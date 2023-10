L’éviction de McCarthy pourrait nuire à l’économie américaine

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information Nightcap de CNN Business. Pour le recevoir dans votre boîte de réception, inscrivez-vous gratuitement, ici.



New York

CNN

—



Les luttes entre les législateurs de Washington sont devenues de plus en plus vicieuses, même lorsque les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Les querelles sur la Colline ont des conséquences, et la dernière pourrait conduire à une nouvelle dégradation du crédit qui pourrait sérieusement nuire à l’économie américaine.

Au cours de l’été, des querelles entre les deux partis ont failli conduire les États-Unis à un défaut de paiement sur leur dette pour la première fois depuis la création du pays, il y a près de 250 ans. Alors pendant le weekend le gouvernement a évité de peu une fermeture grâce à un accord conclu entre le républicain Kevin McCarthy et les démocrates.

Mais la décision de maintenir le financement du gouvernement jusqu’à la mi-novembre a incité les républicains radicaux dirigés par le représentant de Floride Matt Gaetz à évincer McCarthy de son poste de président de la Chambre. Ils y sont parvenus de manière vote historique mardi.

Ne vous attendez pas à ce que cela passe inaperçu auprès de Moody’s Investors Service, la dernière des trois grandes agences de notation de crédit à attribuer à la dette américaine la note AAA la plus élevée possible.

La première fois que la dette américaine a été dégradée par une autre grande agence de notation de crédit, S&P, a eu lieu en 2011. Même si les législateurs ont réussi à parvenir à un accord à la dernière minute pour éviter un défaut de paiement, S&P a estimé que le discours était si substantiel qu’il a appelé à remettre en question la fiabilité du gouvernement lorsqu’il s’agit de payer ses factures à temps.

Le mouvement S&P a eu des impacts considérables sur le marché, entraînant de fortes baisses des marchés boursiers et une hausse des rendements obligataires.

Fitch est arrivé à la même conclusion en août, abaissant la note de la dette américaine de AAA à AA+. Cette décision a déclenché une liquidation boursière et a poussé le rendement du Trésor à 10 ans à ce qui était alors son plus haut niveau depuis novembre. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que les marchés récupèrent ces pertes.

Depuis, tous les regards se sont tournés vers Moody’s, qui maintient la note AAA de la dette américaine depuis 1917.

La semaine dernière, Moody’s est prévenu une fermeture du gouvernement pourrait l’inciter à dégrader la note de la dette américaine.

« Même si les paiements du service de la dette publique ne seraient pas affectés et qu’il était peu probable qu’un arrêt de courte durée perturbe l’économie, cela soulignerait la faiblesse de la solidité des institutions et de la gouvernance des États-Unis par rapport aux autres États souverains notés AAA que nous avons soulignés ces dernières années. » Moody’s a écrit.

« En particulier, cela démontrerait les contraintes importantes que l’intensification de la polarisation politique impose à l’élaboration de la politique budgétaire à une époque de déclin de la solidité budgétaire, entraîné par l’élargissement des déficits budgétaires et la détérioration de l’accessibilité de la dette », a déclaré Moody’s.

Lorsque Moody’s a déclaré cela, la perspective d’une fermeture était bien plus élevée que celle d’un éviction de McCarthy. Mais ce n’est pas parce que la paralysie du gouvernement n’a pas abouti au cours de ce cycle que les personnes de Moody’s chargées de noter la dette américaine pensent que la crise a été évitée.

Tout un contraste.

Il y a eu 14 fermetures de gouvernement depuis 1980. La dernière fois qu’un président a été évincé de la Chambre des représentants ? Jamais.

Au contraire, c’est encore plus le signe – comme le dit Moody’s – d’une « polarisation politique croissante ».

Les marchés étaient déjà passer une journée tumultueuse mardi avant la finalisation du vote pour évincer McCarthy.

Les rendements du Trésor américain ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus d’une décennie, inquiétant les investisseurs car des taux d’emprunt plus élevés pourraient paralyser davantage le marché immobilier.

Le Dow Jones a chuté de 430 points, ou 1,3%, atteignant son plus bas niveau depuis juin et en baisse pour l’année. L’indice de référence S&P 500 a baissé de 1,4% pour sa clôture la plus basse depuis mai. Le Nasdaq Composite a perdu 1,9%, prolongeant la liquidation de la fin de l’été.

Un abaissement de la note de Moody’s pourrait entraîner une hausse encore plus importante des rendements des bons du Trésor, soulignant les risques accrus associés à la détention de la dette américaine. Cela augmenterait le coût d’emprunt puisque les banques et autres prêteurs basent souvent leurs taux d’intérêt sur les rendements obligataires américains.

Cela ajouterait aux pressions auxquelles l’économie américaine est confrontée et pourrait même augmenter la probabilité d’une récession.