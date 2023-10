L’éviction du président de la Chambre des représentants assombrit les perspectives de l’aide à l’Ukraine alors que les fonds se tarissent

La suppression de Le président de la Chambre, Kevin McCarthy au Congrès américain a jeté une ombre sur le processus déjà difficile d’aide militaire et financière de Washington à Ukrainealors que sa contre-offensive contre la Russie se poursuit avec peu de changements sur les lignes de front.

Sans président, la Chambre est incapable d’adopter une loi, et il peut s’écouler une semaine ou plus avant qu’un successeur soit élu – ce qui jette le désespoir de l’Amérique. soutien militaire à Kyiv dans le doute.

Le vote pour destituer McCarthy fait suite à un accord du week-end dans lequel le financement du gouvernement a été prolongé de 45 jours – mais dans lequel aucune disposition n’a été prévue pour une nouvelle aide à l’Ukraine. Cela a laissé dans les limbes la demande de 24 milliards de dollars d’une nouvelle aide militaire de l’administration Biden, soumise au Congrès cet été. Cela a également laissé les coffres dangereusement bas.

Le président américain Joe Biden a déclaré ce week-end qu’il s’attendait à ce que McCarthy « tienne son engagement à garantir le passage et le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine à se défendre contre l’agression et la brutalité ». McCarthy a maintenant perdu son rôle et a exclu de se présenter à nouveau à la présidence. Même s’il n’est pas clair qui pourrait lui succéder, plusieurs candidats potentiels sont sceptiques quant au maintien du soutien à l’Ukraine aux niveaux actuels.

McCarthy lui-même a prévenu : « Nos membres ont beaucoup de questions, notamment sur les dispositions en matière de responsabilité quant à ce que nous voulons voir avec l’argent qui est envoyé. »

Les troubles à Washington s’ajoutent à d’autres inquiétudes récentes pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En Slovaquie, le parti populiste de l’ancien Premier ministre pro-russe Robert Fico a remporté les élections législatives, promettant de cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine et de contrecarrer ses ambitions au sein de l’OTAN. Et une dispute sur les exportations de céréales avec la Pologne – l’un des premiers et des plus fidèles alliés de Kiev – a conduit Varsovie à avertir qu’elle pourrait arrêter les livraisons d’armes à son voisin.

L’argent et les armes s’épuisent

De nombreux analystes estiment que le « taux d’épuisement » actuel des équipements, des munitions et de la maintenance de l’Ukraine dans le conflit avec la Russie est d’environ 2,5 milliards de dollars par mois, peut-être un peu plus. Une grande partie du financement de ces dépenses provient de Washington.

La semaine dernière, le directeur financier du Pentagone, Michael McCord, a averti les dirigeants du Congrès que les fonds destinés à l’Ukraine s’amenuisaient. Dans une lettre Publié par la suite par les démocrates de la Chambre, McCord a déclaré qu’il restait au Pentagone environ 5,4 milliards de dollars dans ce que l’on appelle l’autorité présidentielle de retrait, qui permet l’expédition rapide d’armes à partir des stocks existants. Cela représente essentiellement environ deux mois d’argent.

McCord a également averti que sur les quelque 26 milliards de dollars que le Congrès avait autorisés pour remplacer les armes et équipements envoyés en Ukraine, il ne restait que 1,6 milliard de dollars.

L’un des pipelines, l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine (USAI), est déjà vide. McCord a déclaré aux dirigeants du Congrès que « le manque de financement de l’USAI retardera désormais les actions contractuelles qui pourraient avoir un impact négatif sur la capacité du département à acheter des pièces d’artillerie supplémentaires de 155 mm et des munitions essentielles au succès des forces armées ukrainiennes ».

« Sans financement supplémentaire maintenant, nous serions obligés de retarder ou de réduire l’aide destinée à répondre aux besoins urgents de l’Ukraine, notamment en matière de défense aérienne et de munitions, qui sont critiques et urgents à l’heure où la Russie se prépare à mener une offensive hivernale et poursuit ses bombardements sur les villes ukrainiennes », a-t-il déclaré. a écrit.

Max Bergmann, directeur de l’Europe et de la Russie au Centre d’études stratégiques et internationales à Washington, a déclaré : « Le chaos qui règne à la Chambre laisse l’Ukraine dans un vide dangereux. Soyons clairs : si le Congrès américain n’adopte pas un projet de loi de financement, l’Ukraine sera en grande difficulté. De nombreux Ukrainiens mourront et leur capacité à continuer à se battre sera gravement compromise.»

