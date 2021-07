Levi’s et American Eagle parmi les actions qui bénéficieront d’un crédit d’impôt pour enfants amélioré

Le crédit d’impôt pour enfants amélioré qui entrera en vigueur dans les prochains jours aura de grandes implications pour le marché boursier, a déclaré mardi Jim Cramer de CNBC.

Alors que les familles de partout au pays préparent leurs enfants à retourner à l’école cet automne, les épiceries, les détaillants à grande surface et d’autres entreprises devraient en récolter les fruits.

Quatre sociétés cotées en bourse en particulier devraient obtenir une augmentation des ventes grâce à l’augmentation des paiements à de nombreux ménages, a déclaré Cramer. Ces actions sont Levi Strauss, American Eagle Outfitters, Dick’s Sporting Goods et le propriétaire du centre commercial Simon Property.

« On peut dire que la partie la plus importante du plan de relance ne démarre en fait que cette semaine », a-t-il déclaré sur « Mad Money ». « Pendant les six prochains mois, les parents de toute l’Amérique recevront une série de chèques de crédit d’impôt pour enfants, et je dois croire qu’une bonne partie de cet argent va à nos jeux de détail préférés. »

Vous trouverez ci-dessous les principaux points à retenir sur chaque nom :

Levi Strauss : « Il s’agit d’une entreprise qui est sortie de la pandémie plus forte que jamais. Même si elle vient de publier un magnifique trimestre, l’action a à peine bougé, a déclaré Cramer, ajoutant que les actions « ne se vendent que 19 fois les estimations de bénéfices de l’année prochaine. Avant le stimulus, je pense que vous devriez l’acheter ici, maintenant avant que ces chèques ne commencent à toucher les comptes bancaires. »

American Eagle Outfitters : « Je pense que le stock a beaucoup plus de marge de manœuvre. Je pense qu’il est en train de plafonner et de se préparer pour son prochain mouvement ici, c’est pourquoi nous l’avons récemment acheté pour la fiducie caritative », a déclaré Cramer. « Même si American Eagle a eu un mouvement monstre, le stock reste bon marché, étant donné, je pense, son énorme record de cohérence. [Trading at] 16 fois les estimations de bénéfices de l’année prochaine, c’est une bonne affaire. »

Dick’s : « Dick’s a annoncé le meilleur trimestre de tous les détaillants que nous suivons vers la fin du mois de mai » et « la direction a presque doublé ses prévisions de bénéfices pour l’année complète », a déclaré Cramer. « Bien que cette action ait énormément fonctionné, je ne pense pas que cela reflète la force de ces chiffres, d’autant plus que Dick’s se vend pour seulement 12 fois les bénéfices. »

Simon Property Group : « Je pense que les gens vont profiter de leur crédit d’impôt [dollars] et les dépenser au centre commercial, qui appartient probablement à Simon », a déclaré Cramer. « Cela ne fait pas de mal qu’ils aient augmenté le dividende l’année dernière. [to a] rendement juteux de 4,4%. »