Levi Strauss (LEVI) résultats du troisième trimestre 2023

Harmit Singh, directeur financier et de la croissance, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que la société avait adopté une approche prudente en ce qui concerne ses perspectives, malgré la dynamique continue de ses activités de vente directe aux consommateurs et l’amélioration des tendances de ses activités de gros au cours de la première partie du quatrième exercice. quart.

Bénéfice net pour la période de trois mois terminée le 27 août était de 10 millions de dollars, ou 2 cents par action, contre 173 millions de dollars, ou 43 cents par action un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice par action était de 28 cents.

Les perspectives plus prudentes de la société surviennent trois mois seulement après qu’elle ait déjà revu à la baisse ses perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année. Il a déclaré qu’il s’attend désormais à ce que les revenus nets soient stables, voire en hausse de 1% sur un an, contre une fourchette précédente comprise entre 1,5% et 2,5%. Il a déclaré qu’il s’attend à ce que le bénéfice ajusté par action se situe dans le bas de la fourchette précédemment partagée de 1,10 $ à 1,20 $.

Levi Strauss jeudi, il a abaissé ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année, car il n’a pas atteint les attentes de revenus trimestriels de Wall Street et a été pénalisé par des tendances d’achat plus faibles dans les grands magasins et les grandes surfaces aux États-Unis.

Comme d’autres détaillants, Levi – qui comprend également Dockers et Beyond Yoga – a fait face à un contexte de ventes plus difficile aux États-Unis. Levi vend ses articles directement sur son site Web et dans ses propres magasins à travers le monde, mais vend également de nombreux articles par l’intermédiaire de chaînes de détaillants comme Macy’s, Kohl’s et Cible . Les détaillants, qui achètent des articles en gros auprès de Levi pour alimenter leurs magasins et leurs sites Web, ont vu leurs ventes discrétionnaires plus faibles.

Bergh a déclaré que ses lignes de denim basées sur la valeur, Signature by Levi Strauss et Denizen, étaient particulièrement plus douces. Au troisième trimestre, il a déclaré que les ventes de ces marques, commercialisées par Walmart et Target, étaient en baisse à deux chiffres, a-t-il déclaré.

« De toute évidence, cela indique que le consommateur de valeur est sous pression », a-t-il déclaré.

Pour Levi, les ventes directes et les ventes internationales constituent les éléments les plus importants de son activité. Comme Nike Levi a tenté de contrôler son propre destin en générant une plus grande part de ses ventes globales via ses propres magasins et son site Web.

Au cours du troisième trimestre fiscal, les revenus nets des activités de vente directe aux consommateurs de Levi’s ont augmenté de 14 % par rapport à la période de l’année précédente. Les revenus du commerce électronique ont augmenté de 19 % d’une année sur l’autre, la société ayant enregistré une croissance à deux chiffres pour toutes ses marques.

Les ventes directes aux consommateurs ont généré 40 % du chiffre d’affaires net total au cours du troisième trimestre fiscal. Il s’est engagé à porter ce chiffre à 55 % d’ici l’exercice 2027.

Le chiffre d’affaires net du commerce de gros a chuté de 8 % sur un an, les gains des ventes en Asie et en Amérique latine n’ayant pas suffi à compenser les baisses en Amérique du Nord et en Europe.

En plus de générer davantage de ventes directes, Levi cherche à se développer sur les marchés internationaux. Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, la future PDG de Levi, Michelle Gass, choisie pour succéder à Bergh, a déclaré que l’entreprise était prête à croître parce que sa marque résonnait dans le monde entier, en particulier auprès des jeunes consommateurs.

La marque est déjà vendue dans 110 pays, mais elle a déclaré que Levi pourrait gagner des parts de marché dans des pays comme le Mexique et l’Inde. Au Mexique, par exemple, les ventes ont grimpé de près de 40 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, a-t-elle déclaré.

Levi peut capitaliser sur sa réputation de mode en vendant davantage d’autres types de vêtements comme des chinos, des hauts et des vêtements d’extérieur, ainsi que des jeans, a-t-elle déclaré.