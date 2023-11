L’évolution d’Anderson aide le football Texas Tech à revenir au tournoi de la NCAA

Hannah Anderson avait du mal à trouver un moyen de montrer son appréciation envers Tom Stone.

Les deux hommes ont passé les cinq dernières années ensemble, chacun dirigeant l’équipe de football de Texas Tech à sa manière. Anderson, le capitaine de l’équipe et leader émotionnel. Stone, l’entraîneur-chef avec beaucoup d’expérience.

Dire simplement « Merci » ne suffirait pas, alors Anderson a décidé d’utiliser une autre de ses compétences : elle lui a peint un tableau.

Anderson a appris le pinceau pour la première fois lors de cours à Hobby Lobby avec sa mère et sa sœur cadette. Personne à l’esprit créatif dans l’âme, Anderson est revenue au métier au début du lycée avec sa belle-mère. Sa maison à Lubbock présente désormais plusieurs de ses plus belles œuvres.

Plus:Ashleigh Williams occupe le devant de la scène lors du début historique de la saison 2023 du football Texas Tech

“Chaque fois que les gens viennent visiter notre maison”, a déclaré Anderson avec un sourire narquois, “mes colocataires diront toujours ‘Ouais, elle a peint ça’ et je dis ‘OK, les gars’.”

Son œuvre la plus fière, cependant, est exposée dans le bureau de Stone.

La pièce en question représente le dos d’Anderson au premier plan alors qu’elle fait face à Stone, dont les bras sont levés pour instruire son défenseur central. L’art imitant la vie.

“Cela compte le plus pour moi”, a déclaré Anderson, “et voir à quel point il était heureux et surpris, c’était le plus gratifiant pour moi.”

Anderson a également de quoi être fier sur le terrain. Mardi, la joueuse défensive de l’année du Big 12 et ses coéquipiers ont appris que les Red Raiders étaient entrés encore plus dans l’histoire – un thème commun cette saison – lorsqu’ils ont remporté la deuxième place du tournoi de la NCAA, qui commence vendredi.

Accueillant la côte du golfe de Floride au premier tour au John Walker Soccer Complex, les Red Raiders ont déjà réalisé beaucoup de choses, plus que n’importe lequel d’entre eux, y compris Anderson, n’aurait jamais pu imaginer.

‘C’est elle’

Stone a vu beaucoup d’Anderson au cours de leur demi-décennie ensemble, mais il est toujours impressionné par ce dont la senior de cinquième année est capable, comme sa tête gagnante alors que le temps expirait au Texas plus tôt cette saison.

Cela ne veut pas dire qu’il est surpris par tout cela. Anderson est titulaire depuis le jour de son arrivée à Lubbock en sortant du Liberty High School de Frisco. Elle a obtenu le feu vert lors du premier match de sa première année en tant que défenseur de Tech et n’est pas partie.

“C’est cette enfant”, a déclaré Stone plus tôt cette année. “C’est elle, je suppose, comme vous diriez. Elle joue très bien en défense. Elle est notre leader, notre capitaine. … Nous bénéficions de chaque instant de ce bonus senior de cinquième année grâce à ses performances et je ne pourrais pas être plus heureux. pour elle. Elle a travaillé très dur pour occuper ce poste.

Au cours de son passage dans l’uniforme des Red Raider, Anderson a absorbé les informations comme une éponge. Elle a regardé comment Charlotte Teetter – sa co-capitaine l’année dernière – a géré son rôle de leader et a imité cela. Anderson a déclaré que Teeter était l’une de ses meilleures amies et qu’elle avait beaucoup appris de son ancienne coéquipière.

Plus:Madison White, Texas Tech Soccer, en recherche de plus dans une campagne record

Même si elle a grandi sur le terrain, Anderson a déclaré que sa plus grande force est qu’elle est ce qui a changé pour elle en dehors du jeu.

“Je dirais simplement qu’il évolue davantage en moi”, a déclaré Anderson. “Quand tu grandis, tu sais qui tu es, qui tu veux être, le type de leader que je veux être, le genre de coéquipier que je veux être. Je pense que quand tu es plus jeune, tu lèves vraiment les yeux. aux filles plus âgées et à la façon dont elles donnaient l’exemple, et j’ai beaucoup appris des filles plus âgées quand j’étais plus jeune.

“Cela m’a permis d’être qui je veux être et de grandir avec mes coéquipiers en cours de route.”

Ses coéquipiers ont également des critiques élogieuses sur Anderson. Avant sa blessure au genou qui a mis fin à la saison, Macy Blackburn a rejoint Anderson comme l’un des meilleurs doublés du Big 12. Ils sont tout aussi connectés en dehors du football.

“Elle est compatissante et travaille dur”, a déclaré Blackburn. “C’est assez difficile de ne pas l’aimer. Elle travaille vraiment pour ces relations en dehors du terrain, ce qui, je pense, est si important pour les filles.”

« Laisser ces portes ouvertes »

À la même époque l’année dernière, Texas Tech était dans la bulle, ne sachant pas s’il allait participer au tournoi. Ils se sont retrouvés à l’extérieur, comme lors des deuxième et troisième années d’Anderson avec l’équipe.

Alors que les Red Raiders attendaient patiemment que leur nom soit annoncé lors de l’émission de sélection de lundi, certains coéquipiers secouaient les jambes en prévision. D’autres s’agitaient avec chaque nom d’équipe appelé.

Anderson était cool comme un concombre. Elle savait que les Red Raiders étaient là. Cela lui a permis de tout assimiler.

“De toute évidence, cette année a déjà été une année historique pour le football Texas Tech, et honnêtement pour moi aussi”, a déclaré Anderson, “donc juste pour parler au nom de toute l’équipe, nous sommes simplement très excités par cette opportunité et essayons de tirer le meilleur parti de cela.”

Anderson était convaincue que les Red Raiders avaient une bonne année devant eux en 2023. Elle admet également que l’image qu’elle avait en tête est pâle par rapport à la réalité.

En plus de la première participation de l’équipe au tournoi NCAA depuis sa première année, Anderson et les Red Raiders ont remporté le plus de victoires (15) avant de subir leur première défaite, ont remporté le premier titre du programme Big 12 en saison régulière et ont obtenu le plus haut classement national (quatrième). et première tête de série du tournoi NCAA (n ° 2) de l’histoire de l’équipe.

En comparant ce qu’elle pensait possible et ce qui s’est produit, le tableau est désormais très différent.

“Au début de l’année”, a déclaré Anderson, “j’aurais peint l’équipe la plus unie, prête à saisir l’opportunité. À la fin, je dirais que nous avons réalisé plus que ce que nous voulions et que nous n’avons même pas encore terminé. . Laissant ces portes ouvertes, prêts à voir ce que le mois prochain nous réserve.

Texas Tech contre la côte du golfe de Floride

Quoi: Tournoi de football féminin de la NCAA (premier tour)

Quand: Vendredi, 18h

Où: Complexe de football John Walker

Enregistrements : Texas Tech 15-1-4, côte du golfe de Floride 12-4-5

Notable: Texas Tech fait sa première apparition dans le tournoi NCAA depuis 2019. Il s’agit de la première rencontre de tous les temps entre les Red Raiders et les Eagles.