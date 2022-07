L’évolution de l’affaire de dopage Valieva attendue “bientôt”

Le patineur artistique russe a été englouti dans un scandale aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin

Le président de l’Agence mondiale antidopage (AMA), Witold Banka, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’une audience se tienne en Russie sur l’affaire de la patineuse artistique Kamila Valieva. “bientôt.”

Valieva est apparue comme la plus grande histoire des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février après qu’il a été signalé qu’elle avait été testée positive pour la trimétazidine, un médicament cardiaque interdit, dans un échantillon prélevé plusieurs semaines avant le début des Jeux.

Valieva, qui avait 15 ans à l’époque, avait déjà aidé la Russie à remporter l’or dans l’épreuve par équipe à Pékin avant que la nouvelle n’éclate.

Le scandale a semblé faire des ravages alors qu’elle s’est effondrée à la quatrième place de l’épreuve individuelle malgré le fait qu’elle était la grande favorite pour l’or.

Au lieu de cela, le titre est allé à la Russe Anna Shcherbakova, tandis que sa compatriote Alexandra Trusova a remporté l’argent.

Le cas de Valieva est entre les mains de l’Agence antidopage russe (RUSADA), qui a été invitée à résoudre l’enquête d’ici le 8 août.

S’adressant à Inside the Games, le chef de l’AMA, Banka, a déclaré qu’il s’attendait à des développements importants sous peu, mais a mis en garde contre des délais fermes en raison des complexités impliquées.

«Nous nous attendons à ce qu’ils [RUSADA] doivent organiser bientôt l’audience », dit Banka.

“C’est notre attente et je pense qu’ils le feront bientôt. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons toujours utiliser la possibilité d’aller directement au CAS [the Court of Arbitration for Sport in Switzerland].

« Laissons-nous un peu de temps pour l’évaluer. Ce mois-ci, RUSADA a demandé des documents et du matériel, ce n’est donc pas comme s’ils avaient arrêté leurs activités.

“Ils suivent et pour autant que je sache, ils prévoient d’organiser l’audience très prochainement. Nous allons le surveiller.

Le test de dopage positif de Valieva n’a été signalé qu’après avoir aidé le Comité olympique russe (ROC) à remporter l’or par équipe à Pékin, même si son échantillon avait été prélevé environ six semaines auparavant lors des championnats de Russie le 25 décembre.

Ce retard a conduit à des questions concernant le laboratoire accrédité par l’AMA en Suède. Les responsables de l’AMA ont souligné les retards liés à Covid et ont accusé RUSADA de ne pas le marquer comme une priorité, bien que les responsables russes aient rejeté cet argument.

L’AMA, ainsi que le Comité international olympique (CIO) et l’Union internationale de patinage (ISU), avaient tenté d’interdire à Valieva de participer à l’épreuve individuelle à Pékin, mais avaient perdu leur cause lors d’une audience d’urgence du TAS dans la capitale chinoise.

La décision du TAS citait le statut de Valieva en tant que “personne protégée” en raison de son âge et a dit qu’il y avait “de graves problèmes” en ce qui concerne la “notification intempestive” du résultat du test de dopage.

Les responsables russes et les membres de l’équipe de Valieva ont nié tout acte répréhensible, soulignant qu’elle passait fréquemment d’autres tests antidopage.

Lors de son audience auprès de la SAE, il a été soutenu que la trimétazidine avait peut-être pénétré dans son système par contamination par des médicaments pour le cœur que son grand-père prenait.

D’autres, dont le président russe Vladimir Poutine, se sont demandé comment la substance profiterait même à quelqu’un dans un sport comme le patinage artistique, affirmant que son “la perfection ne peut être atteinte malhonnêtement à l’aide de quelques moyens supplémentaires [or] manipulation.”

Valieva, maintenant âgée de 16 ans, demeure la détentrice du record mondial de points pour ses routines courtes et libres, ainsi que pour son total de points.

Comme ses compatriotes, Valieva devrait manquer les événements internationaux de la saison 2022/23 en raison de l’interdiction imposée par l’ISU aux patineurs russes et biélorusses en raison du conflit en Ukraine.