« Sans financement, les États-Unis ne seront pas en mesure de ravitailler rapidement les forces ukrainiennes », a déclaré Bergmann sur X, anciennement Twitter.

Il a également noté que l’autorisation de retrait, qui avait été portée à 14,5 milliards de dollars, était revenue à 100 millions de dollars le 1er octobre, une goutte d’eau dans l’océan.

Le financement actuel – partiellement stimulé par une réévaluation à la baisse des équipements envoyés – suggère qu’il y a à peu près suffisamment de financement pour le reste de l’année civile.

Mais pour les planificateurs militaires ukrainiens, l’incertitude constitue un immense défi alors qu’ils tentent de planifier une offensive hivernale ou de déterminer où placer les défenses aériennes.

Bergmann et d’autres ont également averti que si le financement américain diminuait ou était retardé, les pays européens ne seraient pas en mesure de prendre le relais. Les stocks sont déjà très faibles, comme l’ont prévenu mardi les responsables de l’OTAN.

« Les armées européennes disposaient déjà d’entrepôts vides suite à des décennies de sous-investissement. Il ne reste plus grand chose à donner. Les Européens peuvent et doivent faire tourner leurs industries, mais cela prend encore une fois du temps », note Bergmann.

«En bref, arrêter brusquement le financement de l’Ukraine pourrait s’avérer catastrophique, la laissant profondément exposée sur le champ de bataille. Les États-Unis perdront également toute crédibilité auprès de leurs alliés du monde entier », déclare Bergman.

Le financement de l’effort de guerre de l’Ukraine par les États-Unis s’est jusqu’à présent élevé à 113 milliards de dollars en aide sécuritaire, économique et humanitaire depuis l’invasion russe.

« Incidentel ou systématique » ?

Même si tout retard dans l’aide occidentale à l’Ukraine suscitera des inquiétudes à Kiev, les responsables ukrainiens ont tenté de faire entendre publiquement une note d’optimisme.

En réponse à l’annonce selon laquelle l’aide à l’Ukraine n’était pas incluse dans la mesure de financement temporaire du week-end dernier, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré : « La question est de savoir si ce qui s’est passé au Congrès américain le week-end dernier est un incident ou s’il est systématique », a déclaré Kuleba en marge. d’une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne.

« Je pense que c’était un incident », a-t-il déclaré.

Mercredi, l’ambassadeur d’Ukraine à Washington a déclaré que son ambassade entretenait un bon dialogue avec la « grande majorité » des candidats potentiels au remplacement de McCarthy.

Oksana Markarova a déclaré sur Facebook que « de nombreux noms sont déjà en discussion », mais qu’il était trop tôt pour discuter de candidats spécifiques.

« Je peux seulement dire que nous avons construit un bon dialogue constructif avec la grande majorité des noms mentionnés et leurs équipes », a déclaré Markarova. « À l’ambassade d’Ukraine aux États-Unis, nous poursuivons notre travail actif avec les caucus, les comités, les membres du Congrès et bien sûr le Sénat pour discuter de nos besoins et des solutions possibles pour le prochain programme d’aide à l’Ukraine. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à un front mondial contre l’agression russe dans un discours dramatique prononcé le mois dernier lors de l’Assemblée générale de l’ONU. -Bryan R. Smith/AFP/Getty Images

Mais un conseiller principal de Zelensky a critiqué les « élites conservatrices occidentales » pour avoir suggéré que l’aide militaire à l’Ukraine soit suspendue.

Mykhailo Podolyak, conseiller du chef du bureau du président, a écrit mercredi X : « Lorsque l’un des représentants des élites conservatrices occidentales parle de la nécessité de suspendre l’aide militaire à l’#Ukraine, j’ai une question directe : quelles sont vos motivations ? ? Pourquoi êtes-vous avec tant d’insistance contre… la destruction de l’armée russe, qui terrifie les démocraties depuis des décennies, et pourquoi êtes-vous contre une réduction drastique de la capacité de la #Russie à mener des « opérations de destruction spéciales » dans différents pays et sur différents continents ?

Podolyak a ajouté : « Plus important encore, pourquoi voulez-vous avec tant d’insistance que la Russie résiste, travaille sur ses erreurs, renforce son armée, redémarre son complexe militaro-industriel et commence à chercher de nouvelles opportunités pour attaquer d’autres pays et d’autres – y compris le vôtre – ? armées ?

Podolyak n’a pas spécifiquement fait référence au gel de l’aide américaine à l’Ukraine dans la mesure de dépenses temporaires approuvée par le Congrès ce week-end, ni à l’éviction de McCarthy mardi soir.

Maria Kostenko a contribué à ce rapport.

