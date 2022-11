Levi Davis, star de X-Factor et joueur de rugby disparu, a été vu pour la dernière fois dans CCTV alors qu’il quittait un pub irlandais à Barcelone

LES derniers instants du joueur de rugby britannique Levi Davis avant sa disparition ont été capturés dans des images de vidéosurveillance récemment publiées.

Davis s’est rendu à Ibiza avec un ami il y a plus d’une semaine avant de partir seul sur un bateau pour Barcelone le 29 octobre.

Le joueur de rugby britannique disparu Levi Davis est vu en train de quitter un pub à Barcelone

L’ancien joueur de Bath et d’Angleterre, 24 ans, est porté disparu depuis neuf jours depuis qu’il a pris un bateau d’Ibiza à destination de la capitale catalane.

Dans le clip de CCTV, l’ailier est vu quittant le Old Irish Pub de la ville espagnole le même jour à 22h05.

On le voit portant un petit sac à dos noir et portant un t-shirt blanc à manches courtes, un pantalon noir et des baskets noires et blanches.

On prétend que Davis a quitté Ibiza sans ses vêtements ni argent.

Il aurait dit à un ami proche, Richard Squire, qu’il allait voir ses amis mais qu’il a été entendu pour la dernière fois après avoir publié une vidéo du Old Irish Pub au large de Las Ramblas, la principale rue touristique de Barcelone.

Davis, qui est apparu sur X Factor: Celebrity and Celebs Go Dating, est né à Birmingham et a récemment participé à Worthing Raiders.

En 2020, il est devenu le premier joueur professionnel à se déclarer bisexuel.

Sa mère inquiète Julie, 51 ans, a déclaré: “Levi a été assez déprimé ces derniers temps et la manière dont il a disparu nous a tous laissés très inquiets.

“Il a tout laissé derrière lui à Ibiza et est juste monté et est parti. Il m’a dit qu’il voulait un peu d’espace pour se vider l’esprit et a laissé derrière lui les médicaments qu’il prenait.

“Je ne peux qu’appeler Levi ou quiconque l’a vu à nous contacter pour nous rassurer, car tous ceux qui l’aiment sont fous d’inquiétude.”

L’ancienne star du rugby anglais Ben Foden a déclaré: “Je suis extrêmement préoccupé par la sécurité et le bien-être de Levi.

“C’est une âme généreuse et talentueuse que je suis fier d’appeler un ami. Il a courageusement partagé avec le public ses luttes personnelles avec sa sexualité et sa santé mentale et en ce moment, il est important qu’il sache à quel point il est aimé et le soutien dont il dispose.

“Toute personne ayant des informations ou des observations, veuillez envoyer un e-mail à : findlevidavis@gmail.com.”