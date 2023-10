Le karma de la NFL a une façon de sortir le soir. Des mois après que le quart-arrière Will Levis ait dû endurer l’humiliation de rester sans sélection au premier tour du repêchage de la NFL, il a fait ses débuts dans la NFL avec des alliés utiles et un adversaire fragile.

Lévis a fait ses débuts dans la NFL dimanche en soulagement de Ryan Tannehill, blessé, et a mené les Titans à une victoire inspirante et efficace de 28-23 contre Atlanta. Il a terminé la journée 19 sur 29 pour 238 verges et quatre touchés et aucune interception. Levis a gardé le sang-froid d’un vétéran tout au long de l’après-midi et a peut-être changé la conversation autour d’une équipe qui a été à juste titre exclue des discussions en séries éliminatoires de l’AFC au cours des deux dernières saisons.

Bien sûr, Lévis a eu l’avantage d’avoir DeAndre Hopkins – qui a capté trois passes de touché pour la deuxième fois de sa carrière dans la NFL – et Derrick Henry arborant le même uniforme bleu ciel des Oilers. Lévis a également profité de l’avantage d’avoir tiré au sort les Falcons d’Atlanta, une équipe pour laquelle l’incohérence est un principe directeur.

Will Levis a fait des débuts spectaculaires contre Atlanta. (Photo AP/John Amis)

« Ce n’est pas un mauvais début. Il a obtenu de gros efforts de la part des receveurs ; Hop nous a vraiment fait avancer », a déclaré l’entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, après le match. “Non seulement Will a reçu une bonne aide, mais je pensais que les opportunités de déplacer le ballon étaient là, et il les a frappées.”

Lévis est apparu sur le radar de la NFL plus tôt cette année en tant que cinglé armé de canons du Kentucky, surtout connu pour ses gadgets adaptés aux médias sociaux, comme manger des peaux de banane et verser de la mayonnaise dans son café. Mais sa carrure et son bras ont amené les analystes du repêchage aux yeux étoilés à tomber amoureux de lui, à tel point qu’il a eu un bref passage en tant que favori pour devenir n°2 au classement général.

Cela n’a pas fonctionné de cette façon puisque Lévis a chuté au premier tour comme une peau de banane jetée à l’arrière d’un stade, et il a fait ses valises et a quitté le QG du repêchage à Kansas City. Tennessee, à la recherche d’options supplémentaires pour soutenir Tannehill, a échangé contre Lévis avec le 33e choix du repêchage.

La performance de Lévis a inversé certaines tendances laides au Tennessee. Cette victoire marquait la première victoire des Titans en 11 tentatives contre une équipe avec un record de victoires. Le match de dimanche n’a pas seulement marqué le plus grand nombre de points que les Titans (3-4) avaient marqué toute la saison, il a également mis fin à une sombre série de 23 matchs consécutifs au Tennessee avec moins de 28 points.

Il est trop tôt pour inscrire le nom de Sharpie’ing Levis dans la formation de départ, mais il ajoute définitivement un peu d’intrigue à la date limite des échanges. Les téléphones des Titans sonneront probablement à la recherche d’enquêtes sur la disponibilité de Tannehill ; une équipe comme les Jets pourrait certainement utiliser un vétéran de ses compétences.

La performance de quatre touchés de Lévis à son premier départ en carrière est l’une des cinq records de la NFL établis par Gary Cuozzo pour les Colts de Baltimore en 1965. Il s’agit du premier début de quatre touchés depuis que Marcus Mariota a fait la même chose pour les Titans en 2015. .

“Je ne suis que l’un des 11”, a déclaré Lévis par la suite. “Beaucoup de gars qui ont fait leur travail nous ont gagné ce match.”

Mais les coéquipiers de Lévis ne l’ont pas laissé s’en tirer avec cette humble routine. “C’est un quart-arrière très talentueux”, a déclaré Hopkins. “Joue le jeu comme s’il était déjà venu ici.”

Henry était plus direct : « Il jouait, hein ?