L’évolution des armes technologiques de Tsahal révèle des munitions innovantes dans la guerre du Hamas

La guerre ne se résume pas à ce que l’on croit aux yeux du public. Même s’il semble que les progrès sur le champ de bataille soient lents, les processus en coulisses peuvent conduire à des innovations dans les tactiques militaires, les armes, les véhicules et même la structure des unités militaires.

Au cours des 100 premiers jours de la guerre Israël-Hamas, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont dû s’adapter aux exigences d’une offensive terrestre de plusieurs mois qui les a conduites de plus en plus profondément au cœur de Gaza.

Aujourd’hui, l’armée israélienne a révélé certaines de ses réalisations innovantes au cours des trois premiers mois de la guerre. Celles-ci englobent toutes les formes de guerre : en mer, sur terre et dans les airs, tant pour les forces régulières que de réserve.

Des innovations médicales qui sauvent des vies, même au cœur de la bande de Gaza

Ces dernières semaines, le personnel du Corps médical de Tsahal a introduit une variété de nouvelles capacités médicales adaptées à la nature des combats sur le terrain et à l’évolution des conditions. Par exemple, les médecins et paramédicaux accompagnant les soldats dans la bande de Gaza incluront 60 000 doses de sacs de sang total dans leur équipement.

Le sang total est constitué de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes en suspension dans le plasma. Même si la plupart des patients transfusés n’ont pas besoin de tous ces éléments, le sang total peut faire une énorme différence dans le traitement des soldats blessés sur le champ de bataille.

Dernières armes utilisées à Gaza

Dans les profondeurs de Gaza et dans les endroits les plus peuplés, de nouvelles mesures de combat ont été utilisées : le mortier Iron Sting, les lunettes de vision nocturne « Ido », les missiles à épaule « Holit », et bien plus encore. Les soldats de Tsahal les utilisent pour la première fois au cours de ce conflit, et des efforts considérables sont déployés pour les intégrer dans toutes les unités de combat nécessaires.

Mortier Iron Sting : Le mortier de précision « Iron Sting » est entré en service opérationnel pour la première fois en octobre, lorsque l’unité Maglan de Tsahal a utilisé cette arme innovante pour cibler les lance-roquettes du Hamas dans la bande de Gaza. Le 120 mm. Le mortier a amélioré sa précision et est destiné à être utilisé contre les terroristes dans les zones très fréquentées, aidant ainsi les troupes à éviter les dommages collatéraux. Il est guidé à l’aide d’un laser et d’un GPS.

Missiles Holit et Yated tirés à l’épaule : Les nouveaux « Holit » et « Yated » sont les dernières armes introduites dans les troupes terrestres. Ces missiles tirés à l’épaule ont des portées plus longues, avec une taille augmentée de 50 % par rapport à leurs prédécesseurs. Un mécanisme d’activation en plusieurs étapes rend également leur utilisation plus sûre. Ces nouveaux missiles sont conçus pour combattre dans les zones denses et fortement bâties de Gaza.

Lunettes de vision nocturne Ido : Pour la première fois, les unités de reconnaissance de Tsahal opérant à Gaza ont renouvelé leurs capacités de vision nocturne avec un appareil fournissant une image en trois dimensions. Le « Ido » améliore la visibilité au fil du temps et aide les soldats à naviguer dans la zone du crépuscule à l’aube.

L’Ido est modulaire et peut être assemblé efficacement sur le devant du casque d’un soldat. Il peut être utilisé à la fois pour une vision à deux yeux ou à un seul œil, aidant le soldat même dans des espaces complètement fermés et dans l’obscurité totale.

Divisions et unités opérant pour la première fois à Gaza

Pour la première fois depuis 2005, la brigade d’infanterie Kfir de Tsahal opère dans la bande de Gaza. De plus, la 5e Division de réserve et l’Unité multidimensionnelle (Unité 888 « Refaim ») opèrent également à Gaza pour la première fois. Les forces combattent les terroristes du Hamas, localisant et détruisant les tunnels souterrains de l’organisation terroriste. En outre, pour la première fois, l’unité combinée Caracal, composée d’hommes et de femmes soldats, opère dans la bande de Gaza.

Première utilisation opérationnelle du système de missile Arrow 3

Le 31 octobre, un missile sol-sol tiré sur le territoire israélien depuis la mer Rouge par les Houthis du Yémen a été intercepté avec succès par le nouveau système de défense à longue portée « Arrow (Hetz) 3 », entrant dans sa première utilisation opérationnelle.

L’utilisation du système de défense aérienne Arrow 3 par l’IAF fait suite à la première utilisation réussie de son prédécesseur, l’Arrow 2, début novembre, qui aurait marqué le tout premier cas de combat se déroulant en dehors de l’atmosphère terrestre.

L’Arrow 3, développé par Israel Aerospace Industries, une entreprise de défense leader, est un système de défense aérienne avancé permettant d’intercepter des missiles balistiques dans l’espace.

Des «bombes stupides» utilisées pour la première fois en activité opérationnelle

Dans le cadre des combats dans la bande de Gaza, les avions de combat Adir du 140e Escadron (Golden Eagle) et du 116e Escadron (Southern Lions) ont mené pour la première fois des attaques à l’aide de bombes « stupides » (non guidées) de la Munition d’attaque directe conjointe ( JDAM) fixé sur les ailes des avions. Israël est le premier pays au monde à les utiliser dans des activités opérationnelles.

