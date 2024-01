Levez une tasse de thé pour Solano Symphony – The Vacaville Reporter

Vous pouvez lever une tasse de thé dans la grande tradition d’un high tea britannique et, en même temps, sucrer les coffres de Solano Symphony.

Pour ceux qui souhaitent se joindre au thé tout en soutenant l’orchestre, atout culturel de longue date du comté de Solano, l’événement de collecte de fonds commence à 13 heures et dure jusqu’à 15 heures le 25 février à la bibliothèque Journey Downtown.

C’est l’occasion de rejoindre les membres du conseil d’administration et les musiciens de l’orchestre symphonique pour un après-midi savoureux, avec du thé bien sûr, mais aussi des prix de présence et des divertissements au 300, rue Main.

Principalement soutenu par des dons philanthropiques, l’orchestre, dirigé par le chef d’orchestre de longue date Semyon Lohss, donne quatre à cinq concerts par an, principalement au Vacaville Performing Arts Theatre.

Au cours des dernières saisons, le conseil d’administration de l’orchestre symphonique s’est concentré davantage sur l’atteinte de nouveaux publics et sur le fait de « remplir la maison », a déclaré Lisa Gill, vice-présidente du conseil d’administration, dans un communiqué de presse.

Les dirigeants de l’orchestre symphonique souhaitent maintenir les représentations à un prix abordable et proposer des billets à bas prix. Les billets de concert simples varient de 15 $ pour les jeunes à 35 $ pour les adultes, avec des réductions de prix pour les abonnements de saison.

De plus, le concert annuel Pops en mai est offert gratuitement aux militaires, y compris les anciens combattants et les personnes à leur charge.

Les collectes de fonds, telles que le goûter, « permettent d’atteindre ces objectifs » et garantissent que les musiciens « peuvent continuer à offrir des performances de classe mondiale à notre public local », a ajouté Gill dans la déclaration préparée.

À leur arrivée au thé, les invités peuvent déguster un verre de vin mousseux ou un cocktail sans alcool tout en discutant et en parcourant les prix de présence. Ensuite, le thé sera servi avec des bouchées légères et des desserts tandis que des musiciens symphoniques et d’autres musiciens locaux interpréteront des sélections d’inspiration britannique de Downton Abbey.

Les interprètes incluent Dotty Schenk, harpiste ; Delbert Bump, pianiste ; et Cyndi Chancellor et Meredith Passaris, duo flûte-clarinette.

Dave McCallum, responsable de compte chez KUIC-FM 95.3, animera l’événement.

Les billets limités coûtent 125 $ par personne et peuvent être achetés via SolanoSymphony.org ou en appelant le (707) 639-6763.

En plus de la nourriture et des boissons, tous les participants recevront un prix de présence

des entrées et une paire de billets pour les futures représentations de Solano Symphony.

La symphonie, fondée en 1987, est principalement « composée de musiciens locaux qualifiés qui soutiennent leur communauté en partageant leurs précieux talents et leur passion pour la musique », a déclaré Gill.