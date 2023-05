Levi Davis: la police de Barcelone recherche un port près de l’endroit où la star britannique du rugby a disparu | Nouvelles du monde

La police espagnole fouille les eaux du port de Barcelone, près de l’endroit où un joueur de rugby britannique a disparu.

Levi Davis, un ancien joueur de Bath, a été vu en train de quitter un pub de la ville le 29 octobre.

Le joueur de 25 ans – qui était autrefois un concurrent de Celebrity X Factor – n’a pas été revu depuis le mois dernier des craintes ont été exprimées qu’il se soit noyé.

Sa famille a déclaré qu’une enquête de la police avait suggéré que son téléphone avait été détecté pour la dernière fois au bout du Barcelone port de commerce.

La police catalane, Mossos, a diffusé jeudi des images montrant des agents dans un bateau fouillant la zone.

La force a déclaré que cela faisait partie d’une enquête sur la disparition d’un homme le 29 octobre – bien qu’elle n’ait pas nommé M. Davis.

Dans un communiqué, la force a déclaré: « Nous continuons d’enquêter sur la disparition d’un homme à Barcelone le 29 octobre.

Image:

Levi Davis a été vu pour la dernière fois en train de quitter un pub à Barcelone en octobre



« Nous [have] activé la police maritime et l’unité aquatique pour fouiller le port de Barcelone et le delta du Llobregat.

« Le dossier reste ouvert. »

Cela survient après que les membres de la famille ont partagé les détails de l’enquête, y compris des informations selon lesquelles le personnel du navire de croisière avait tenté de sauver un homme dans l’eau la nuit où M. Davis a disparu.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « Quatre membres du personnel ont confirmé avoir vu un homme dans l’eau avec des détails spécifiques, notamment le fait qu’il demandait de l’aide en anglais et la couleur de ses vêtements.

« Un gilet de sauvetage a été jeté du navire et les services de sauvetage maritime et aérien d’urgence ont fouillé la zone mais ils n’ont pas pu le trouver. »

En février, il a été signalé que Espagnol la police a estimé que l’affaire avait des problèmes « dérangeants » sans « aucune explication logique » pour sa disparition.

M. Davis, un ancien joueur de Bath, est apparu sur Celebrity X Factor en 2019 – formant un groupe de chant avec d’autres stars du rugby.

Il était également sur E4’s Celebs Go Dating un an plus tard.

Image:

Thom Evans, Levi Davis et Ben Foden en tant que Try Star sur Celebrity X Factor en 2019



M. Davis avait signé un contrat d’enregistrement et était allé rester avec son ami Richard Squire à Ibiza pour travailler sur quelques chansons.

Alors qu’il a dit qu’il contacterait M. Squire à son arrivée à Barcelone, il ne l’a jamais fait.

M. Davis portait un T-shirt blanc, un jean noir et des baskets blanches et portait un petit sac à dos noir au moment de sa disparition.

Son passeport a été retrouvé par la police espagnole quelques semaines plus tard.

Un détective privé a aidé la famille – et une récompense de 10 000 £ a été offert pour des informations menant à sa découverte.