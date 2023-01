Levez-vous contre la stigmatisation liée à la démence en ce mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Jana Schulz de Cranbrook, en Colombie-Britannique – une travailleuse sociale enregistrée, travaillant comme coordonnatrice régionale de l’éducation sur la démence pour les East Kootenays et élue au sein de la Nation métisse de la Colombie-Britannique – estime que la prestation de soins lui a donné un but. Depuis le diagnostic de son père Roy, elle a l’impression d’avoir grandi personnellement et professionnellement parce qu’une personne qu’elle aime vit avec la démence.

En janvier 2016, Roy a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer à un stade précoce et quelques années plus tard, un deuxième diagnostic de démence mixte, y compris de démence vasculaire.

Janvier est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, une occasion pour les gens d’avoir des conversations sur la démence. Jana est l’une des nombreuses personnes de la province qui se joignent à la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique pour le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, prenant position contre la stigmatisation de la démence et montrant que même si la démence est difficile, il est possible de vivre une vie pleine et pleine de sens. Avant le diagnostic de Roy, il était très actif. Il a joué au golf, joué au curling, travaillé à l’usine de pâte à papier et avait même une entreprise de DJ. Jana et Roy ont passé d’innombrables heures à écouter de la musique. « Il adore la musique : il fait beaucoup d’applaudissements et de claquements pendant qu’elle joue, surtout quand Jerry Lee Lewis entre », dit Jana.

Au fur et à mesure que la démence de Roy a progressé, Jana a appris à se pencher davantage sur sa culture. Elle est réconfortée de savoir que le parcours de Roy le rapproche de leurs ancêtres et qu’elle a apporté une perspective autochtone à la maladie pour aider à créer un meilleur environnement pour Roy et les autres. À travers tout cela, elle a trouvé une gratitude et une joie inattendues. “Malgré tous les défis auxquels nous avons été confrontés avec la maladie, il y a tellement de moments qui m’aident à me protéger du chagrin. Je ne tiens pas ces moments pour acquis », dit-elle.

La ligne d’aide First Link® Dementia peut vous fournir le soutien et les réponses dont vous avez besoin.

Prendre soin de quelqu’un peut être complexe. La Société Alzheimer de la Colombie-Britannique offre un système de soutien pour aider les soignants à naviguer dans le cheminement sans perdre leur estime de soi. Qu’il s’agisse d’aide émotionnelle, de répit, d’aide pratique ou communautaire, il n’y a aucune raison pour que vous vous sentiez seul. Cliquez ici pour en savoir plus sur le soutien aux aidants.

Prendre part

Branchez-vous sur « Conversations qui comptent : vieillir avec choix », une table ronde virtuelle le 27 janvier de 14 h à 15 h. L’événement vise à sensibiliser à l’importance du choix en vieillissant. La PDG de la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique, Jen Lyle, animera une discussion entre la défenseure des aînés de la Colombie-Britannique, Isobel Mackenzie, l’aidante Jana Schulz et Jim Mann, qui vit avec la démence. En savoir plus sur alzbc.org/FullOfLife.

Trouver de l’aide

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la démence, appelez la ligne d’assistance First Link® Dementia, disponible du lundi au vendredi de 9 h à 20 h en anglais (1-800-936-6033) et de 9 h à 16 h en cantonais ou en mandarin ( 1-833-674-5007) et pendjabi (1-833-674-5003).

