Levez les yeux : comment la chapelle Sixtine a changé la vie de cet auteur canadien

Idées53:59Apprendre à regarder dans la chapelle Sixtine : Jeannie Marshall

Même si vous vous rendez à Rome, il n’est pas facile d’apercevoir le plafond le plus célèbre du monde occidental : la Chapelle Sixtine.

Le tour de force artistique de la Renaissance, minutieusement peint par Michel-Ange au début du XVIe siècle, est la dernière vitrine des musées du Vatican, vastes et chargés de chefs-d’œuvre. Mais vous devez d’abord entrer – et les billets peuvent être difficiles à trouver. Les files d’attente serpentent sous un soleil implacable et la presse des touristes en sueur est écrasante.

Pendant des années, l’écrivaine canadienne Jeannie Marshall, qui a vécu dans la Ville éternelle pendant deux décennies, est restée à l’écart. Surtout, elle a été rebutée par la foule, mais aussi parce que la chapelle Sixtine est à la fois compliquée et obscure – trop difficile à démêler en une seule vue – et surexposée.

« Il y a des gens avec un intérêt religieux qui viennent le voir, mais ce n’est qu’une des choses que vous faites sur le circuit touristique et vous vous sentez coupable si vous venez à Rome et que vous ne le voyez pas », a-t-elle déclaré. « C’est dans les guides… comme le Mona Lisa ou Le dernier souper. »

Puis, une décennie après avoir déménagé à Rome, la mère de Marshall, une catholique croyante mais rancunière de l’Ontario, est décédée. Et quelque chose chez Marshall, qui n’est pas religieux, a changé.

Les gens font la queue devant les Musées du Vatican, attendant de voir les fresques de la Chapelle Sixtine au Vatican. (Megan Williams/CBC)

Inexplicablement, elle s’est retrouvée à supporter la foule et à se tenir sous l’éblouissant éventail de scènes bibliques peintes au-dessus d’elle : le doigt de Dieu tendant la main vers celui d’Adam, lui insufflant la vie ; Adam et Eve chassés du jardin d’Eden ; Jésus séparant les sauvés des damnés ; et la scène qui l’a d’abord captivée, Noé et le déluge, autrement connu sous le nom de Le déluge.

« J’ai réalisé que ce qui se passait dans la peinture n’était pas ce que je pensais », a déclaré Marshall. « Ce ne sont pas des survivants, mais des gens qui se retirent de la montée des eaux et ils vont se noyer. Et l’arche s’éloigne. »

La pertinence moderne de la peinture, avec l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique, et les détails que Michel-Ange a inclus dans la scène – comme une femme essayant de sortir de l’eau avec une table en équilibre sur sa tête – intiment une profonde empathie que Michel-Ange avait pour ceux qui ne sont pas sauvés par l’arche. Ils ont poussé Marshall à revenir.

Au cours de la décennie suivante, elle a visité la chapelle Sixtine une trentaine de fois, pour regarder, réfléchir et écrire sur le chef-d’œuvre religieux. Ses observations et réflexions, centrées sur la question centrale de savoir pourquoi l’art nous émeut, sont explorées dans son nouveau livre, Tout bouge : apprendre à regarder dans la chapelle Sixtine.

« Je n’essaie pas de prétendre que je suis un universitaire », a déclaré Marshall. « Mais je pense que l’art, en particulier, est quelque chose pour tout le monde. N’importe qui peut être artiste, alors pourquoi personne ne peut-il y penser, le contempler et écrire à son sujet, plutôt que seulement des critiques et des experts ? »

Parmi les fresques les plus célèbres de Michel-Ange qui ornent le plafond de la Chapelle Sixtine au Vatican, en Italie, figure La Création d’Adam, représentée au centre. (Photopress/Getty Images)

Marshall n’est peut-être pas historienne de l’art, mais elle situe néanmoins avec élégance la chapelle Sixtine dans son contexte historique, spéculant sur les influences théologiques, philosophiques et politiques sur Michel-Ange, décrivant sa propre transformation alors que Martin Luther commençait à dénoncer l’hypocrisie de la hiérarchie catholique, éclairant l’étincelle de la réforme protestante.

Marshall tisse également tout au long du livre des réflexions sur la façon dont notre passé individuel et privé informe notre réaction à l’art.

En effet, il y a une longue histoire de l’art qui suscite des émotions bouleversantes chez les gens. Des penseurs et des écrivains tels Goethe, Simone Weil, Stendhal et bien d’autres ont exploré l’extase et l’effroi que provoquaient en eux les œuvres d’art.

