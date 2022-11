“ Levez-vous et parlez maintenant ” contre la candidature présidentielle de Trump en 2024 – Shaw Local

Le représentant américain sortant Adam Kinzinger a appelé mardi soir ses collègues républicains à “se lever et à s’exprimer maintenant” contre l’ancien président du GOP Donald Trump, qui a annoncé qu’il montait une troisième candidature à la Maison Blanche en 2024.

“A mes collègues dirigeants républicains, écoutez, si vous voulez un jour vous regarder dans le miroir sans honte, levez-vous et parlez maintenant”, a déclaré Kinzinger. Le républicain de Channahon a été l’un des rares de son parti à dénoncer Trump après l’insurrection du 6 janvier 2021.

Kinzinger, qui est l’un des deux républicains du comité du 6 janvier de la Chambre, a publié ses remarques sur son compte Twitter personnel à 20h10 mardi dans une déclaration vidéo enregistrée de moins de 2 minutes.

Kinzinger, qui n’a pas sollicité un autre mandat lors des élections de la semaine dernière, a fait écho à ses précédentes réprimandes de l’ancien président, dont la nouvelle candidature à la Maison Blanche intervient au milieu d’enquêtes criminelles liées à son rôle dans l’insurrection du 6 janvier et d’un récent raid du FBI.

Trump a passé son temps depuis sa défaite en 2020 contre le président Joe Biden, un démocrate, à fustiger l’intégrité des élections locales, étatiques et nationales et à alimenter les conspirations illégitimes au sujet d’une élection qui n’a pas été volée.

Faisant partie du comité de neuf membres de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier, Kinzinger et ses collègues panélistes ont assigné Trump en octobre. L’assignation à comparaître exigeait que Trump témoigne sous serment de son implication et remette des documents liés à ses communications avec des membres du Congrès et des groupes extrémistes. Trump a ensuite poursuivi le comité et a refusé de témoigner.

Kinzinger a déclaré que l’annonce de Trump mardi était un appel à l’attention de l’ancien président à mandat unique et a ridiculisé ce qu’il a appelé la propension de l’ancien président à semer la division.

“Quand il [Trump] dit qu’il se soucie de son peuple, puis il les vide de leur argent en utilisant la peur, les mensonges, c’est un agresseur et c’est un escroc », a déclaré Kinzinger. “Donald Trump est une tache sur notre nation et malheureusement nous allons devoir continuer à l’entendre encore et encore et plus de gens donneront et donneront et seront maltraités.”

L’Associated Press a contribué à cette histoire.