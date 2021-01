Plus de 22 saisons de Loi et ordre: SVU, une chose est restée la même: Mariska Hargitay.

Mais certaines choses ont changé pour la star lauréate d’un Emmy, y compris ses cheveux. Oui, Olivia Benson de Hargitay a été essorée au fil des ans – parfois par des perps, d’autres fois par des coupes de cheveux.

Au cours de ses vingt ans et plus à jouer à Benson, Hargitay a secoué de nombreuses coiffures (et un seul vrai cheveu ne– elle l’a dit La coupe de cheveux de la saison trois l’a presque fait virer). Il y a eu suffisamment de changements pour que vous puissiez jouer « Devinez la saison de la rediffusion de USA Network » rien que par sa coiffure. (C’est vraiment magique et nous vous encourageons vivement à essayer de jouer bientôt.)

« Nous savons tous quelle est la pierre angulaire de la direction créative de toute émission », a déclaré Hargitay en plaisantant. Le Hollywood Reporter en 2015. «Hair».

Pour célébrer le 57e anniversaire de Hargitay le 23 janvier, nous revenons sur toutes les coiffures de Benson au fil des ans. C’est vrai, c’est une ode aux serrures succulentes de notre capitaine préféré.