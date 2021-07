Levi, General Motors, American Airlines et plus

Jetez un œil à certains des plus grands moteurs du prémarché :

Levi Strauss (LEVI) – Le fabricant de denim a ajouté environ 3% après avoir publié jeudi soir des bénéfices trimestriels qui ont écrasé les attentes de Wall Street. Levi a annoncé un bénéfice ajusté de 23 cents par action, pour un chiffre d’affaires de 1,28 milliard de dollars. Cela a dépassé les attentes des analystes de 9 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,21 milliard de dollars, selon Refinitiv.

General Motors (GM) – L’action du constructeur automobile a augmenté de plus de 3% dans les échanges avant commercialisation, après que Wedbush l’a qualifiée de surperformante et a déclaré que son action pourrait bondir de plus de 50%. Alors que la société prouve sa vision des véhicules électriques dans les années à venir, « le titre sera réévalué davantage comme une technologie perturbatrice et un jeu de véhicules électriques, plutôt que sa valorisation automatique traditionnelle », a déclaré l’analyste de Wedbush.

Bank of America (BAC), Citigroup (C) – Les actions bancaires se sont échangées à la hausse alors que les rendements obligataires ont rebondi vendredi matin, atténuant les inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial qui se sont intensifiés lorsque les rendements ont chuté jeudi. Les actions de Bank of America et Citigroup sont plus élevées d’environ 1,6%. JPMorgan et Wells Fargo se négocient environ 1% plus haut. La rentabilité du secteur est étroitement liée au niveau des taux et augmente généralement avec la hausse des taux à long terme.

Delta (DAL), United (UAL), American (AAL) Airlines – Les actions des compagnies aériennes augmentent après avoir chuté jeudi au milieu des inquiétudes concernant la reprise économique mondiale après la pandémie. American Airlines se négocie en hausse de près de 2% et les actions de Delta et United ont augmenté de 1,2%.

Norwegian Cruise Line (NCLH), Carnival (CCL) – Les compagnies de croisières rebondissent également après avoir glissé jeudi en réponse aux inquiétudes concernant le ralentissement de l’économie. Norwegian Cruise a ajouté 2,2% dans les échanges avant commercialisation et Carnival a augmenté de 2,5%.

Didi Global (DIDI), Tencent Music Entertainment (TME) – Les actions américaines de plusieurs sociétés chinoises ont rebondi après leurs fortes baisses en début de semaine, déclenchées par la répression du gouvernement chinois contre les actions négociées sur les bourses américaines. Les actions de Didi ont augmenté de 3,4% dans les échanges avant commercialisation et Tencent Music de 2,4%, tandis que la plate-forme de commerce électronique Pinduoduo a gagné plus de 3% et le géant de la recherche Baidu a gagné 2,3%. Le géant de la technologie Alibaba est également en hausse de 1,5%.