Il s’agit d’une amélioration significative des capacités d’attaque du redoutable Adir, l’objectif étant plus d’attaques en moins de vols. Jusqu’à aujourd’hui, les avions Adir transportaient des munitions à l’intérieur de l’avion, mais ils peuvent désormais transporter un plus grand nombre d’armes, en utilisant plusieurs types de bombes, ce qui permet une flexibilité et une adaptabilité permettant de combiner plusieurs sorties en une seule mission.

Le système de contrôle de tir SMASH change le champ de bataille

Pesant moins que ses prédécesseurs, les viseurs des fusils d’assaut SMASH Fire Control System (FCS) identifient un ennemi en quelques secondes et peuvent se verrouiller sur des cibles et aider à leur élimination. Entré sur le champ de bataille sous sa nouvelle forme pendant la guerre de Gaza, le système électro-optique SMASH de la société israélienne Smartshooter peut multiplier par quatre les chances de toucher un ennemi.

« Le système de surveillance des incendies Smash a été introduit sur le champ de bataille pendant la guerre contre le Hamas, a indiqué l’armée israélienne. “Cet outil de soutien opérationnel pèse moins que les viseurs standards, identifie l’ennemi en quelques secondes, peut verrouiller les cibles et quadruple les chances de nos forces d’atteindre leur cible.”

6 cuirassés de la Sarre attaquent Gaza

Des cuirassés de pointe Saar 6 ont été utilisés en octobre pour attaquer Gaza pour la première fois. Les attaques de l’INS Oz et de l’INS Magen ont touché les infrastructures d’assemblage d’armes du Hamas ainsi que les positions et postes de guet des commandos navals du groupe terroriste. Les navires de guerre disposent à bord de 18 systèmes de combat technologiques et de précision avancés, dont une grande partie a été développée en Israël ; trois d’entre eux sont devenus pleinement opérationnels au cours des six derniers mois.

Les navires ont également opéré pour la première fois en mer Rouge dans le cadre d’un effort de défense renforcé. L’un d’eux a accosté pour la première fois à Eilat, rejoignant les activités opérationnelles de la marine israélienne après avoir navigué en mer Rouge.

Les forces LOTAR se joignent à l’offensive

Unité spéciale antiterroriste LOTAR (Lohamah B’Terreur – lutte contre le terrorisme) a également rejoint l’offensive terrestre à Gaza pour la première fois au cours de cette guerre. Outre la formation professionnelle des forces d’infanterie et des unités spéciales dans tous les domaines de la lutte contre le terrorisme, ils participent désormais également à des activités opérationnelles spécifiques dans l’enclave côtière assiégée. Aujourd’hui, pour la première fois, leur escadron combat dans la bande de Gaza et effectue des missions au premier rang des forces.

Les escouades LOTAR ont utilisé leurs capacités d’infiltration, de sabotage et de tir isolé lors d’opérations, notamment en décembre, lorsqu’une de ses équipes de combat opérant dans la ville de Beit Hanun, au nord de Gaza, a éliminé plusieurs terroristes du Hamas lors d’une embuscade et démoli des puits de tunnel.

Nouveau bataillon mixte de femmes soldats et de recherche et sauvetage

Au cours des manœuvres terrestres de la campagne, les soldats de la Brigade de Recherche et de Sauvetage sont intégrés avec d’autres unités militaires sur le terrain, comme la Brigade Commando ou Nahal, et des unités comme l’unité canine Oketz (piqûre), dans le but de frapper les infrastructures du Hamas, d’éliminer les terroristes et de localiser les armes et les tunnels.

Bien que des unités de recherche et de sauvetage aient été déployées dans le passé dans le cadre d’opérations militaires israéliennes, il s’agit de la première utilisation à grande échelle de telles troupes. On estime que 40 % de l’unité à l’intérieur de Gaza est composée de femmes soldats.

Le canon « Néguev » utilisé pour la première fois

L’armée israélienne a introduit pour une utilisation opérationnelle à Gaza l’IWI (Israel Weapon Industries) Negev 7, une mitrailleuse à gaz. Utilisant des balles de calibre 7,62 mm, le Néguev offre une pénétration supérieure des murs et des décombres, ce qui est devenu un élément majeur de la lutte contre le Hamas dans les zones civiles densément bâties de Gaza.

Le Negev amélioré dispose également d’une visée de projectile pour plus de précision en mode coup unique.

Tous les systèmes de défense aérienne ont fonctionné ensemble pour défendre les civils israéliens

Lorsque plus de 3 000 missiles ont été lancés vers Israël au cours des quatre premières heures de la guerre actuelle, tous les systèmes de défense aérienne israéliens ont fonctionné à plein régime sans interruption. Il s’agit notamment du système de missile sol-air (SAM) américain Patriot, du système de missile anti-balistique conjoint américano-israélien Arrow, du système de défense aérienne mobile tout temps à courte portée Iron Dome d’Israël et du système israélien de défense aérienne à moyenne et à courte portée David’s Sling. système d’interception aérienne à longue portée.

Depuis lors, et au cours des trois mois de conflit en cours, ils sont entrés dans l’histoire, les quatre systèmes fonctionnant simultanément pour la première fois.

« Hashomer » – une nouvelle brigade de réserve

Après les événements du 7 octobre et l’appel massif de réservistes, Tsahal a introduit une nouvelle brigade de réserve – la brigade « Hashomer » (Gardien) 855, composée de réservistes provenant de diverses unités et qui ne se concentre pas sur les manœuvres ou les attaques, mais sur plutôt sur la tâche de protéger les colonies frontalières de Gaza.

