Levi Davis: Arrestation IMMINENTE après l’émergence de preuves explosives, dit un détective privé menant la chasse à l’étoile disparue

Une arrestation pourrait être imminente suite à la disparition de Levi Davis, a révélé le détective privé menant la chasse à la star.

Gavin Burrows dit qu’il nomme des noms dans un exposé accablant contenant des preuves que le joueur de rugby a été victime de chantage par des criminels et menacé pour une dette mafieuse somalienne.

1 Levi Davis a disparu depuis octobre Crédit : Getty

Le détective privé a déclaré que le rapport explosif était envoyé à la police espagnole et pourrait bientôt conduire à une arrestation.

Burrows, dont Champ d’enquête La société offre une récompense de 10 000 £ pour les informations qui pourraient conduire à la découverte de Levi, a déclaré : « Je pense que la police espagnole en aura assez pour procéder à une arrestation lorsqu’elle verra ce que notre propre enquête a révélé.

« À tout le moins, cela devrait leur en donner assez pour transporter quelqu’un pour un interrogatoire.

«Je ne suis pas libre pour le moment de rendre public des noms, mais il y a une personne en particulier sur laquelle j’ai de graves soupçons et je pense qu’elle peut faire la lumière sur ce qui est arrivé à Levi.

“Cette personne est quelqu’un qui, tout en prétendant aider, n’a été, à mon avis, qu’un obstacle pour empêcher nos enquêtes d’avancer.”

Levi, 24 ans, a parlé d’avoir été victime de chantage par des criminels qui ont menacé de le tuer, lui et sa famille, dans une dernière vidéo effrayante qu’il a initialement supprimée mais qui est réapparue la semaine dernière trois mois après sa disparition à Barcelone.

Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter un pub irlandais le 29 octobre après avoir pris un ferry depuis Ibiza.

M. Burrows a déclaré qu’il avait récupéré la vidéo Instagram, que le chanteur de X-Factor Levi avait publiée pour la première fois quatre jours avant sa disparition, et l’avait publiée avec l’accord de sa famille et de ses amis pour aider à obtenir des informations.

L’ancien joueur de rugby de Bath a déclaré au début de la séquence de 15 minutes: “Bonjour, je m’appelle Levi Davis et ma vie est en danger.”

Il a poursuivi en alléguant qu’il croyait avoir été filmé en train d’accomplir divers actes sexuels après avoir été drogué, ce que les maîtres chanteurs utilisaient pour le contrôler et le manipuler.

Levi a ajouté: “Ils m’ont dit d’une manière qui n’est pas directe mais qui est absolument vraie qu’ils allaient tenter – si je disais quelque chose – ils allaient essayer de me tuer, menacer ma famille.

“Et ils essayaient aussi de me piéger.”

Les rapports de la mafia somalienne ont fait surface pour la première fois en Espagne peu de temps avant la tournure vidéo effrayante de la disparition très médiatisée, avec des rapports indiquant que Levi devait environ 100 000 £ après que son style de vie soit devenu incontrôlable.

Ils ont coïncidé avec des affirmations selon lesquelles Levi aurait pu se noyer dans le port de Barcelone près de l’endroit où son passeport a été retrouvé, bien que M. Burrows l’ait décrit comme une théorie et a déclaré qu’il était également possible qu’il soit encore en vie et qu’il soit forcé de travailler comme coursier par le gang qu’il avait obtenu. endetté avec.

Il a déclaré: “Notre relation avec la police catalane n’a pas été aussi étroite que nous l’aurions souhaité, mais nous espérons que cela va changer maintenant car nous pouvons traiter avec eux beaucoup plus directement et ne pas passer par les gens de Levi’s. maman nous a confirmé n’avoir aucun mandat pour parler au nom de qui que ce soit.

“Cela rend beaucoup plus probable que nous puissions aider à obtenir une résolution plus rapide de ce cas très inquiétant.”

Levi faisait une pause en Europe après avoir été écarté du rugby à la suite d’une blessure au genou.

Il a été récupéré par CCTV en quittant le Old Irish Pub près de La Rambla de Barcelone vers 22 heures le 29 octobre, quelques heures après avoir pris un bateau depuis Ibiza avec seulement 40 euros (35 £) et aucun vêtement de rechange.

Son ami Richard Squire, qui a officiellement signalé sa disparition aux flics de Barcelone après que sa famille eut informé la police des West Midlands, a décrit sa décision de quitter l’île comme “soudaine”.

La semaine dernière, il est apparu que l’Instagram de Levi avait mystérieusement supprimé jusqu’à 38 contacts après sa disparition.

Levi a joué au rugby à XV de Premiership pour Bath entre 2017 et 2020, lorsqu’il a rejoint Ealing Trailfinders. Un an plus tard, il signe pour Worthing Raiders.

Le joueur de rugby devenu star de la réalité s’est produit sur X Factor: Celebrity en 2019 avec ses collègues rugbymen Ben Foden et Thom Evans dans le cadre du groupe Try Star.

En 2020, l’année où il est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur de rugby à XV à devenir bisexuel tout en jouant, il est apparu dans la série de rencontres E4 Celebs Go Virtual Dating.