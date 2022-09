L’évêque Lamor Whitehead poursuit les YouTubers Larry Reid et Jive

Eh bien, la saga continue pour Mgr Lamor Whiteheadalias Grand Pasteur Flash, le saint homme qui a été volé sous la menace d’une arme alors qu’il prononçait un sermon du dimanche.

Nous avons déjà signalé que l’évêque bling-bling de Brooklyn s’y était mis avec la personnalité de YouTube Larry Reid lors d’une apparition sur son podcast, Larry Reid en direct.

Au cours de l’épisode, Whitehead a accusé Reid et son co-animateur Geneses Warren de faire des blagues sur le fait qu’il était victime d’un vol à main armée télévisé et quand je dis “accusé”, je veux dire que Whitehead a explosé dans un baptême impie de rage, de blasphèmes, d’insultes fatphobes. , et des insultes homophobes comme si quelqu’un lui avait demandé: “Que ferait MAGA Jesus?” et il a décidé de manifester.

Ainsi, après l’effondrement monumental de Whitehead, Reid a allégué en peu de mots que Whitehead est fondamentalement le Shaun King de Kirk Franklins et qu’il est un escroc et que même des gens se demandaient si le vol en direct était truqué. Et pour cela, Kim Burrell de P Diddys poursuit maintenant Reid et un autre YouTuber qui a affirmé que Whitehead était un fraudeur et un escroc.

Selon le Poste de New YorkWhitehead a intenté une action en justice de 20 millions de dollars contre Reid et une action distincte de 20 dollars contre YouTuber Jives pour avoir eu un « effet négatif sur son « revenu », entre autres.

De la poste :

Les deux hommes ont publiquement affirmé que Whitehead était un escroc, entre autres choses, amenant le plaignant à perdre “des accords commerciaux, des membres d’église et des revenus”, selon les poursuites. Jives – dont le nom complet est Demario Q. Jives – a affirmé sur sa chaîne YouTube le mois dernier que Whitehead « porte les mêmes bijoux que [he] a été cambriolé », selon des documents judiciaires déposés vendredi devant le tribunal du comté de Kings. Jives aurait également accusé Whitehead de “trafic de drogue” et de collaboration avec “les Bloods and Crypts”.

OK, nous pouvons tous convenir que ce serait drôle comme l’enfer si Whitehead attrapait le Saint-Esprit et commençait à marcher et à trébucher pour Jésus, mais toutes blagues à part, le procès affirme que les commentaires de Jive étaient “tous faux”, diffamatoires et calomnieux. , et que le demandeur demande « pas moins de 20 000 000 $ ou tout autre montant à prouver au procès ».

Quant à Reid, le procès contre lui allègue que le podcasteur “a écrit en ligne que l’évêque Whitehead” a arnaqué les gens avec de l’argent “, et que les déclarations de Reid sont fausses et “ont exposé le demandeur au mépris public, au ridicule, à l’aversion et / ou à la disgrâce .”

Pendant ce temps, lundi, les deux hommes se sont défendus contre les accusations de Whiteheads lundi.

“Je suis un commentateur”, a déclaré Jives La poste. « Je commente la religion, la politique, les personnalités publiques, tout. Nous faisons beaucoup de blagues, en particulier sur cette situation particulière, car ce type est vraiment un blagueur. Donc, pour lui, essayer de déposer quelque chose est flagrant. “Il est en colère parce que les gens ont des réactions négatives, et je me dis : ‘Mec, tu fais tout ça en parlant d’un vol. Qui d’autre dans le monde est ici en train d’avoir des interviews sur le fait d’avoir été volé? “, A-t-il poursuivi.

Et Reid a qualifié la plainte de Whitehead d'”absurde et sans fondement”.

“L’élément clé d’un procès en diffamation est que vous devez démontrer une perte, et vous devez également montrer une intention malveillante. Je viens de dire ce que tous les autres médias ont déclaré, il devrait donc les poursuivre également », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de bonne réputation à diffamer. Il n’a pas d’affaire.

Les deux hommes sont également récemment allés vivre et ils ne sont clairement pas dérangés par les poursuites en cours.

“Si quelqu’un a besoin d’argent, il y a tellement de programmes ici en Amérique”, a déclaré Reid en riant avec Jives. “Je ne parle de personne mais certains du peuple de Dieu ont obtenu des prêts PPP”, a ajouté Jives.

Redi a poursuivi en disant que lorsqu’il s’agit d’une personnalité publique comme l’évêque, ils doivent être “au-dessus de la diffamation”.

Malgré les rires, l’avocat de Whitehead, Brian Ponder, semble assez convaincu que le procès de son client est fondé.

“Les déclarations diffamatoires qui sont faites affectent les affaires de l’évêque et ses devoirs religieux et professionnels, il va donc tenir très agressivement pour responsables les personnes qui sont derrière cela”, a déclaré Ponder. “C’est le début de ce processus de traitement de ces acteurs déclarant avec malveillance des mensonges sur l’évêque.”

Ponder a également déclaré qu’il y aurait “beaucoup plus” de poursuites similaires à venir. Il n’est pas clair si ces poursuites seraient intentées contre les deux mêmes accusés ou plusieurs personnes qui appellent essentiellement Whitehead le Anna Sorokin de TD Jakes.

Tout ce que nous savons, c’est que Whitehead est très fou et satisfait des poursuites. Je suppose que nous devrons attendre pour voir ce qui se passera ensuite.