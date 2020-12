Après avoir vendu son joueur hors pair, Kai Havertz, peu de gens s’attendaient à ce que le Bayer Leverkusen devienne un challenger au titre de Bundesliga cette saison.

Au lieu de cela, Leverkusen a tranquillement organisé une série de 10 matchs sans défaite pour commencer la saison de championnat et occupe la deuxième place, un point derrière le champion allemand et européen en titre du Bayern Munich. S’adapter aux effets de la coronavirus la pandémie a été un élément clé de la recette.

Dans un horaire chargé, Leverkusen a transformé ses séances d’entraînement et ne risque pas les joueurs qui ne sont pas en pleine forme. L’équipe a également changé de tactique. Une plus grande concentration sur la possession du ballon, selon la pensée, réduit le risque de blessure, mais permet également aux joueurs de s’adapter plus facilement à des rôles moins familiers en tant que remplaçants pour les coéquipiers blessés.

Nous essayons beaucoup de tourner. Nous essayons d’adapter un peu notre style. Nous jouons donc de manière intense mais plus contrôlée, plus de possession de balle, plus de contrôle du jeu, a déclaré jeudi le directeur sportif Simon Rolfes.

Je pense que c’est une combinaison de rotation et de contrôle un peu plus du jeu qui permet d’éviter les blessures… L’intensité des entraînements est très faible. C’est toute la régénération.

Mettre fin au règne du Bayern Munich en Allemagne sera toujours un défi de taille pour Neverkusen », surnom indésirable du club après une série de quasi-accidents en Bundesliga et en Ligue des champions à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Leverkusen garde de côté la plupart des frais de transfert record de Havertz pour l’aider à surmonter la tempête financière causée par la pandémie. Havertz a été vendu à Chelsea pour un montant maximum déclaré de 70 millions de livres (92 millions de dollars) et l’attaquant Kevin Volland a déménagé à Monaco, mais le club n’a dépensé qu’une fraction de ces gains pour signer l’attaquant Patrik Schick de la Roma et l’arrière droit Santiago Arias sur prêt de l’Atletico Madrid.

Ce que nous ne pouvions pas faire, c’est dépenser tout l’argent que nous recevons pour Kai sur de nouveaux joueurs, a déclaré le PDG Fernando Carro. Nous devons tenir compte du fait que les revenus étaient inférieurs et donc nous avons également un contrôle des coûts très, très strict.

L’Allemagne a déjà un enfant d’affiche pour des dépassements ambitieux à Schalke, qui fait face à une relégation et à des turbulences financières après des années de fortes dépenses dans l’espoir de réussir en Ligue des champions.

Aucun public n’est autorisé dans les stades allemands en raison de la pandémie après qu’un bref procès en septembre et octobre s’est terminé par une augmentation du nombre de cas. Carro a déclaré que Leverkusen n’avait prévu aucun revenu provenant de la vente de billets en 2020-2021 et ne prévoyait pas plus de 50% des gains typiques d’une journée de match en 2021-22. Il est peu probable que le BayArena de 30000 places soit plein avant le printemps 2022, a-t-il déclaré.

Leverkusen n’a pas été épargné par le calendrier pandémique, il a disputé le tournoi de la Ligue Europa 2019-20 en août et a disputé six matchs en milieu de semaine lors de la phase de groupes de la Ligue Europa de cette année, mais il a connu un début relativement gentil en Bundesliga. L’équipe de Peter Bosz a battu tous les trois derniers de la ligue allemande mais n’a pas encore joué au Bayern ou au Borussia Dortmund.

La moyenne de deux matchs par semaine est encore difficile et l’équipe s’est bien adaptée. Florian Wirtz, 17 ans, en particulier, a contribué à combler le vide lorsque Havertz a rejoint Chelsea, disputant neuf des 10 matchs de Bundesliga de Leverkusen et marquant quatre buts.

Des blessures sont survenues, mais Rolfes a déclaré qu’il s’agissait généralement d’accidents plutôt que de blessures musculaires qui indiquent qu’un joueur a été surmené.

L’attaquant Lucas Alario est absent avec un problème de genou après avoir marqué sept buts en autant de matchs de Bundesliga, mettant plus de responsabilités sur Schick. Le milieu de terrain Exequiel Palacios s’est fracturé des os dans le dos lorsqu’il a été frappé par le genou d’un adversaire alors qu’il jouait pour l’Argentine.

Malgré les meilleurs efforts du club pour faire face, une vague de blessures et de maladies a signifié à un moment donné que Leverkusen le mois dernier avait un banc composé de deux gardiens de but, trois défenseurs et un ailier de l’équipe de jeunes pour un match nul 0-0 avec Hertha Berlin. Certains clubs seraient tentés de remettre les joueurs en action, mais pas Leverkusen.

C’est très dangereux si vous avez beaucoup de blessures et que vous dites: OK, j’ai besoin de joueurs. Alors vous prenez les joueurs avec 90% et dites, vous pouvez jouer, mais ensuite vous obtenez la prochaine blessure, a déclaré Rolfes. Nous disons, OK, puis nous jouons à ce jeu avec seulement 15 joueurs et les autres joueurs ont un peu de temps pour récupérer.

