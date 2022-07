Levi Strauss augmente son dividende alors que les bénéfices du deuxième trimestre dépassent les attentes

Levi Strauss a annoncé jeudi des revenus et des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, car la société de vêtements connue pour son denim a déclaré qu’elle avait bénéficié du fait que les Américains optaient pour des codes vestimentaires plus décontractés.

La société de San Francisco a augmenté son dividende trimestriel et a maintenu ses prévisions pour l’année. Ses actions ont augmenté d’environ 4 % à 17,08 $ dans les échanges après les heures normales.

Voici comment Levi s’est comporté pour le trimestre se terminant le 29 mai par rapport aux estimations de Wall Street basées sur une enquête auprès des analystes de Refinitiv.

Revenu: 1,47 milliard de dollars contre 1,43 milliard de dollars attendu

1,47 milliard de dollars contre 1,43 milliard de dollars attendu Bénéfice par action: 29 cents ajustés contre 23 cents attendus

Levi Straus a déclaré que ses revenus plus élevés au cours du trimestre étaient alimentés à la fois par des ventes directes aux consommateurs et des ventes en gros plus fortes. Il a déclaré que les revenus numériques avaient augmenté de 3% dans le monde et représentaient 20% des ventes au cours du trimestre.

“Les jeans sont maintenant beaucoup plus acceptables au bureau”, a déclaré le PDG Chip Bergh à CNBC dans une interview.

Le détaillant a suivi des baisses à un chiffre d’il y a un an pour ses deux marques de denim de valeur, qui vendent chez Target, Walmart et Amazon et représentent un petit pourcentage de l’activité globale de l’entreprise, a déclaré Bergh.

“Il y a donc des preuves que le consommateur le plus soucieux de la valeur – le consommateur à faible revenu – commence à ressentir la pression et commence à faire des choix”, a-t-il déclaré.

Mais il a déclaré que les baisses étaient plus que compensées par l’activité principale de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires de Levi’s de 1,47 milliard de dollars pour le trimestre a augmenté de 15 % par rapport aux 1,27 milliard de dollars annoncés par la société il y a un an. Les analystes tablaient sur 1,43 milliard de dollars.

Les ventes ont augmenté de 17 % dans les Amériques, de 3 % en Europe et de 16 % en Asie par rapport à 2021. Les autres marques de Levi’s, Dockers et Beyond Yoga, ont enregistré une augmentation de 56 % par rapport à l’année dernière.

Les frais de vente, généraux et administratifs de la société se sont élevés à 779 millions de dollars au cours du trimestre, soit plus que les 644 millions de dollars l’an dernier. La société a attribué cette augmentation au conflit en Ukraine.

Pour le trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 49,7 millions de dollars, ou 12 cents par action, contre 64,7 millions de dollars, ou 16 cents par action, il y a un an. Sur une base ajustée, la société a déclaré avoir gagné 29 cents par action au cours du dernier trimestre, ce qui était supérieur aux 23 cents par action attendus par Wall Street.

Pour l’ensemble de l’année, la société a maintenu ses prévisions de croissance des revenus de 11% à 13% par rapport à il y a un an. Il s’attend toujours à un bénéfice ajusté de 1,50 $ à 1,56 $ par action.

La société a augmenté son dividende trimestriel à 12 cents par action, contre 10 cents par action.

Harmit Singh, directeur financier de Levi, a déclaré à CNBC que la société avait décidé de réaffirmer ses perspectives pour l’exercice 2022 mais d’augmenter son dividende étant donné les effets persistants sur la guerre à l’étranger, le ralentissement potentiel du consommateur soucieux de la valeur, la poursuite des blocages de Covid en Chine et la monnaie changements.

Lisez le communiqué sur les résultats de la société ici.

Lauren Thomas de CNBC a contribué à ce rapport.