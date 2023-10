LA mère de la star disparue de X-Factor Levi Davis s’apprête à s’envoler pour l’Espagne à la recherche de nouveaux indices dans le but de résoudre la disparition de son fils après la suspension sensationnelle de l’enquête judiciaire.

Le talentueux rugbyman de 24 ans a disparu à Barcelone il y a exactement un an aujourd’hui – et sa famille cherche désespérément des réponses.

Cela fait un an que Levi, 24 ans, a disparu à Barcelone Crédit : Solent

L’as du rugby a été vu pour la dernière fois à la sortie du Old Irish Pub

Julie, la mère de Levi, s’envole pour l’Espagne pour enquêter sur de nouveaux indices sur la disparition de Levi. Crédit : Paul Tonge

La disparition de l’aspirant chanteur a suscité de nombreuses théories, notamment celle selon laquelle il aurait disparu volontairement. Crédit : Getty

Certains ont suggéré qu’il s’était noyé dans la ville espagnole tandis que d’autres penchaient davantage vers la possibilité qu’il ait disparu « volontairement ».

Mais après une enquête approfondie, The Sun a révélé comment l’enquête judiciaire sur sa disparition avait été suspendue.

Julie, la mère de Levi, est déterminée à découvrir ce qui est arrivé à son fils et se prépare à un autre voyage dans la ville espagnole pour examiner les preuves de la disparition de son fils.

Julie espère trouver des indices sur ce qui est arrivé disparus star- y compris une personne mystérieuse à qui Levi a parlé avant de disparaître.

La mère doit se rendre en Espagne pour consulter les notes judiciaires qui pourraient contenir des indices vitaux sur ce qui lui est arrivé.

Julie dit qu’elle n’a pas été informée de l’abandon de l’affaire par le tribunal et qu’elle cherche désespérément des réponses – et a critiqué les flics espagnols pour l’avoir gardée dans le noir.

S’adressant au Sun à propos de la décision du tribunal, elle a déclaré : “Si c’est le cas, c’est nouveau pour moi. Je ne serais pas surprise car je suis toujours la dernière personne à le savoir.

“Ce n’est pas la première fois que j’obtiens des informations de seconde main du police.

“J’ai été très mal traité et cela m’a vraiment affecté. Je dois les poursuivre pour obtenir des informations ou des mises à jour.

“Ils ne viennent jamais vers moi pour me dire ‘c’est ce que nous faisons maintenant, c’est ce que nous ferons ensuite’.

“Il y a une mise à jour mais je dois aller à Barcelone pour la récupérer, ce qui est vraiment ennuyeux.

“Ils ne me laissent pas consulter le procès-verbal à moins que je sois là en personne.

“Je me suis demandé ‘qu’as-tu fait’ et ‘qu’est-ce que tu as fait ?’ suivant plan d’action » et ils n’ont pas été très disposés à fournir des informations.

“Je demandais : ‘Qui avez-vous interviewé, la personne qui était dans l’eau’ – et ils ne peuvent pas me le dire. C’est ridicule.

“Et puis j’ai commencé à poser beaucoup de questions, même sur le type à qui Levi avait parlé avant sa disparition.

“Je veux juste quelques informations. J’ai tellement de questions. Je veux y aller le plus tôt possible. Je veux découvrir ce qui s’est passé.”

Le jeune homme de 24 ans a été vu pour la dernière fois sur CCTV quittant le pub Old Irish dans le quartier animé de Las Ramblas avant de disparaître sans laisser de trace.

Le seul élément de preuve était son passeport, retrouvé dans la zone portuaire 20 jours après sa disparition.

Son sac à dos – qui contenait son ordinateur portable qu’il utilisait comme studio de musique mobile – n’a jamais été retrouvé, pas plus que son téléphone.

Cependant, il semble que l’on y ait eu accès après sa disparition.

L’aspirant chanteur a sorti son premier single With Me sous le nom de LEDA en septembre dernier, juste un mois avant sa disparition.

Julie pense que les documents judiciaires pourraient contenir des indices clés sur ce qui est arrivé à la star de X-Factor.

“Il est difficile de savoir ce qui est arrivé à Levi sans consulter les notes judiciaires”, a-t-elle déclaré.

“Il manque des parties du puzzle dont j’ai besoin, sinon je ne peux pas vraiment parvenir à une conclusion possible – c’est très difficile.

“J’essaie de revenir en arrière et de me souvenir de ce que Levi a dit, peut-être que certaines choses pourraient correspondre, mais sans les notes, savoir à qui il a parlé, c’est difficile de mettre une image ensemble.”

Le jeune homme de 24 ans est monté à bord d’un ferry Balearia à Ibiza pour se rendre à Barcelone. Crédit : Darren Fletcher

Le joueur de rugby a été vu se promenant dans la rue animée de Las Ramblas Crédit : Darren Fletcher

Levi a été vu pour la dernière fois à la sortie du pub The Old Irish le 29 octobre. Crédit : Darren Fletcher

Levi a été vu passant devant le Hard Rock Café à Barcelone Crédit : Darren Fletcher

La dernière chose que la police espagnole a dite à Julie après avoir terminé les recherches dans les eaux, c’est qu’elle enquêtait sur la théorie selon laquelle son fils s’était noyé.

