L’évolution de la langue des signes américaine

De la croix à la botte

Un vieux signe pour ordinateur, pour prendre un exemple, impliquait de grands mouvements circulaires pour évoquer les bandes magnétiques qui stockaient autrefois des données ; un nouveau signe combine la lettre C avec un petit mouvement circulaire qui rappelle l’ancien signe. Comme c’est souvent le cas, le nouveau panneau est plus compact et donc entièrement visible sur la vidéo serrée d’un téléphone.

D’autres changements visent à rendre l’ASL plus inclusif et plus précis. Un ancien signe pour l’Italie comprenait une croix, mais de nombreux Italiens sont maintenant laïcs; un nouveau signe trace le contour ondulé de la forme de l’Italie, la fameuse botte. Un vieux signe pour bisexuel semblait impliquer la polygamie ; un nouveau signe est simplement les lettres B et I. Un ancien signe de diversité comprenait un zigzag qui suggérait l’inégalité; un nouveau signe évoque des couleurs, des différences et un grand groupe de personnes.