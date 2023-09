L’éviction de Menendez améliore les chances de vente de F-16 à la Turquie, selon un haut républicain

« Je lis les feuilles de thé, et il était l’un des quatre qui résistaient encore, donc je pense qu’il est plus probable que cela soit approuvé – mais la Suède doit être admise à l’OTAN », McCaul (R-Texas) a déclaré dans une brève interview. « Nous disons que nous n’envisagerons pas cela si vous comptez jouer dur contre la Suède. »

La Turquie recherche 40 avions de combat construits par Lockheed Martin et des responsables de la Maison Blanche ont déclaré en juillet qu’ils envisageaient de procéder au transfert à l’allié de l’OTAN, un jour après qu’Ankara s’est engagé à approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN. L’administration a déclaré que les deux questions n’étaient pas liées.

Mais les gardiens du Congrès ont déclaré que la Turquie devait également rétablir ses liens avec la Grèce après plusieurs flambées de tensions avant d’autoriser la vente.

Après que le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis se soient rencontrés en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, McCaul a déclaré qu’il espérait une voie claire sur cette question : « Je ne pense pas que cela retarde le processus. »

Menendez, accusé par le gouvernement fédéral d’avoir pris de l’argent et de l’or en échange illégal pour aider le gouvernement égyptien et ses associés commerciaux du New Jersey, a renoncé vendredi à son poste de président de la commission sénatoriale des relations étrangères alors qu’il reste sous le coup d’une inculpation.

Erdogan a déclaré dans des propos publiés mardi qu’en l’absence de Menendez, il voit une « opportunité d’accélérer le processus concernant les F-16 », à travers de nouvelles discussions entre le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan.

« L’un de nos problèmes les plus importants concernant les F-16 résidait dans les activités du sénateur américain Bob Menendez contre notre pays », a déclaré Erdogan aux journalistes lors d’un vol de retour d’Azerbaïdjan.

« Le départ de Menendez nous donne un avantage mais la question des F-16 n’est pas une question qui dépend uniquement de Menendez », a ajouté Erdogan.

McCaul, Menendez, membre du Sénat chargé des relations étrangères Jim Risch (R-Idaho) et membre du classement des Affaires étrangères de la Chambre des représentants Grégory Meeks (DN.Y.) se sont tous opposés à la vente des avions à Ankara pour des raisons qui se chevauchent. Menendez a été le plus véhément à exiger que la Turquie apaise les tensions avec ses voisins.

Cette semaine, Meeks n’était toujours pas prêt à bouger. Il espère tout d’abord que le Parlement turc ratifie l’adhésion de la Suède à l’OTAN, que la Turquie continue à apaiser les tensions avec ses voisins et qu’elle travaille avec l’OTAN pour contrer les flux financiers illicites russes.

«J’ai le même genre de problèmes que M. Menendez. … Toutes ces choses sont importantes pour moi », a déclaré Meeks dans une brève interview.

« Je veux m’assurer que nous disposons d’un allié véritable et fort au sein de l’OTAN pour que nous puissions travailler ensemble. Il y a donc un dialogue et une conversation que j’ai eu », a-t-il ajouté. « C’est un jeu d’attente en ce moment. »

Le sénateur Ben Cardin (Démocrate-Md.), qui est sur le point de remplacer Menendez à la présidence des Affaires étrangères du Sénat, a refusé mercredi de dire aux journalistes comment il aborderait la question une fois qu’il prendrait ses fonctions.

D’autres législateurs, en dehors des dirigeants des comités supervisant la politique étrangère américaine, ont adopté une ligne dure pour faire pression sur l’administration. Bien qu’ils ne soient pas aussi influents que les dirigeants du comité, ces législateurs ont fait pression pour qu’une législation lie les mains de l’administration sur la vente.

« En ce qui concerne l’obtention du F-16 par la Turquie, rien n’a changé », a déclaré le sénateur. Chris Van Hollen (D-Md.), un critique virulent de la Turquie, a déclaré dans un communiqué. « Le Congrès américain n’acceptera aucune vente tant que certaines conditions ne seront pas remplies. Je continuerai à faire pression pour que la Turquie ne reçoive pas de F-16 jusqu’à ce que la Suède soit admise à l’OTAN et jusqu’à ce que nous constations un engagement de la Turquie à respecter l’espace aérien de la Grèce et à cesser son agression contre nos alliés kurdes syriens.»

Il y a également beaucoup de résistance à une vente de combattants à la Chambre. Les législateurs ont dressé un obstacle l’année dernière aux efforts de Biden visant à vendre des F-16 à la Turquie dans leur pays. projet de loi sur la politique de défensedirigé principalement par les démocrates.

La disposition – qui aurait interdit le transfert de l’avion à réaction à moins que l’administration ne certifie au Congrès que la vente était essentielle à la sécurité nationale américaine et que les avions de combat ne seraient pas utilisés pour violer l’espace aérien grec – n’a pas survécu aux négociations avec le Sénat sur un projet de loi de compromis sur la défense.

Les leaders de cette campagne affirment que rien n’a changé, malgré la mise à l’écart du critique le plus sévère de la proposition par le Sénat.

« Je me suis toujours opposé à la vente de F-16 et d’armes avancées à la Turquie », a déclaré le représentant. Franck Pallone (DN.J.), l’un des promoteurs de la mesure, a déclaré dans un communiqué. « Je continuerai d’exhorter l’administration Biden à ne pas procéder à la vente. »