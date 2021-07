Levi Strauss & Co. (LEVI) annonce un bénéfice supérieur au deuxième trimestre 2021

Levi Strauss & Co. a déclaré jeudi que les acheteurs s’approvisionnent en jeans dans de nouvelles tailles et de nouveaux styles aux États-Unis et en Chine à mesure qu’ils sortent de chez eux pendant la pandémie.

La dynamique à la fois en magasin et en ligne a stimulé ses résultats et son chiffre d’affaires du deuxième trimestre fiscal en avance sur les attentes des analystes. Bien que les ventes aient toujours baissé de 3 % par rapport à 2019, le détaillant prévoit que les ventes du troisième trimestre de l’exercice sont en voie d’atteindre les plus hauts niveaux d’avant la pandémie. C’était quelque chose que Levi ne s’attendait pas à réaliser avant le quatrième trimestre.

L’action Levi’s a bondi d’environ 3% dans le cadre d’une négociation prolongée sur les nouvelles.

Alors que Levi a relevé ses perspectives de revenus et de bénéfices pour le reste de l’année, la société a averti qu’elle supposait que la pandémie de Covid ne s’aggravait pas dans le monde.

« Il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle, comme la pandémie … et la variante Delta, et ce qui va se passer ensuite », a déclaré le directeur général Chip Bergh lors d’un entretien téléphonique. « Mais l’équipe a fait preuve de beaucoup d’agilité et de réactivité. »

Voici ce que la société a rapporté pour le trimestre clos le 30 mai par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès d’analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action : 23 cents ajustés contre 9 cents attendus

Chiffre d’affaires : 1,28 milliard de dollars contre 1,21 milliard de dollars attendu

Levi a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 65 millions de dollars, ou 16 cents par action, contre une perte nette de 364 millions de dollars, ou 91 cents par action, un an plus tôt. Hors ajustements ponctuels, Levi a gagné 23 cents par action, dépassant les estimations des analystes de 9 cents.

Le chiffre d’affaires de Levi a bondi de 156% à 1,28 milliard de dollars contre 498 millions de dollars un an plus tôt. Cela a dépassé les attentes de 1,21 milliard de dollars.

Les ventes aux États-Unis et en Chine ont dépassé les niveaux de 2019, mais étaient toujours en baisse sur deux ans en Europe en raison des fermetures de magasins en cours liées à la crise sanitaire. Environ un tiers des magasins européens de Levi’s et 17 % de ses emplacements mondiaux ont été fermés au cours de la période.

La société a déclaré que 92% de ses magasins sont actuellement rouverts.

Les augmentations de prix, les économies sur les matériaux d’approvisionnement et la baisse des activités promotionnelles ont contribué à augmenter les bénéfices. Il a enregistré des marges bénéficiaires record.

Levi a déclaré qu’il s’efforçait de renforcer ses opérations de vente en gros en investissant dans des relations avec des partenaires clés, tels que Nordstrom, et en sortant des magasins synonymes de démarques. Les revenus des grossistes au cours de la dernière période ont augmenté de 167% par rapport à l’année précédente.

La société continue également de développer son activité numérique, avec des ventes mondiales de commerce électronique en hausse de 75 % d’une année sur l’autre, représentant environ 23 % des ventes totales.

Pour l’exercice 2021, Levi s’attend à un bénéfice compris entre 1,29 $ et 1,33 $ par action après ajustements. Les analystes recherchaient un bénéfice de 1,15 $ par action.

Pour le second semestre, Levi s’attend à ce que les ventes augmentent de 28 % à 29 % par rapport à l’année précédente, et de 4 % à 5 % par rapport à 2019.

« Les revenus de la plupart des marchés se redressent plus rapidement que prévu, et nous sortons de la pandémie avec une économie structurelle durable et améliorée », a déclaré le directeur financier Harmit Singh dans un communiqué de presse.

L’action de Levi’s a augmenté de près de 40 % depuis le début de l’année. La capitalisation boursière de l’entreprise est d’environ 11,2 milliards de dollars.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.