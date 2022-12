L’évolution de l’arrière dans le football moderne

Le rôle de l’arrière moderne, ou défenseur extérieur, a révolutionné le football et la façon dont les équipes jouent.

Lorsque les fans et les experts discutent des positions dans une équipe de football, certains recueillent plus de commentaires que d’autres. Les attaquants, les ailiers et parfois les milieux de terrain reçoivent des éloges pour les buts. Les gardiens sont les héros avec de bonnes performances ou les ennemis quand ils font des erreurs.

La position de football qui est souvent négligée est celle d’arrière.

Le jeu moderne

Ce qu’il est important de comprendre, c’est que le football est entré dans une ère moderne depuis plusieurs années. Les équipes avaient l’habitude d’aligner des arrières à quatre pattes lentes, physiquement imposantes et dures. La taille et la force étaient une caractéristique souhaitée en plus de la défense. Ensuite, les équipes « donnaient des coups de pied et poursuivaient », pour ainsi dire. C’est un spectacle divertissant quoique laid. Un duel de prouesses physiques avec une pincée de finesse rapide.

Les joueurs techniques étaient monnaie courante, mais pas la force dominante. Chaque équipe avait un ou deux opérateurs techniques pour augmenter la physique brute de leurs listes.

Ce que nous voyons maintenant est bien loin de ce style de jeu désuet. Les équipes ont tendance à jouer dans un style beaucoup plus basé sur la possession. Cela favorise les talents techniquement composés par rapport aux joueurs physiquement imposants qui ne sont souvent pas aussi doués techniquement. Bien sûr, certaines équipes utilisent encore une approche plus physique et en ont une bonne réputation. Par exemple, West Ham United est une équipe “graveleuse”. Les fans associent les marteaux à l’utilisation de pièces arrêtées pour obtenir des résultats.

Mais dans le haut niveau du football européen, le jeu basé sur la possession est dominant.

La vitesse de jeu est ce qui rend ce style si dévastateur. Une ou deux passes rapides peuvent ouvrir une équipe. Soudain, il y a des espaces pour que l’équipe attaquante puisse jouer. Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid utilisent cette formule avec tant de succès. C’est pourquoi ce sont les meilleures équipes de la dernière décennie. Ils transforment les passes, la technicité et la vitesse en une attaque dévastatrice.

Le rôle d’un arrière dans le football moderne

Les arrières latéraux sont un aspect énorme de ce style de jeu. Ils fournissent la largeur et, de nos jours, un débouché au milieu de terrain également. Selon le type d’équipe contre laquelle ils s’alignent, les arrières latéraux peuvent être déployés de différentes manières. Dans certains cas, ils sont en fait la position la plus polyvalente sur le terrain.

Prenez Manchester City de Pep Guardiola, par exemple. City joue généralement une formation 4-3-3, avec un dos plat à quatre. Et quand ils sont en forme défensive, cela ressemble exactement à ce que vous imaginez qu’un 4-3-3 devrait ressembler. Cependant, c’est en possession que le vrai changement se produit.

João Cancelo, l’arrière gauche, et Kyle Walker, l’arrière droit, se retrouvent tous les deux au milieu de terrain central. Ils sont désormais un débouché pour tout joueur en possession. Les deux milieux centraux devant le milieu de maintien, généralement İlkay Gündoğan ou Bernardo Silva et Kevin De Bruyne, ont alors le droit de se déplacer. Ils peuvent rester larges. Ou, ils peuvent courir derrière l’opposition. Cela crée des surcharges sur les ailes. Manchester City crée des avantages numériques dans des parties relativement obscures du terrain qui submergent les adversaires en dehors des défenseurs.

Pendant tout ce temps, ils ne laissent pas le milieu de terrain exposé sur le comptoir. Les deux arrières extérieurs nichés au milieu de terrain sont suffisamment techniques pour conserver le ballon et avancer. En même temps, ils sont défensifs et assez rapides pour empêcher une rupture rapide dans l’autre sens. Cela fonctionne un régal. City domine la possession et ne permet pas à l’équipe adverse de casser la presse et de sortir en contre.

Prévoir l’attaque

Le Liverpool de Jürgen Klopp est un autre excellent exemple d’utilisation de l’arrière moderne dans le football. Andrew Roberston, l’arrière gauche, et Trent Alexander-Arnold, l’arrière droit, sont deux des joueurs offensifs les plus productifs au monde. Au cours de leur carrière en Premier League, Robertson a fourni 53 passes décisives et Trent Alexander-Arnold 45. Les chiffres augmentent encore lorsque l’on regarde les compétitions européennes et de coupe, où Liverpool a connu un grand succès sous Klopp. Pratiquement une fois tous les trois matchs, ils reçoivent chacun une aide de l’extérieur. C’est vraiment remarquable.

Pourquoi leur rendement offensif est-il si élevé ? La façon dont Liverpool joue est tout à fait à l’opposé de l’utilisation par Manchester City de ses arrières latéraux. Liverpool joue également une variante d’une formation 4-3-3. Toujours dans la lignée de City, la formation est évidente lorsque les Reds défendent. Cependant, lorsque Liverpool attaque, les ailiers se pincent pour devenir essentiellement des attaquants de droite et de gauche. Ils maraudent les lignes de touche à l’extérieur de Luis Díaz et Mohamed Salah avec des courses qui se chevauchent. Le 4-3-3 devient brièvement un 2-3-5.

Cela donne aux arrières extérieurs le temps et l’espace pour attaquer de manière cohérente. Ensemble, Robertson et Alexander-Arnold pleuvent dans des centres précis vers un front trois plus étroit. Díaz, Salah et Darwin Núñez attendent tous avec impatience leurs somptueuses livraisons au lieu d’affronter seuls les défenseurs au loin. Bien sûr, Salah et Díaz ont les compétences pour le faire, ce qui explique le talent exceptionnel de Liverpool en attaque.

En bref, plus d’espace pour courir et traverser, et plus de corps dans la boîte pour être à l’extrémité réceptrice des croix. C’est simple, et incroyablement efficace.

L’ère des arrières

Alphonso Davies au Bayern Munich, Nuno Mendes et Hakimi au PSG, Carvajal et Ferland Mendy au Real Madrid, Luke Shaw et Diogo Dalot à Manchester United, tous ces arrières latéraux sont utilisés de diverses manières modernes, bien différentes du style de jeu archaïque et stagnant. d’arrières latéraux dans le passé.

Gardez un œil attentif sur les arrières latéraux alors que le jeu continue d’évoluer. Souvent négligé dans la conversation, vous commencerez à réaliser qu’en réalité, l’utilisation des arrières latéraux dans le style de jeu d’une équipe est le plus souvent le facteur déterminant de la façon dont cette équipe joue et du succès ou du manque de succès qu’elle parvient à atteindre.

Les arrières se réjouissent, vous n’êtes plus oubliés.

