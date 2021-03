Les navires remplis de marchandises du monde – y compris les voitures, le pétrole, le bétail et les ordinateurs portables – traversent généralement la voie navigable avec facilité, approvisionnant une grande partie du globe alors qu’ils traversent le chemin le plus rapide de l’Asie et du Moyen-Orient vers l’Europe et la côte est des États-Unis États.

Les équipes de sauvetage, travaillant à la fois sur terre et sur l’eau pendant cinq jours et cinq nuits, ont finalement été aidées par des forces plus puissantes que n’importe quelle machine précipitée sur les lieux: la lune et les marées.

