importance dans les années 1980, révolutionnant le sport en offrant une surface de jeu cohérente et sûre dans différentes régions.

Considérations environnementales et durabilité :

Dans le sillage d’une conscience environnementale accrue, les matériaux utilisés dans les tapis kho kho subissent également un changement. L’accent est de plus en plus mis sur les alternatives écologiques qui sont biodégradables, recyclables et durables et Gravolite a pris les devants dans ce domaine. Des matériaux naturels comme le coton biologique, le chanvre ou même les fibres recyclées sont explorés pour créer des tapis qui s’alignent sur les principes de responsabilité environnementale.

Ces alternatives durables réduisent non seulement l’empreinte carbone associée à la production de tapis, mais favorisent également l’utilisation de matériaux d’origine locale, soutenant les communautés locales. De plus, les initiatives visant à recycler les vieux tapis et à les réutiliser pour en faire de nouveaux prennent de l’ampleur, contribuant ainsi à la durabilité du sport.

Si nous retraçons l’évolution des tapis kho kho en Inde, cela reflète le parcours du sport lui-même. Des débuts modestes sur des surfaces naturelles à l’introduction de matériaux traditionnels et synthétiques, et maintenant l’accent mis sur la durabilité, le développement des tapis kho kho représente un mélange de tradition, d’innovation et d’adaptation. Alors que le sport continue de prospérer et de gagner une reconnaissance mondiale, il est essentiel de préserver son patrimoine culturel tout en adoptant les avancées technologiques et les considérations écologiques dans le processus de fabrication des tapis. Le tapis kho kho se présente non seulement comme une surface de jeu fonctionnelle, mais aussi comme un témoignage de l’esprit du jeu et de la résilience de ses joueurs à travers l’histoire.

Par- Vaibav Somani, directeur, Gravolite