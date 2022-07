Levi Strauss, GameStop, Twitter et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Levi Strauss (LEVI) – Levi Strauss a progressé de 3,9 % en pré-commercialisation après avoir annoncé des ventes et des bénéfices supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre, aidés par des prix plus élevés et une forte demande pour ses offres en denim. Levi Strauss a également augmenté son dividende trimestriel de 20 %.

GameStop (GME) – GameStop a chuté de 5,6% dans les échanges avant commercialisation après que le détaillant de jeux vidéo a limogé le directeur financier Mike Recupero et a déclaré aux employés dans une note interne qu’il réduisait ses effectifs, alors qu’il tentait de redresser son activité.

Twitter (TWTR) – Les actions de Twitter ont perdu 4% dans l’action de pré-commercialisation, à la suite d’un rapport du Washington Post selon lequel l’accord d’Elon Musk pour acheter Twitter pourrait être en danger. Des personnes proches du dossier ont déclaré au journal que l’équipe de Musk ne pense pas que les chiffres de Twitter sur les comptes de spam ne soient pas fiables, bien que les responsables aient défendu leurs chiffres lors d’un appel avec des journalistes.

Upstart Holdings (UPST) – L’action du prêteur a plongé de 16,3% dans les échanges avant commercialisation après avoir déclaré qu’elle n’atteindrait pas les objectifs financiers déjà réduits pour son deuxième trimestre. Upstart indique un marché des prêts contraint ainsi que des mesures au cours du trimestre pour convertir les prêts en espèces.

Spirit Airlines (SAVE) – Spirit Airlines a de nouveau reporté une assemblée extraordinaire des actionnaires pour voter sur son projet de fusion avec Frontier Group (ULCC), cette fois jusqu’au 15 juillet. Le report intervient alors que Spirit poursuit les pourparlers avec Frontier et son prétendant rival JetBlue (JBLU ). Spirit bondit de 3,2% en précommercialisation.

Occidental Petroleum (OXY) – Berkshire Hathaway (BRKb) a acheté 12 millions d’actions supplémentaires d’Occidental Petroleum, portant sa participation dans le producteur d’énergie à 18,7 %. Occidental a gagné 2 % en action avant commercialisation.

WD-40 (WDFC) – Le fabricant de lubrifiants a annoncé un bénéfice et des ventes trimestriels inférieurs aux prévisions des analystes, impactés par les pressions inflationnistes et un certain nombre de perturbations mondiales. Les actions ont chuté de 10,6% en pré-commercialisation.

Nu Skin Enterprises (NUS) – Les actions de la société de produits de santé ont dérapé de 4 % dans les échanges avant commercialisation après avoir donné des prévisions plus légères que prévu pour le trimestre en cours. Nu Skin a cité plusieurs facteurs négatifs, notamment le conflit Russie/Ukraine, les facteurs liés au Covid en Chine et le ralentissement économique mondial général.

Kura Sushi (KRUS) – Les actions de l’opérateur de la chaîne de restaurants japonaise ont bondi de 13 % en précommercialisation après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inattendu et relevé ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année.