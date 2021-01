Une nouvelle vague d’infections à coronavirus a ravagé l’Iran cet automne, mais les sanctions américaines ont empêché l’achat de fournitures médicales. (Presse associée)

La République islamique d’Iran est un problème récurrent pour toutes les administrations américaines depuis 1979. Voyant comment les politiques des administrations précédentes ont échoué, chaque nouvelle administration s’est demandée comment affronter, contenir, persuader ou négocier avec un pays qui est resté constamment hostile.

Ce moment de pandémie mondiale offre cependant une opportunité inhabituelle de coopération. Malgré leur hostilité mutuelle, les deux pays sont aujourd’hui du même côté d’une guerre contre un ennemi qui a tué plus de 347 000 Américains et plus de 55 000 Iraniens. Les chiffres non officiels en Iran pourraient être trois à quatre fois plus élevés.

Bien que l’administration Biden et les Européens veuillent ressusciter l’accord nucléaire de 2015, ce dont l’Iran, les États-Unis et l’Europe ont un besoin urgent en ce moment, c’est d’un accord COVID. La pandémie qui fait rage à l’intérieur de l’Iran, combinée à la lutte des factions pour l’élection présidentielle iranienne de juin, a paralysé son gouvernement.

Un accord COVID aiderait à rétablir la confiance pour les futures négociations avec l’Iran, ainsi qu’à améliorer les relations des États-Unis avec l’Union européenne, qui se sont affaiblies à l’ère Trump. Arrêter la pandémie en Iran est essentiel pour protéger les voisins de l’Iran, 16 pays constituant plus de 500 millions de personnes. Sans vaccins, davantage d’Iraniens mourront et les infections à coronavirus en provenance d’Iran se propageront à d’autres pays de la région.

Les Iraniens savent que leur gouvernement a bâclé sa réponse à la pandémie. Comme l’administration Trump, elle a nié publiquement la gravité du virus, ignoré les avertissements des responsables de la santé et encouragé les événements de super-propagation. Maintenant, les Iraniens – comme les Américains – paient le prix de ces politiques malavisées. En Iran, des agents de santé et des médecins meurent dans des hôpitaux submergés de patients COVID. Le peuple ne devrait pas être puni pour les actions de son gouvernement.

Légalement, l’expédition de médicaments vers l’Iran ne fait pas l’objet de sanctions aujourd’hui, mais l’administration Trump a empêché l’Iran de traiter les paiements de sa banque centrale ou de recevoir des prêts du Fonds monétaire international pour les payer. Ces sanctions financières ont dissuadé les banques internationales et les fournisseurs de médicaments de participer à des transactions financières par crainte d’être soumis à des sanctions américaines secondaires imposées à leurs entreprises ou banques.

L’histoire continue

En délivrant de larges licences aux sociétés médicales et pharmaceutiques et aux fabricants de vaccins COVID, les États-Unis peuvent garantir aux banques, aux organisations humanitaires et aux compagnies d’assurance qu’ils ne seront pas punis pour avoir soutenu l’aide médicale humanitaire en Iran.

L’Iran a «préacheté» 17 millions de doses de vaccins via Covax, le mécanisme d’accès mondial aux vaccins COVID-19, que l’Organisation mondiale de la santé a créé pour assurer une distribution plus équitable des vaccins. Mais les sanctions empêchent la banque centrale iranienne de traiter le paiement de ces vaccins. Cet achat couvre moins de 10% de la population iranienne. Pour lutter contre le virus, l’Iran a demandé un prêt d’urgence au FMI, que l’administration Trump a bloqué. Les États-Unis devraient autoriser le prêt.

En échange, le gouvernement iranien devrait s’engager dans un processus garantissant la transparence dans la livraison des vaccins à sa population. Il doit fournir des numéros de cas et des évaluations précis et permettre à des organisations telles que le Comité international de la Croix-Rouge et l’Organisation mondiale de la santé de faciliter la distribution des vaccins en Iran.

Il existe un précédent pour mettre de côté l’hostilité pour affronter ensemble une crise grave. Après le tremblement de terre de décembre 2003 à Bam, qui a tué plus de 20 000 Iraniens, l’administration Bush – tout en émettant des bruits menaçants sur l’envoi de chars à Téhéran – a envoyé une aide médicale aux victimes. D’une manière ou d’une autre, les deux parties pourraient mettre de côté leur méfiance pour envoyer et accepter une aide indispensable aux survivants.

Aujourd’hui, des décennies d’isolement, de récrimination et de diabolisation nous empêchent de réaliser le pouvoir des liens culturels qui unissent l’Iran et l’Amérique depuis des générations. Avant la révolution de 1979 en Iran, l’Amérique et l’Iran jouissaient de plus d’un siècle d’amitié.

Si l’administration Biden élabore un accord COVID qui facilite les expéditions de vaccins au peuple iranien, il gagnera le cœur et l’esprit de millions de personnes dans ce pays, renforçant les liens d’amitié profonds mais effilochés entre les Américains et les Iraniens ordinaires.

John W. Limbert, ancien professeur d’études sur le Moyen-Orient à l’Académie navale américaine, a été secrétaire d’État adjoint adjoint des États-Unis pour l’Iran et est l’auteur de «Négocier avec l’Iran: lutter contre les fantômes de l’histoire. Bahman Baktiari est le directeur exécutif de l’Institut Baskerville et l’auteur de «La politique parlementaire dans l’Iran révolutionnaire».

Cette histoire a été initialement publiée dans le Los Angeles Times.