Quatre membres du personnel du navire de croisière ont vu une personne dans l’eau, criant à l’aide en anglais et portant un T-shirt de couleur claire comme Levi.

Une bouée de sauvetage lui a été lancée mais les recherches ultérieures menées par la police et les garde-côtes n’ont rien trouvé.

Tout a commencé lorsque Levi s’est rendu à Ibiza pour rester avec son ami proche Richard Squire lors d’une pause suite à une blessure au genou.

Le 29 octobre, Levi s’est rendu à la ville d’Ibiza et a embarqué sur un ferry Balearia en direction de Barcelone – un voyage d’environ neuf heures.

Il avait dit à son ami qu’il se rendrait à Barcelone pour “rencontrer des amis”.

Le jeune homme de 24 ans a envoyé un étrange message vidéo tronqué à sa mère Julie disant : “Salut maman… c’est magnifique.”

Après être arrivé à BarceloneLevi s’est dirigé vers le centre-ville puis vers le Old Irish Pub où il a été vu pour la dernière fois.

Plus tôt cette année, The Sun s’est rendu en Espagne pour retracer Levi’s pas et a parlé au barman qui l’a servi ce soir-là.

La femme a déclaré que le joueur de rugby avait bu une pinte en regardant le match Liverpool contre Leeds à la télévision avant de partir vers 10 heures.

Son téléphone a été sonné pour la dernière fois plus tard dans la nuit à la gare Sants de Barcelone, mais il n’a pas été vu sur les caméras de vidéosurveillance, ce qui suggère qu’il est possible qu’il ait été agressé.

Un ami de l’ailier de Bath avait précédemment révélé qu’un message envoyé à la star deux mois après sa disparition avait en fait été lu.

Levi a été porté disparu par son ami Squire le 6 novembre, une semaine après sa disparition.

Et malgré deux observations potentielles, il semble que sa trace soit devenue inexistante.

Un témoin a affirmé l’avoir vu errer près du marché de La Boqueria, ajoutant qu’il avait également l’air “perdu et confus” près de la Plaça Sant Agusti Vell, dans le monument de l’Arc de Triomphe de la ville.

Le cas de Levi a été confié à une unité spécialisée dans la criminalité en février.

Quelques mois avant sa disparition, Levi avait publié une vidéo obsédante dans laquelle il affirmait être victime de chantage de la part de criminels qui menaçaient de le tuer, lui et sa famille.

La police catalane avait précédemment déclaré que l’affaire contenait des problèmes “inquiétants” sans “aucune explication logique”.

Cette déclaration a alimenté les spéculations sur la théorie selon laquelle Levi serait pourchassé par un gang somalien pour une dette de 100 000 £.

Pour ajouter au mystère, Levi a posté des photos de lui sur le site pour adultes OnlyFans la veille de son voyage à Barcelone.

Et aujourd’hui, cela fait exactement un an que le talentueux jeune homme de 24 ans a disparu avec ses proches attendant patiemment la moindre mise à jour.

L’une des amies proches de Levi, Chantelle Small, qui a été l’une des dernières personnes à parler à la star, a déclaré qu’elle pensait toujours à son ami.

Le duo s’est rapproché grâce à la musique et a régulièrement échangé des messages.

Chantelle, qui travaille comme productrice de radio, a déclaré : “Je me souviens avoir mis ma musique, puis j’ai joué Levi et ça m’a un peu intimidé, cela fait déjà un an.

“C’est bizarre parce que j’ai toujours sa musique sur laquelle il voulait travailler.

“Peu importe la position dans laquelle il se trouvait et même lorsqu’il était sous X-Factor, il serait toujours en contact et me remercierait pour le soutien et me demanderait comment je vais.

“Cela faisait peut-être un mois qu’il sortait son premier single, puis nous jouions sa chanson en studio et il me donnait un message et me disait merci et était vraiment enthousiasmé par le suivant des trucs qui sortent.

“J’ai joué ça en studio et puis je me souviens que j’ai dû sortir du studio – en écoutant le premier morceau… tout a changé très rapidement.

“Je ne sais pas comment nous sommes passés de cette vidéo à son évasion ou à son temps pour lui-même ou à son besoin de souffler ou quoi que ce soit – tout a changé très rapidement.

“Si quelque chose arrive, nous devons tourner la page. S’il est en sécurité, nous avons également besoin d’être rassurés sur le fait qu’il va bien.

“Si je pouvais lui parler, je voudrais juste qu’il sache qu’il est aimé et qu’il est en sécurité. Je pense toujours à lui.”

Levi a été porté disparu une semaine après sa disparition Crédit : FOURNI

Des plongeurs à la recherche de l’étoile disparue Crédit : Le Soleil