Dans les années 1970, la psychiatre florentine Graziella Magherini a inventé un terme pour les mini-pannes que les touristes éprouvent parfois face à l’art : Syndrome de Stendhal. Les attaques de panique, a-t-elle soutenu, étaient la preuve du lien puissant entre l’art et notre psychisme.

Il y a aussi les incidents des visiteurs du musée qui tailladent, barbouillent ou jettent impulsivement des objets sur des œuvres d’art inestimables.

« J’ai moi-même eu de fortes réactions face à certaines œuvres d’art et je n’ai jamais voulu endommager quelque chose. Mais parfois, j’ai été surpris du niveau de sentiment que je pouvais ressentir, que ce soit de l’irritation ou une grande tristesse devant une œuvre d’art. artistique », a déclaré Marshall.

« Je ne sais pas d’où ça vient exactement, mais j’ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de colère, des endroits un peu pauvres et où les gens avaient un sentiment d’inutilité. »

Les gens marchent dans la Chapelle Sixtine des Musées du Vatican le 1er septembre 2018. (Spencer Platt/Getty Images)

Alors que Marshall commençait à écrire sur son expérience de la chapelle Sixtine, à sa grande surprise, des liens ont émergé entre son propre passé et le chef-d’œuvre de Michel-Ange.

Avant la mort de la mère de Marshall, elle a révélé à sa fille, la plus jeune de neuf enfants, que pour des raisons compliquées, elle n’avait pas pu épouser le père de ses enfants, décédé lorsque Marshall était bébé. Sa mère, une catholique fidèle, avait porté une vie de honte secrète.

Dans ses réflexions sur l’histoire de la chapelle Sixtine, Marshall écrit sur la période de 25 ans entre Michel-Ange peignant le plafond et le mur de l’autel, lorsqu’une armée de mercenaires a saccagé Rome, violant, pillant et assassinant. Une partie de la rage de cette armée a été alimentée par les écrits de Martin Luther, qui a appelé l’Église catholique à financer des œuvres d’art extravagantes à Rome en vendant des indulgences aux paysans du nord de l’Europe.

Michel-Ange lui-même se sentait impliqué. Les touches d’espièglerie, comme représenter Dieu dans la même position qu’il a prise en peignant, montrant ses fesses nues aux spectateurs en dessous – sont absentes du mur de l’autel, peint après le sac. Là, Michel-Ange se place du côté des damnés.

Dans son livre, Marshall décrit également un conduit émotionnel souterrain rejoignant cette colère explosive d’il y a 500 ans, la rage de sa mère et ses propres sentiments inattendus déclenchés par l’art religieux.

L’auteur Jeannie Marshall, une Canadienne qui vit à Rome, est montrée dans une image composite avec son nouveau livre, All Things Move: Learning to Look in the Sixtine Chapel. Le livre est sorti en avril. (Douglas Anthony Cooper/Biblioasis)

« Tout s’est effondré si je n’avais pas l’histoire de ma mère et de sa relation avec le catholicisme dans le livre », a-t-elle déclaré. « Vous n’interprétez pas nécessairement le lien entre votre passé et l’art de manière logique.

« Alors parfois, vous devez rester là et penser: » Pourquoi ai-je cette réaction? Pourquoi est-ce que je me sens comme je le fais? Même les nombreuses images de Marie et de l’enfant à Rome. Pourquoi certaines d’entre elles me bouleversent-elles ? »

En tant que non-croyante, Marshall aurait pu choisir n’importe quel nombre de chefs-d’œuvre célèbres à utiliser comme toile de lancement, pour ainsi dire, dans son enquête philosophique sur le sens de l’art. Alors pourquoi a-t-elle choisi le catholique le plus monumental ?

« C’est une question que je me pose aussi », a déclaré Marshall. « Je pense que c’est parce que je découvrais ce que signifiait l’art lui-même, j’ai réalisé qu’il était tellement lié aux propres problèmes de ma mère avec le catholicisme. Comment elle aimait tellement ça – tous les rituels et l’œuvre d’art – mais se sentait aussi cela l’opprimait en tant que femme. »

Ce sentiment d’oppression et de rage face à l’hypocrisie de l’Église catholique a mijoté – et parfois, éclaté – tout au long de l’histoire de l’Église.

Et Marshall dit que si vous prenez le temps de regarder – et de regarder à nouveau – l’étonnante beauté, le mouvement et la maîtrise de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, vous pouvez même en avoir un aperçu là-bas.