L’évolution des attitudes à l’égard des « briques » de Carl Andre montre à quel point les musées d’art ont été entraînés dans les guerres culturelles

Les lecteurs du Daily Mirror je n’ai jamais fait ça. Nous sommes en juin 2016 et 200 manifestants frappent les parois de verre du nouveau bâtiment chic Blavatnik de la Tate Modern. À l’intérieur, des artistes sirotant du champagne, invités pour une avant-première spéciale ; à l’extérieur, les militants scandent « Où est Ana Mendieta ?

Ana Mendieta était une artiste et l’épouse de Carl Andre, décédé la semaine dernière dans un hospice de New York. Mendieta a connu une fin plus violente : elle est tombée de la fenêtre de l’appartement du 34e étage qu’elle partageait avec Andre. Andre a déclaré lors d’un appel au 911 qu’ils se disputaient son plus grand succès en tant qu’artiste et qu’il s’agissait d’un accident ou d’un suicide. Il a été accusé de son meurtre mais a été acquitté.

Les manifestants n’avaient pas de tels doutes. « Carl Andre a tué Ana Mendieta », lisaient-ils sur leurs pancartes. “Oi Tate, nous avons une vendetta, où est Ana Mendieta, putain ?” Leur rancune contre Tate ? Pourquoi la galerie, qui prétendait que sa nouvelle extension était destinée à montrer une vision plus diversifiée de l’histoire de l’art, ne pouvait-elle pas trouver de place dans ses nouvelles expositions pour l’une des œuvres féministes viscérales de Mendieta, tout en montrant fièrement la sculpture minimaliste d’André de 1966. Équivalent VIII?

Bien sûr, ce n’était pas la première fois que Tate était sous le feu des critiques à cause de Équivalent VIII. Il est composé de 120 briques réfractaires gris jaune, disposées en rectangle. Il a attiré peu d’attention lorsqu’il a été acheté pour 3 000 £ en 1972. Mais quelques années plus tard, un journaliste entreprenant, à la recherche d’une histoire salace sur la collection nationale britannique d’art moderne, l’a repéré dans un rapport d’acquisition et l’a fait exploser. une histoire en première page. “Quel tas de conneries”, proclame le journal à sensation. le miroir quotidien. « Pourquoi Tate gaspillait-il l’argent public pour un tas de briques ? », « Mon enfant aurait pu faire ça ! », « Mon constructeur aurait pu le faire pour la moitié du prix », etc, etc.

« Les briques » sont devenues une cause célèbre et l’establishment artistique est passé à l’action. Ce n’était pas seulement un tas de briques, c’était en fait une œuvre d’art moderne vraiment intelligente et importante. Bien que l’intérêt de la pièce – l’une d’une série de configurations différentes du même nombre de briques, donc des « équivalents » – soit légèrement perdu en montrant VIII loin de ses frères et sœurs, sa défense est devenue un point d’honneur pour une génération de conservateurs, d’historiens de l’art et d’administrateurs de musées. La culture était attaquée par les philistins, et il n’y avait qu’un seul camp.

Quarante ans plus tard, tout cela semblait plutôt idiot. Parce que les conservateurs d’art épris de minimalisme avaient gagné, et gagné gros. La Tate Modern, qui ressemble elle-même à une version géante du cuboïde en brique d’André, était devenue l’un des musées les plus visités au monde. Il regorgeait du genre d’art moderne difficile et peu joli illustré par Équivalent VIII; la conservation noble était aussi sèche que la poussière qui s’écaille de ses briques. Et pourtant, les gens sont venus par millions, alors que le lectorat du Daily Mirror a chuté.

Mais une nouvelle génération de critiques grandissait, pour qui le crime présumé d’André pesait plus que ses réalisations artistiques. Tate et le reste du monde de l’art pourraient rejeter les critiques précédentes en les qualifiant de réactionnaires, ignorants, incultes et arriérés. Les diatribes hebdomadaires du Norme du soirLe critique d’art Brian Sewell contre Nicolas Serota, alors directeur de la Tate, pourrait être considéré comme un vieil homme brandissant le poing vers les nuages. Mais la nouvelle vague est composée de jeunes, de femmes, terriblement bien informées et passionnées par la justice sociale – comme White Pube et Alice Procter. Ils ne sont pas aussi facilement ignorés, notamment parce que de nombreux employés de la Tate et d’institutions similaires sont entièrement d’accord avec eux. (Tate a ensuite embauché l’une des manifestantes d’Ana Mendieta, Liv Wynter, dans un poste indépendant, dont elle a ensuite rapidement démissionné lors d’une tempête médiatique concernant la « réponse épouvantable de l’institution au harcèlement et à la violence sexuels ».)

Même en moins d’une décennie, les temps ont changé. Dans le sillage de #MeToo, il semble remarquable que nous ayons un jour accordé à André le bénéfice du doute. L’histoire d’Ana Mendieta – une artiste probablement tuée par son mari, dont le travail est ignoré et sous-évalué – est devenue plus largement racontée, notamment dans le podcast de 2022. Décès d’un artiste. La conservatrice et animatrice de podcast Helen Molesworth a déclaré au journal d’art: « L’une des choses que cette période a fait, c’est de nous montrer les œillères de notre éducation, les mensonges de notre éducation […] L’histoire de Carl Andre et Ana Mendieta nous offre une étude de cas qui nous permet de vraiment tester certaines idées anciennes et nouvelles, et le changement culturel dans notre façon de penser la violence domestique rend cette histoire très différente de la façon dont elle a été racontée dans la fin des années 1980. »

Mais voici un danger. Il est beaucoup plus facile pour les musées, dont beaucoup s’efforcent sérieusement de diversifier leurs collections, de se ranger du côté des manifestants plutôt que des critiques anti-modernistes d’autrefois. Il est plus gratifiant de se sentir du côté du bien, en défendant les plus défavorisés, que du côté des fuddy-duddys qui disent le non. Mais ces deux critiques ont leurs forces et leurs faiblesses. Les musées doivent prendre au sérieux ceux qui se sentent aliénés par l’art moderne, tout autant que ceux qui estiment que les musées perpétuent les inégalités. Ils doivent également défendre l’art et les artistes contre les attaques des militants progressistes tout autant que des réactionnaires. En fin de compte, les musées d’art doivent savoir ce qu’ils représentent, être attentifs aux critiques sans pour autant les dévier de leur cap.

Quoi que vous pensiez qu’il s’est passé cette nuit-là dans l’appartement d’André, le fait que son humble tas de briques continue d’être une épine dans le pied du monde de l’art plus d’un demi-siècle après sa pose témoigne de son travail.